Cestovní pojištění v době kovidové. Na co si dát pozor?

Ten, kdo si chce cestovní pojištění zřídit, by si měl nejprve jasně stanovit, co od pojištění očekává a co přesně by mělo krýt. Je důležité, aby dotyčný sdělil zřizovateli cestovního pojištění co nejvíce informací – ať už ohledně cílové destinace, způsobu cestování (letecky, autem atd.), nebo o tom, zda se jedná o relaxační dovolenou či akční dovolenou plnou adrenalinových sportů, turistiky apod. Jen na základě těchto údajů je pak pojišťovací agent schopný vytvořit smysluplnou nabídku cestovního pojištění na míru.

Poradíme Vám, jak si ušetřit nervy i peníze za nevhodně nastavené a sjednané pojištění, které Vám nakonec může být prakticky téměř k ničemu...

Čeho se vyvarovat?

Je třeba si uvědomit, že kromě nákladů za ošetření, je v některých případech nutné také ubytování, převoz vrtulníkem či zajištění zpáteční cesty do ČR. A tyto náklady obvykle standardní pojištění nekryje, přitom částky to mohou být astronomické.

Stomatologické zákroky

Zubní ošetření mají stanovené limity na několik tisíc, nejméně však 10.000 Kč. To může stačit třeba na akutní ošetření zubu, ale jeho případnou rekonstrukci už musíte nechat na doma.

Léčební výlohy

Pro Evropu se všeobecně doporučuje nejméně 2,5 milionu Kč a pro svět alespoň 5 milionů. Pro odpovědnost za škody na zdraví a majetku 1 milion Kč. Vyššími limity však nikdy nic nezkazíte, ba právě naopak.

Hlavně si vyhledejte pojišťovnu s asistenční službou, která je k dispozici 24 hodin denně. Nikdy nevíte, kdy se Vám něco může stát. Pokud budete např. cestovat na druhou stranu světa, tak ač Vy sice budete mít bílý den, u nás v Česku může být ještě noc. Proto pomoc na telefonu, která mluví česky a je připravena Vám kdykoliv poskytnout cenné rady, jak postupovat v případě pojistné události, kdy jste nuceni způsobenou škodu ihned uhradit nebo nutně navštívit lékaře, je k nezaplacení.



Pojištění zavazadel

Může být součástí cestovního pojištění, případně volitelné (odcizení zavazadel, krádež nebo ztráty při přepravě). Limity jsou typicky v řádu desetitisíců korun.

Storno poplatek a pojištění storno zájezdu

V době pandemie COVID-19 se klienti nejčastěji dotazují právě na pojištění storno zájezdu. To se samozřejmě dá sjednat přímo k cestovnímu pojištění. Ale pozor! Pojišťovna Vám nevyplatí celých 100 % výše. Pojišťovny zpravidla vyplácí pouze do 80 %.

Říkáte si, že cestovní pojištění nepotřebujete, protože ho již máte k platební kartě?

Cestovní pojištění ke kartě je sice velmi levné a často bezplatné, avšak mí mnohá úskalí (např. v podobě nižších pojistných limitů) a také není flexibilní.

