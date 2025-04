Cestovní pojištění, které vám bude krýt záda

Užijte si prémiově každý okamžik

Ať už na svahu, na kole, na vodě nebo v běžném životě. Nejlepší česká sportovkyně ve dvou zimních disciplínách, trojnásobná olympijská vítězka a tvář ČSOB Premium Ester Ledecká ví, že nečekané situace i nepříjemné okamžiky se občas nevyhnou nikomu. Proto mimo závodní tratě spoléhá na špičkové cestovní pojištění ke kreditní Premium Kartě Mastercard.

Kryje škody na majetku i zdraví až do výše 20 milionů korun, a to nejen pro vás, ale i pro vaši rodinu. Myslí také na vaše zavazadla, na jejich poškození nebo ztrátu. Pokud dojde ke zrušení zájezdu, můžete získat náhradu stornopoplatků až do 50 000 Kč. Pojištění dále zahrnuje kompenzaci při zpoždění letu nebo zavazadel a pokrývá náklady na přerušení cesty či zmeškání odjezdu.

S Premium Kartou Mastercard tak můžete cestovat beze strachu a užívat si svět bez starostí. Jak říká Ester Ledecká: „Tahle pojistka je prostě must-have pro každého, kdo nechce řešit průšvihy na cestách! To, že se můžu mimo závodní tratě spolehnout na špičkové služby od ČSOB, mi pomáhá se naplno věnovat tomu, co miluju úplně nejvíc. Vím, že o mě bude skvěle postaráno.“

Součástí cestovního pojištění, včetně pojištění odpovědnosti, je krytí nejen pro držitele karty, ale také pro další dospělou osobu a až tři děti do věku 21 let. To znamená, že celá rodina může cestovat s jistotou, že když se něco pokazí, nebudou muset sáhnout hluboko do kapsy. A to i když cestují každý samostatně.

Cestovní pojištění ČSOB Premium nabízí majitelům prémiových karet Mastercard komplexní ochranu, kryje léčebné výlohy až do výše 100 milionů korun, včetně nákladů na lékařské ošetření, hospitalizaci, zásah horské služby či repatriaci. Zahrnuje rovněž ošetření akutní bolesti zubů i ochranu při rizikových sportech, jako jsou vysokohorská turistika či lyžování, což se hodí všem, kteří, na rozdíl od Ester, nejsou na svahu sami.

Bezpečí na horách, na vodě i na silnici

A co když si na dovolené půjčíte auto nebo vodní skútr? I na to pojištění odpovědnosti myslí! Pojištění pomůže uhradit náklady při škodě na zapůjčeném dopravním prostředku z oficiální půjčovny.

„Může se to stát úplně každému, ani to nemusí být vaše chyba. Je supr, že se tohle pojištění vztahuje i na úhradu spoluúčasti, když dojde ke škodě,“ dodává Ester Ledecká.

Tak proč riskovat? Cestování s prémiovými službami ČSOB si užijete. A když se něco pokazí, máte krytá záda!