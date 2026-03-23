Cesta k AVE ARTU

Jaroslav Prokop stojí už více než dvě desetiletí v čele Vyšší odborné, střední a základní umělecké školy AVE ART v Ostravě. Cestu k umění našel přes přátele, divadlo i fotografii, které se věnuje od mládí.

Čím jste chtěl být jako kluk?

Archeologem. Jednoznačně. Pocházím z Brna, kolem kterého je spousta nalezišť a krásných lokalit, jimiž jsem byl v době svého dětství nadšen. Ale pak jsem se s rodiči přestěhoval do Ostravy, a tak nějak z této mé prvotní myšlenky sešlo. Do Brna se stále vracím rád. Přiznám se, že mi vždycky ukápne slza.

Co jste nakonec vystudoval, když vás klukovský sen přešel?

Nejprve Strojní průmyslovou školu ve Vítkovicích. Když jsem se pro studium rozhodoval, moc možností uplatnění pro kluka v Ostravě nebylo. A tak se stalo, že mě škola ani trochu nebavila. Proto jsem si k následnému studiu vybral Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské. Takže jsem strojař a ekonom napůl.

Po vysoké škole jste začal pracoval jako co?

Podnikal jsem a pracoval na řadě projektů. Například v době, kdy se u nás rozvíjelo podnikání, jsem pro Českomoravskou zahraniční rozvojovou banku budoval systém poradců pro financování různých programů. Pracoval jsem pro klienty v celé České republice. Projektové nahlížení mi pomáhá dodnes. Například když jsme zateplovali školu, jsem si sám vypracoval projekt. Takže se mi potvrdilo, že každé zlo je k něčemu dobré.

Jak jste se dostal k umění?

Přes známé a kamarády, kteří byli umělci. Chodil jsem také do lidušky na klasickou kytaru a do zpěvu. A když jsem byl na vysoké škole, hrával jsem v Divadle Petra Bezruče. Takže jsem rozkročen mezi různými typy kumštu. Vlastně si myslím, že umění nemá žádné hranice. Lidé se mě často ptají, co dělám, já jim odpovídám, že nedělám nic. Protože netvořím nic rukama. Ale rád fotografuji. Měl jsem už několik výstav, většinou v Ostravě. Ale tak velký fotograf, abych prorazil jinde, zase nejsem.

Založil jste uměleckou školu. Řekněte, co bylo impulsem k vašemu rozhodnutí?

Můj známý učil ve státní umělecké škole. Jak jsme se potkávali, vždy si stěžoval, že u nich není svoboda tvorby, že jim schází materiál k výuce. Prostě pořád bylo něco špatně. Už jsem ho nemohl poslouchat. Tak jsem mu řekl, že po revoluci mu zákon umožňuje založit vlastní uměleckou školu. Ale když jsem jej potkal po delší době, zase jenom plakal. Proto jsem mu nabídl, že založíme tu školu spolu. Tak vznikl AVE ART.

Lákalo vás to? Kdyby se jednalo o jiný typ školského zařízení s jiným programem, šel byste do toho taky?

Asi ne, v té době mě hodně ovlivňovalo umění. Na konci devadesátých let jsem se potkal s významným českým uměleckým kovářem s mezinárodním přesahem Igorem Kitzbergerem, géniem, který nemá konkurenci. Jeho dílo mě fascinovalo. Kladl jsem si otázku, proč se v Ostravě nevyučuje umělecké kovářství. Logicky tady patří. Další můj kamarád byl keramik, tento obor jsme chtěli také vyučovat. A třetím, s nímž jsme začínali, byla grafika. S těmito třemi studijními okruhy jsem podával žádost na Ministerstvo školství. Na podzim roku 2001 jsem měl školu schválenou, následující jaro už jsme dělali talentové zkoušky a v září 2002 jsme otevírali. To bylo ještě v Hasičské ulici č. 44, dnes už sídlíme na Hasičské 50.

Kolik oborů škola vyučuje nyní?

Přidali jsme animovaný film, interiérový design a nejnověji průmyslový design. Ke střední škole, která je jádrem všeho dění, nám v roce 2010 ještě přibyla základní umělecká škola, která vychovává talenty výtvarné a hudební a v roce 2021 jsme založili vyšší odbornou školu, která nabízí prostor ke studiu absolventům střední školy. Máme tam obory navrhování interiérů a zahrad, multimediální tvorbu a produktový a průmyslový design. Kromě toho ještě vzděláváme poměrně velkou masu dospělých v rámci rekvalifikačních kurzů, kde je největší zájem o obor navrhování zahrad, který nabízíme jako jediná škola v Česku.

Řekněte mi, jak jsou vaši studenti úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy?

Je to padesát na padesát. Polovina našich absolventů pracuje v oborech, které vystudovali u nás a druhá polovina pokračuje ve studiu na vysokých uměleckých školách. A to v celé Evropě.

Když se ohlédnete zpátky v čase, čeho si nejvíce ceníte, na co jste nejvíce hrdý?

To, co mě asi hřeje u srdce nejvíce, je, že se naši studenti dokážou prosadit na trhu, že se uživí tím, co u nás vystudovali. A pak jsem hrdý na to, že máme v učitelském sboru šest našich absolventů, kteří se po studiu vysoké školy vrátili k nám učit. To je velmi cenné. A mám ještě radost z toho, že dokážeme dát dětem smysl života. To je pro nás prioritní.

A když se podíváte do budoucnosti, co byste chtěl ještě dokázat?

Dobudovat vyšší odbornou školu tak, aby se plnila studenty stejně rychle jako střední škola, protože obory, které v ní nabízíme, stojí a padají s výpočetní technikou a umělou inteligencí. Na tom ještě musíme zapracovat. Chceme také držet krok s tím, co se děje za zdmi školy a spolupracovat více s firemním prostředím, což se nám daří. Studenti pracují na zakázkách, chodí do firemního prostředí na zkušenou. Chceme je vést k životní realitě.

Kolik hodin denně pracujete? A jak relaxujete?

Když jsem začínal podnikat, spával jsem čtyři hodiny denně. Ale teď už mám něco za sebou, takže jsem hodně zvolnil. Bylo by smutné, kdybych stále pracoval. Domů přicházím mezi čtvrtou a pátou. Pak se projedu na kole, nebo se projdu. Rád houbařím a v zimě chodím na běžky. Příroda mě hodně nabíjí. Před časem jsme koupili chatu ve Valašských Kloboukách, kde relaxuji. Kdysi jsem v této oblasti hodně čundroval, takže jsem rád, když jsem tam mohl nemovitost koupit. Také se věnuji vnoučatům. Mám tři děti a šest vnuků. Nenudím se.

Byl jste vyhlášen osobností roku na Jihu. Co to pro vás znamená?

Loni jsem oslavil sedmdesáté narozeniny. Ta cena je pro mě oceněním třiadvacetileté práce. Je to pro mě ohodnocení toho, že je dobře, že škola vznikla, že můj život má smysl, že naši absolventi jsou úspěšní a že jim dáváme hodnotný náboj pro život. To, co nás od jiných škol odlišuje, je mizivé procento žáků, kteří nepůsobí v oborech, který vystudovali.

Který český umělec, když vezmeme například výtvarnou tvorbu, se vám líbí, nejvíce vás oslovuje?

Mám rád dílo Borise Jirků, který na naší škole pořádá workshopy zaměřené na figurální tvorbu. V tomto ohledu jsme v republice ojedinělí. Jsme jedinou střední školou, pro kterou to dělá. Z prostorového umění pak vnímám nejintenzivněji Igora Kitzbergera, který asi nebude nikdy překonán. Ve škole máme jeho sochu, doma mám dvě. Igor je se mnou prostě všude, těžce jsem proto nesl jeho předčasnou smrt.

A z nežijících výtvarníků byste rád jmenoval koho?

Určitě mám moc rád dílo Auguste Rodina, Vincenta van Gogha. Toho si cením nejvíc. Neprodat za celý život jediný obraz a být tak úžasným malířem, to je neuvěřitelný příběh. On je pro mě top umělec. Z českých autorů mám rád Jana Zrzavého. Když jsem v Bretani viděl jeho lodičky, byl to pro mě úžasný zážitek. A když jsem v Jízdárně Pražského hradu pak viděl jeho Kleopatru, bylo to pro mě něco stěží překonatelného. Vždycky jsem si myslel, že je to malý obraz, až tam jsem zjistil, jak velký je. Ale chci říct, že máme spoustu mimořádných umělců, nikoho bych proto nechtěl urazit.

Nejčtenější

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Komerční sdělení

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

Bosch Jihlava: ples plný hvězd, dar nemocnici i Octavia pro inovátora

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce firemní ples ze dne 6.3.2026.

Společnost Bosch znovu ukázala podporu regionu. Na plese plném hvězd předala štědrý finanční dar Nemocnici Jihlava a ocenila nápady svých zaměstnanců. Nejlepší inovátor získal jako odměnu novou Škodu...

Korunovační klenoty na cihličce z ryzího zlata za akční cenu 990 Kč

Komerční sdělení

Ano, je to tady! Cihlička z ryzího zlata s českými korunovačními klenoty za zvýhodněnou cenu 990 Kč. Ale pozor, jen do vyprodání zásob. Nejvzácnější korunovační klenoty – svatováclavská koruna,...

Nová koupelna bez bourání

Komerční sdělení
Před a po

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Komerční sdělení
Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Už jste slyšeli, že se Plzeňskému kraji často říká kraj vesnický? Z úst současného hejtmana Kamala Farhana to zaznělo už mnohokrát – a nikdy hanlivě. Naopak s respektem a hrdostí. A právě proto kraj...

Velikonoce v Českých Budějovicích

Komerční sdělení
Velikonoční hrkání

S příchodem jara metropole jižních Čech okouzlí nejen svou historií a architekturou, ale také příjemnou atmosférou, která láká k procházkám, posezení na slunných náměstích i objevování místních...

23. března 2026

Cesta k AVE ARTU

Komerční sdělení

Jaroslav Prokop stojí už více než dvě desetiletí v čele Vyšší odborné, střední a základní umělecké školy AVE ART v Ostravě. Cestu k umění našel přes přátele, divadlo i fotografii, které se věnuje od...

23. března 2026

Inovace v zemědělství i v ochraně životního prostředí

Komerční sdělení
Inovace v zemědělství i v ochraně životního prostředí

Drony a chytrá aplikace pomáhají zachraňovat srnčata. Úněšovský statek spojuje tradici s moderními technologiemi.

23. března 2026

Dvacet let růstu a 4 000 absolventů. VŠERS slaví významné jubileum

Komerční sdělení
Dvacet let růstu a 4 000 absolventů. VŠERS slaví významné jubileum

Dvacet let od první státní závěrečné zkoušky a více než dvě dekády existence. Vysoká škola evropských a regionálních studií letos slaví významné jubileum, které připomíná její cestu od odvážného...

23. března 2026

Hoslovický mlýn zahájí sezonu Velikonocemi a řemeslnými akcemi

Komerční sdělení
Hoslovický mlýn zahájí sezonu Velikonocemi a řemeslnými akcemi

Vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku zahájí novou návštěvnickou sezonu už 28. března akcí Pomlázka na mlýně. Národní kulturní památka nabídne návštěvníkům nejen prohlídky historického mlýna, ale...

23. března 2026

Z Hradce do světa i zpět: bazény do zahraničí a mlhoviště pro město

Komerční sdělení
Z Hradce do světa i zpět: bazény do zahraničí a mlhoviště pro město

Královéhradecký Centralplast vyváží luxusní bazény nejen do západní Evropy, ale třeba i do Karibiku. Loni však také podpořil oslavy Hradce Králové a výsledkem jsou dvě nová designová mlhoviště, která...

23. března 2026

Enviropol míří na IFAT 2026, představí recyklaci nové generace

Komerční sdělení
Enviropol míří na IFAT 2026, představí recyklaci nové generace

Jihlavská společnost Enviropol se letos představí na prestižním veletrhu IFAT v Mnichově. Návštěvníkům ukáže moderní přístupy k recyklaci elektroodpadu a technologie, které dávají drobnému...

23. března 2026

Městské SUV Peugeot 2008 nabízí lepší jízdu i výkon za skvělou cenu

Komerční sdělení

Kompaktní SUV Peugeot 2008 je jedním z nejžádanějších malých SUV na trhu. Řidiče si získává kombinací výrazného designu, moderních technologií a praktičnosti. A právě teď přichází s nabídkou, která...

23. března 2026

Světový den vody 2026: Když voda znamená víc než samozřejmost

Komerční sdělení
Světový den vody 2026: Když voda znamená víc než samozřejmost

Otočit kohoutkem a napustit si sklenici vody. Pro většinu z nás běžná každodenní situace. Právě 22. března si však svět připomíná, že to není samozřejmost pro všechny.

23. března 2026

Klatovská transfuzka loni odebrala 2700 litrů krve a 1500 litrů plazmy

Komerční sdělení

Transfuzní pracoviště Klatovské nemocnice zaznamenalo v roce 2025 rekordní počet odběrů krve a plazmy. Krajské nemocnice proto zatraktivňují benefity.

23. března 2026

Za divadlem začíná fungovat sdílená zóna

Komerční sdělení

V ulicích U Divadla, Jindřišská a Za Pasáží v centru Pardubic začal platit režim tzv. sdílené zóny. Město tak zahájilo pilotní provoz v rámci mezinárodního projektu CityWalk 2.0, jenž je součástí...

23. března 2026

Ridera staví tisíce bytů. V Praze, Ostravě i v Beskydech

Komerční sdělení
Toivo Roztyly

Ridera patří k zajímavým českým firmám. Začínala růst v 90. letech. Dnes je skupinou, která hraje významnou roli při vzniku nového bydlení v Česku. Staví v Praze, v Ostravě i u historické pily v...

23. března 2026

