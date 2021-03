Čeští studenti postoupili do evropského kola soutěže P&G CEO Challenge

Studenti porazili dalších 469 jednotlivců přihlášených do soutěže a postoupili mezi osm nejlepších týmů do celoevropského finále, které se bude konat 25. a 26. března on-line. „Všichni tři máme rádi výzvy, proto jsme se téměř ihned po objevení soutěže přihlásili. V covidově-internetové době je o něco obtížnější hledat nové výzvy, a tak jsme se do této soutěže vrhli po hlavě. Svou roli také určitě hrála firma Procter & Gamble jako taková; má globální přesah a jejich výrobky používají lidé každodenně po celém světě. Globální charakter firmy nás také zaujal díky případné složitosti případových studií, které bychom dostali za úkol vyřešit,“ vysvětluje svoji motivaci se do soutěže přihlásit vítězný tým.

Středoevropské finále bylo rozděleno do dvou dnů. První den byl ve znamení prezentací od současných zaměstnanců Procter & Gamble na témata jako jsou Power BI, udržitelnost, behaviorální věda užívaná v obchodech nebo budování osobní značky. Zároveň probíhal i online networking. Druhý den se nesl ve znamení práce na samotné případové studii, v rámci které studenti vymýšleli iniciativu pro Oral-B, která by výrazně přispěla ke snížení produkovaného plastového odpadu a zvýšila tak celkovou udržitelnost výrobků dentální hygieny. Každý tým měl k dispozici mentora z řad manažerů Procter & Gamble. V odpoledních hodinách následovalo prezentování iniciativ před porotou, vyhodnocení a zpětná vazba.

Český tým se do soutěže zapojil s projektem, který řeší problematiku recyklace. Studenti totiž zjistili, že spotřebitelům chybí motivace k ekologickému jednání, a to zejména ta dlouhodobá. Navrhli tedy mobilní aplikaci, která využívá gamifikace a systému odměn. Studenti navrhli spustit program nejprve v Itálii a Rakousku – a to proto, že prodávající i kupující vnímají větší odpovědnost za plastový odpad. Celý program měl také zlepšit pozitivní vnímání společnosti P&G jak současnými, tak budoucími zákazníky. Navíc je plně v souladu s plány P&G na implementaci nových technologií a ekologických postupů do roku 2030. Sestavený program poskytuje jeho uživatelům zábavný způsob, jak pomoci životnímu prostředí a jak se co nejsnadněji naučit ekologičtějšímu chování.

Studenti vysvětlují, co jim přinesl on-line průběh celé akce: „On-line prostředí má zajisté svoje výhody i nevýhody. Nemuseli jsme nikam cestovat, každý člen týmu to ale vnímá jinak - pro někoho se jedná o výhodu, pro někoho o nevýhodu. Co se týče celkového zážitku z akce a možnosti poznávat další studenty, zde je očividné, že prezenční akce vždy vyhraje. I přes digitální povahu akce však musíme organizátory pochválit. Celý program byl velmi dobře strukturovaný, networking v omezené míře proběhl a naše výkonnost nebyla digitálním prostředím téměř vůbec ovlivněna.“

Porota složená ze zástupců společnosti P&G vybrala tento projekt jako vítězný, protože byl velmi dobře promyšlený a téměř okamžitě aplikovatelný, a to bez vysokých nákladů na další vývoj. Skvěle také propojil společnost P&G a spotřebitele. Z hlediska návratnosti vstupních investic má projekt velký potenciál. Hodnotící byli neméně nadšeni také stručným a věcným zpracováním prezentace, která prokázala vynikající týmovou spolupráci a práci s detaily – studenti neopomenuli ani finanční, prodejní a marketingový úhel pohledu. Za úspěch projekt vděčí také efektivnímu využití digitálních nástrojů, které jsou pro budoucí vývoj společnosti P&G zcela zásadní, protože zasahují novou generaci spotřebitelů.

Český tým nyní čeká celoevropské online finále, kde se na konci března se sejde osm týmů, které budou bojovat o místo na globálním finále v Mexico City. Více na https://www.pg-ceochallenge.com/.