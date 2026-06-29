ČEZ spouští letní exkurze: Poznejte Lipno, Hněvkovice i Temelín

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Aktuálně ČEZ spouští registraci na prohlídky vodní elektrárny Lipno | foto: bluestone CZ s.r.o.

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ČEZ připravil na prázdniny tři exkurzní programy. Zavedou vás do podzemí vodní elektrárny Lipno nebo na okružní jízdu kolem Temelína a Hněvkovic. Třetí okruh pak nabízí virtuální prohlídku útrob jaderné elektrárny. Kapacita je omezená, registrace běží na Mimořádné prohlídky.

Energetici letos rozdělili prázdninovou nabídku do tří tematických okruhů, které propojují jadernou a vodní energetiku. Programy poběží celý červenec od pondělí až do neděle. „O prohlídky Lipna je každoročně velký zájem. Letos k nim nově přidáváme i prohlídky okolí Temelína a zastávky u vodní elektrárny Hněvkovice včetně čerpací stanice, která dodává vodu pro temelínskou elektrárnu. Poslední prohlídkou z letní nabídky je virtuální návštěva Temelína. Každý den v týdnu si tak lidé mohou vybrat jeden z programů,“ uvedl Vít Pavlík, vedoucí provozu a rozvoje informačních center ČEZ.

Temelín a Hněvkovice: Příběh vody pro jihočeskou jadernou elektrárnu

Dvě a půl hodiny trvající program ukáže návštěvníkům souvislosti mezi jádrem a vodou. Lidé budou mít jedinečnou možnost vidět okolí temelínské elektrárny, zastavit se u vodní elektrárny Hněvkovice i čerpací stanice Hněvkovice, která zajišťuje vodu důležitou pro provoz a bezpečnost elektrárny. Součástí komentované projížďky autobusem je seznámení s fungováním temelínské elektrárny a jejími bezpečnostními systémy.

  • Termíny: Každé červencové úterý a čtvrtek (od 2. 7. do 23. 7.) vždy v 9:00, 12:30 a 15:00 hodin.
  • Kapacita: 40 osob na jeden termín. Sraz je u Infocentra Temelín (parkování naproti na parkovišti TARC).

Objevte Temelín: Přednáška s virtuální realitou

Jak vypadá jedna z nejmodernějších jaderných elektráren v Evropě zevnitř? Interaktivní 80minutová přednáška s využitím virtuální reality vás zavede do míst, kam se při klasické exkurzi návštěvníci nedostanou. Prohlídka neprobíhá v infocentru, ale přímo v administrativní budově elektrárny.

  • Termíny: Každé červencové pondělí, středa a pátek (od 1. 7. do 24. 7.) v celkem pěti časech denně (od 9:00 do 15:30).
  • Kapacita: 30 osob na jeden termín. Sraz je před administrativní budovou elektrárny Temelín.
Každé červencové pondělí, středu a pátek se budou moci lidé virtuálně podívat...

Lipno exkluzivně: 160 metrů pod hladinou Vltavy

Hodně netradiční zážitek nabízí vodní elektrárna Lipno I. Speciální výtah sveze návštěvníky do obří strojovny vyhloubené v kaverně 160 metrů pod zemí. K vidění bude generátor s rotorem o hmotnosti 240 tun i pohled do 3,6 kilometru dlouhého výtokového tunelu.

  • Termíny: Všechny červencové víkendy (sobota a neděle) každou hodinu od 9:00 do 16:00 hodin.
  • Kapacita a podmínky: Maximálně 6 osob na skupinu. Vstup je povolen pouze osobám starším 15 let s platným občanským průkazem či pasem. Exkurze je fyzicky náročná (zahrnuje schody), vyžaduje pevnou uzavřenou obuv a není vhodná pro osoby trpící strachem z výšek nebo klaustrofobií.

Důležité upozornění pro návštěvníky

U všech typů prohlídek je nutné dostavit se na místo srazu s předstihem (10 až 15 minut před začátkem). Vzhledem k velkému zájmu a omezeným kapacitám doporučují energetici neváhat s rezervací. Zájemci se mohou na konkrétní dny a časy registrovat na webových stránkách www.svetenergie.cz/exkluzivniprohlidky.

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