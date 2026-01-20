Cestování ve více lidech se vyplatí. České dráhy představují ČD DNY

Vyrazte na výlet, za rodinou nebo za zážitky místo auta vlakem. Ušetříte nejen peníze, ale i starosti s řízením, parkováním a provozem. ČD DNY jsou novým typem skupinové slevy Českých drah. Platí pro 2 až 5 osob, které cestují společně stejným vlakem a na stejné trase. Sleva se vztahuje na každého člena skupiny a může dosáhnout až 25 % z běžného jízdného.
Nabídka je určena všem, kdo cestují ve více lidech – ať už jde o rodinné výlety, cesty s přáteli nebo společné pracovní cesty. Výhodou je, že není nutné splňovat žádné speciální podmínky ani vlastnit zákaznickou kartu.
Jak sleva funguje?
Sleva ČD DNY se uplatňuje automaticky při nákupu jízdenky v e-shopu Českých drah nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Cestující si pouze zvolí počet osob a systém sám nabídne nejvýhodnější cenu.
ČD DNY lze využít ve 2. i 1. třídě a na většině vnitrostátních vlaků Českých drah. Díky jednoduchému nastavení mají cestující ihned přehled o ceně a úspoře ještě před dokončením nákupu.
Kombinace s dalšími slevami
Jednou z hlavních výhod je možnost kombinace s dalšími dostupnými slevami a zvýhodněným jízdným například se slevovými aplikacemi na In Kartě či se slevami pro děti, studenty nebo seniory. Výsledná cena tak může být nižší než při běžném nákupu jednotlivých jízdenek. Díky online nákupu, jasným pravidlům a automatickému výpočtu ceny je plánování cesty rychlé a bez komplikací.
ČD DNY se vyplatí
Akce ČD DNY je ideální volbou pro rodiny, přátele nebo menší party, které chtějí cestovat společně a levněji. Pro cestující to znamená jediné: méně starostí a více důvodů vyrazit vlakem společně.