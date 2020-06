Cestovní pojištění od Spořitelny kryje náklady na léčení koronaviru

Pojištění platí pro cestování do zemí s nízkým a středně vysokým rizikem, tedy do destinací, které Ministerstvo zdravotnictví značí tzv. zeleným a oranžovým semaforem, a zahrnuje i případnou repatriaci zpět do ČR.

„Naše cestovní pojištění se vztahuje jednak na storna, tj. zrušení zájezdu před odjezdem z důvodu onemocnění, a to i koronavirem, a zároveň pokrývá i výdaje na léčbu, léky, převoz spojené s onemocněním covid-19,” říká Jakub Jírovec, Tribe Lead pro pojištění v České spořitelně.

Z loňského průzkumu České spořitelny a agentury Ipsos vyplynulo, že většina Čechů je zvyklá při cestách do zahraničí uzavírat cestovní pojištění. To platí zejména pro dlouhodobé pobyty, trvající jeden a více týdnů, kdy pojištění uzavírá 7 z 10 turistů. V případě krátkodobých cest přes hranice, které trvají maximálně několik dní v kuse, nicméně Češi cestovní pojištění podceňují. Na jednodenní či víkendový výlet do ciziny cestuje nepojištěná třetina turistů.

Česká spořitelna má v nabídce dva typy cestovního pojištění. Pro nepravidelné cestování mohou klienti využít jednorázové cestovní pojištění KOLUMBUS, kde je možné si volit jednotlivě rizika, o která má klient zájem. Zdarma pojišťuje děti do 6 let a rovněž poskytuje i asistenta pro vyřizování nároků při zpoždění či zrušení letu nebo při zmeškání návazného letu dle směrnice EU. Pro častější cestování během roku lze využít Cestovní pojištění k účtu, které je cenově výhodnější než jednorázové pojištění. Pokrývá pojištění partnera nebo celé rodiny včetně dětí i pro neomezený počet samostatných cest v souvislé délce jednoho pobytu až 90 dní. Kryje náklady na ošetření a léčbu až do výše 6 milionů korun. Vyšší varianta zahrnuje cenově velmi výhodně i riziko zrušení zájezdu, letenek, ubytování z vážných důvodů pro každou cestu, což je zajímavé obzvláště pro rodiny s dětmi, kde onemocnění dítěte přichází nenadále častěji.