Český Teleflex: Symbióza kvality a týmové spolupráce

„Stát tam na pódiu a přijímat ocenění za celý tým, to byl výjimečný pocit. Je to uznání naší práce, našeho neustálého zlepšování, o které se denně snažíme,“ říká s hrdostí.
Teleflexneustále usiluje o to, být na špičce globálních dodavatelů kvalitních výrobků pro zdravotnictví. Výroba ve zdejších závodech pokrývá široké spektrum prostředků dodávaných na trh. Zabýváme se výrobou komponent, jako jsou centrální žilní katétry, epidurální katétry balené v rámci setů, ale i výrobky urologické nebo dýchací okruhy.
Pod vedením Zdeňka Štencla tým kvality plánuje a realizuje strategické projekty, které zásadně přispívají k vysoké kvalitě a udržení týmové dynamiky. „Náš úspěch spočívá ve spolupráci napříč odděleními – výrobou, inženýringem, ale i návrhem a vývojem. Každý tým má nezaměnitelnou roli, ale jednotná strategie a vzájemná podpora jsou klíčem,“ zdůrazňuje Zdeněk Štencl.
Zdeněk Štencl také neváhá přijmout zodpovědnost za změny nebo inovace. „Přijetí výzev je zásadní pro naše úspěchy. Nepřipouštíme žádné kompromisy v oblastech, které by mohly ohrozit kvalitu nebo bezpečnost našich produktů. Zároveň je důležité umět rozpoznat příležitosti pro učení a růst kompetencí našeho týmu kvality. Tato schopnost, společně s týmovou spoluprací, byla rozhodující i pro získání našich nedávných ocenění , vysvětluje.
Samozřejmostí je poté zaměření se na lidi, kteří nám pomáhají přeměňovat tyto strategie v realitu. Příkladem mohou být kolegové a kolegyně, kteří začínali na juniorních pozicích a dnes díky propracovanému systému zaškolování a zvyšování kvalifikace vykonávají důležité manažerské role. To dokazuje, že dáváme všem prostor i podporu pro rozvoj samostatnosti a odpovědnosti tak, aby mohli dosahovat výjimečných cílů, což je základem pro inovativní a nezávislé pracovní prostředí.
Čeští zaměstnanci hrají významnou roli i v globálním prostředí Teleflexu. „Neomezujeme se jen na svou roli, ale snažíme se chápat systémy a procesy ostatních oddělení. Naši kvalitáři nejsou zavření v kanceláři. Jsou to lidé, kteří chápou, jak se dívat na věc z pohledu celého systému, mají přesah a i proto za nimi ostatní takzvaně chodí pro radu,“ vysvětluje Zdeněk Štencl. Tato schopnost vidět věci v širších souvislostech a propojovat je – i to je jedním z důvodů, proč je český tým Teleflexu tak úspěšný.
Teleflex v České republice je příkladem firmy, která nejenže pomáhá zlepšovat zdraví a kvalitu života lidí po celém světě, ale také poskytuje prostředí, kde mohou zaměstnanci růst a skutečně ovlivňovat směr, kterým se firma ubírá.
„Inovace a zlepšování jsou palivem pro náš budoucí úspěch, protože zlepšování, poučení se, zefektivnění procesů, to je nutnost. Proto je nezbytné neopájet se pomíjivým úspěchem, ale být motivován k dosahování dalších výzev,“ uzavírá Zdeněk Štencl.