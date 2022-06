Cesta do italské duše a vztahové výmoly v románech Domenica Starnoneho

Jeden z nejznámějších italských spisovatelů současnosti je neúprosným znalcem lidské povahy. Dokazuje to i v autobiografickém románu Střepy na via Gemito, který vás vezme do Neapole druhé poloviny minulého století. A čtení je to stejnou měrou strhující jako syrové.