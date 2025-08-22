Český trader zhodnotil kapitál na milion eur a mění prop trading

Sedmadvacetiletý Michal Król zaujal svět financí, když během tří měsíců zhodnotil kapitál z 310 000 € na více než 1 milion €. Teď spouští firmu Dolvero, která chce financovat jen ty tradery, kteří mají disciplínu a systém – a mění pravidla v prop tradingu.

| foto: Michal Król, Dolvero

Ve světě, kde se trading často spojuje spíše s marketingem na sociálních sítích než s reálnými výsledky, se objevil někdo, kdo dokázal zaujmout i zkušené profesionály. Michal Król, 27letý analytik a trader z České republiky, během tří měsíců zhodnotil kapitál z 310 000 € na více než 1 milion €, a to pod přímým dohledem veřejnosti. Všechny obchody sdílel v reálném čase s detailním komentářem a ověřením přes analytickou platformu MyFXBook – zlatý standard transparentnosti v tradingové komunitě.

Król se specializuje na obchodování zlata (XAU/USD), trhu známého vysokou volatilitou a citlivostí na makroekonomické události. Zatímco většina obchodníků se mu kvůli riziku vyhýbá, on naopak dokazuje, že díky institucionální analýze, pokročilým Fibonacci zónám a práci s order flow lze i v turbulentním prostředí dosahovat konzistentních výsledků. „Trading není hazard. Je to jako sport – bez systému, mentální přípravy a respektu k riziku nemáte šanci dlouhodobě přežít,“ říká.

Od komunity k vlastní prop firmě

Vedle vlastního obchodování vybudoval vzdělávací komunitu TipsOnPips, která propojuje tradery napříč Evropou. Denně v ní sdílí své obchodní myšlenky, analýzy, vstupy i výstupy v reálném čase a pohled na trh z perspektivy velkých hráčů. Cílem není slepé kopírování obchodů, ale budování samostatného myšlení.

Dalším krokem je založení prop trading firmy Dolvero, která oficiálně odstartuje 1. září 2025. Na rozdíl od většiny prop firem, které vydělávají především na poplatcích neúspěšných traderů, chce Dolvero fungovat podle jednoduchého principu – uspěje jen tehdy, když uspěje trader. Nebudou se zde účtovat tradiční „evaluation fees“, náklady na testování se vrátí po splnění základní úrovně a payout má dosahovat 85–90 % z profitu, podle dlouhodobé konzistence.

foto: Michal Król, Dolvero

AI pro férové řízení rizika

Klíčovou roli má hrát AI risk engine, který analyzuje chování obchodníka v reálném čase. Pokud trader ztrácí, ale dodržuje plán, systém ho nezastaví – naopak mu nabídne mentoring. Pokud ale obchoduje náhodně a spoléhá na štěstí, AI omezí jeho expozici. Cílem je vychovávat zodpovědné obchodníky s dlouhodobě udržitelnými výsledky.

Výběrový proces Dolvera bude probíhat pouze jednou měsíčně. Firma plánuje nabídnout mentoring i neúspěšným kandidátům a provozovat uzavřenou komunitu, kde si budou tradery sdílet obchodní plány, statistiky a analýzy v reálném čase.

Reálný trading versus sociální sítě

Król zároveň upozorňuje na rozdíl mezi reálným tradingem a tím, co se často prezentuje na sociálních sítích. Mnoho tzv. „guru“ slibuje rychlý zisk, ale nedokáže ukázat ověřené výsledky, konzistenci či schopnost řídit riziko. Skutečný profesionální trading stojí na datech, precizní přípravě a hlubokém porozumění trhu – ne na show pro sociální sítě.

Podle statistik většina retailových obchodníků selhává nikoliv kvůli strategii, ale kvůli absenci plánu, přehnanému risku po ztrátě a nedostatečné kontrole emocí. Królův přístup je proto postaven na disciplíně, statistice a důvěře v proces.

V době, kdy většina prop firem funguje jako „churn machine“, se Dolvero snaží nastavit nový standard. Pokud se mu podaří prosadit myšlenku, že firma vydělává jen tehdy, když vydělává její trader, může to být začátek malé revoluce v evropském prop tradingu.

