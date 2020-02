Čeští manažeři chtějí MBA s respektem

Mezi nejprestižnější poskytovatele profesního vzdělání patří i pražský Ústav práva a právní vědy. Absolventi získají díky studiu MBA nové manažerské znalosti od uznávaných kapacit v jednotlivých specializacích. Studovat lze nejen obecné manažerské programy, ale i oborové specializace určené pro lékaře, personalisty, ředitele škol či realitní makléře.

„Nabyté znalosti a moderní přístupy k řízení pak studenti převádějí rovnou do praxe,“ uvádí JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, ředitel Ústavu práva a právní vědy. Škola v rámci jednotlivých programů spolupracuje s těmi nejlepšími odborníky a díky tomu se řadí mezi respektované poskytovatele profesního vzdělávání.

Ústav práva a právní vědy - ředitel JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Jak studovat a získat víc

Student si sám zvolí, zda mu vyhovuje klasická distanční forma studia MBA s víkendovými návštěvami lektorských setkání, nebo 100% online studium postavené na metodě by publication, spočívající v průběžném zpracování seminárních prací.

„Po ukončení studia získává absolvent kromě českého MBA zároveň i mezinárodně uznávaný certifikát IES,“ doplňuje Luděk Lisse. Studenti si mohou zvolit studium v češtině, nebo vybrané programy MBA a LL.M. v angličtině.

Ústav práva a právní vědy - Studium MBA posiluje důvěryhodnost a profesní kompetence

Ústav práva a právní vědy - V rámci studia MBA dochází k navazování nových profesních kontaktů

Jak spojit studium s prací nebo podnikáním

Manažeři, podnikatelé a majitelé firem se často obávají, že časově neskloubí studium MBA s prací nebo rodinou. V tomto případě se ale nemusejí obávat. Studium probíhá distanční formou nebo online podle toho, jakou formu si zájemce zvolí. Výuka je naplánovaná vždy na víkendové dny.

Otazníky a pochybnosti, které mají lidé ze studia MBA, jsou podobné jako například při změně zaměstnání nebo rozjezdu nové firmy: Zvládnu to vůbec? Nebude to příliš na úkor pracovního výkonu nebo rodiny? Podaří se mi to úspěšně dokončit?

„Během studia většina studentů zjistí, jakou oporou jim dokáže být jejich rodina nebo kolegové v zaměstnání, a často navíc své nejbližší k dalšímu studiu sami inspirují,“ komentuje zkušenosti z výuky Luděk Lisse.

Studium na Ústavu práva a právní vědy trvá 12 až 14 měsíců. Studenti absolvují 3 semestry, s tím, že ten poslední je věnovaný přípravě a zpracování závěrečné práce. „Naprostá většina studentů zvládá studium dokončit za 1 rok. S prodloužením ale není problém, každý student si může zvolit tempo, jaké mu vyhovuje,“ poznamenává Luděk Lisse.

Ústav práva a právní vědy - Absolventi MBA dokážou úspěšně šéfovat i podnikat

Jaké programy a specializace lze studovat

Zájemci o studium si mohou vybrat z celkem 15 programů MBA, mezi které patří jak obecné manažerské programy MBA Management nebo MBA Leadership, tak žádané specializace jako například MBA Řízení lidských zdrojů a personální management, MBA Management ve zdravotnictví a MBA Management ve školství.

Mezi vyhledávané patří též programy zaměřené na praktické znalosti z oblasti soukromého i veřejného práva. Studium LL.M. je vhodné nejen pro uchazeče s právním vzděláním, ale i pro neprávníky, například pro jednatele, majitele obchodních společností, zástupce managementu anebo vedoucí pracovníky veřejné správy.

Důležitou součástí studia je studijní platforma, přes kterou se odehrává komunikace s lektory a studijním oddělením a která studenty provází celým procesem od zahájení až po zakončení studia. „Uchazeči o studium řeší, jak si poradí s administrativními procesy ohledně přijetí, proto jim vycházíme vstříc a veškerou vstupní administrativu vyřizujeme za ně. Stačí vyplnit jednoduchou přihlášku a naše studijní oddělení připraví všechny potřebné podklady. Po celou dobu studia je jim pak k dispozici online studentská sekce a podpora studijního oddělení,“ uzavírá Luděk Lisse.

Ústav práva a právní vědy - Pro výběr MBA školy jsou rozhodující reference absolventů a kvalita výuky

Ústavem práva a právní vědy prošlo za 15 let existence více než už 1600 absolventů. Aktuální cena studia MBA patří v porovnání cena/kvalita mezi nejzajímavější. Zájemci o studium najdou všechny potřebné informace na webových stránkách školy, kde je možno rovněž požádat o zpětné kontaktování nebo si stáhnout brožuru s kompletními informacemi.

Další informace jsou k dispozici na www.ustavprava.cz nebo infolince 800 208 008.

