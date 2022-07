Cestujte s kartou – v klidu a bez starostí

Během posledních deseti let si Češi dovolené v zahraničí velmi oblíbili. Koronavirová pandemie však cestování na delší dobu znemožnila nebo minimálně velmi zkomplikovala a počet cest do zahraničí se snížil až o 60 %. S rušením protipandemických opatření se ale cestovní ruch opět rozjíždí a čím dál více lidí se během letních měsíců chce podívat k moři či jinam do zahraničí.

Pokud patříte mezi ty, kteří v létě plánují navštívit cizí zemi, ať už na prodloužený víkend nebo delší dovolenou, určitě budete řešit, jak v místě pobytu platit. Faktem je, že tři z pěti Čechů v zahraničí upřednostňují platby kartou či chytrým zařízením. Spoléhají se tak na globální síť Visa, díky níž zaplatí ve více než 200 zemích na více než 100 milionech míst.

„V období pandemie si velkou oblibu jak mezi zákazníky, tak mezi obchodníky získaly bezkontaktní platby. Se zrušením protipandemických opatření tento trend nijak neoslabil a i proto se již velmi zřídkakdy stane, že byste na cestách narazili na místo, kde kartou nezaplatíte,“ říká Petr Polák, Country Manager pro Českou republiku ve společnosti Visa.

Bezhotovostní transakce v zahraničí s sebou přinášejí hned celou řadu výhod oproti nákupu lokální měny: · Nemusíte se bát, že peníze ztratíte · Platby jsou rychlé a pohodlné · Globální síť Visa zajišťuje bezpečnost domácích i zahraničních transakcí · Platbami Visa kartou můžete získat výhodnější kurz než ve směnárně · Získáte lepší přehled o vašich výdajích

Kromě výše zmíněných výhod bezhotovostních plateb přináší Visa i jednotlivé banky svým klientům celou řadu zajímavých benefitů, které se liší v různých lokalitách, a vy si tak cestování můžete ještě více zpříjemnit. Jednat se může například o vstup do letištního salónku v Praze či výhodné nabídky při ubytování se službou Amazing Places.

Plaťte chytrými hodinkami nebo telefonem

Jednou z největších výhod bezkontaktních plateb je samozřejmě možnost využít svůj chytrý telefon či hodinky díky digitálním peněženkám. Svou fyzickou kartu tedy můžete s klidem nechat na hotelovém pokoji, a mít tak o starost méně.

Výjimečně se může stát, že někde kartou nezaplatíte. Typickým příkladem by mohly být veřejné toalety či pouliční stánky s občerstvením. Pro takové případy doporučujeme mít po ruce malou rezervu v hotovosti. Vždy můžete využít mapu na stránkách Visa, kde si snadno dohledáte miliony bankomatů po celém světě.

Ať už se tedy v létě rozhodnete vyrazit do zahraničí, nebo dovolenou strávíte v tuzemsku, přejeme vám šťastnou cestu, krásné zážitky a bezproblémové platby.

