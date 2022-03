Český developer UDI Group chystá vstup do několika zemí Ameriky

„Zatímco u nás bojujeme s úřady, v zahraničí za tu dobu otočíme finance dvakrát i třikrát,“ řekla ředitelka strategie firmy Marcela Fialková.

Podnikáte hlavně v zahraničí. Čím to?

V Česku je to povolování staveb skutečně velmi zdlouhavé. Peníze nám tak leží v nakoupených pozemcích roky a celou tu dobu mrháme silami na právní bitvy s úřady. Jednání se státními úřady, které podle analýzy Deloitte trvá v Česku v průměru 5,7 roku, máme v zahraničí za sebou v řádu měsíců. Pracovala jsem jako poradkyně ministryně pro místní rozvoj pro stavební zákon, takže teoreticky jsem znala situaci například v Polsku. Až v případě reálného projektu zde v UDI Group, kde jsme získali stavební povolení na první etapu projektu s tisícovkou bytů za šest týdnů, jsem si uvědomila, jak moc špatně na tom Česko proti cizině je. Práce na straně úřadů trvala skutečně jen těch šest týdnů, což je z českého pohledu zcela nepochopitelné. Přesto si úřady v Polsku dokážou i v tak krátké době ohlídat všechny veřejné zájmy. Proces povolování nemusí trvat roky. Funguje-li státní správa dobře, může to trvat týdny.

Ve kterých zemích vlastně podnikáte?

Kromě Česka, kde v tuto chvíli stavíme dva velké logistické areály, stavíme bydlení a kanceláře, ale i logistiky v Polsku, Maďarsku a Srbsku. Naše portfolio nyní tvoří šestnáct projektů. Po přecenění se aktuální aktiva pohybují na úrovni 12 miliard korun, po odečtení cizích zdrojů přesahují deset miliard. V dalších pěti letech by výnosy z těchto projektů měly činit asi 42 miliard.

Do ciziny vás vede jen to rychlejší povolování?

V cizině je pro nás podnikání paradoxně méně ziskové než v ČR. Marže jsou v zahraničí daleko nižší nežli v Praze. Venku pracujeme s maržemi okolo 20 až 25 procent, v Česku jsou dnes marže od 50 procent výš. Za dobu, kdy ale v Česku čekáme a utrácíme za právníky, protočíme peníze v zahraničí dvakrát i třikrát. V ČR nám v některých projektech kvůli neskutečné byrokracii leží peníze mnoho let bez toho, že bychom realizovali výnos. Silná konkurence v cizině ale s sebou nese ovoce v podobě nízkých cen bydlení pro zákazníky.

Chystáte se i do nějakých dalších zemí?

Akvizice máme na stole hlavně v zemích, kde již podnikáme. Všude pracujeme s našimi vlastními místními týmy a těm musíme zajišťovat práci v podobě nových projektů. Kromě Polska, Maďarska a Srbska je pro nás ale v poslední době zajímavá také západní Evropa – Německo a Španělsko, kde již jednáme o konkrétních projektech. Svůj tým máme také v zámoří, kde připravujeme výstavbu bytů v hlavních městech několika zemí Latinské Ameriky.

Marcela Fialková – ředitelka strategie mezinárodního developera UDI Group

Proč Latinská Amerika?

Je to otevřený trh, který se velmi rychle rozvíjí. Je bezpečný, o čemž svědčí fakt, že zde v našem oboru působí řada nadnárodních firem, přesto je na něm stále dost příležitostí. A proč zámoří? Podobně jako nás před lety netransparentnost českého trhu přiměla k tomu, abychom své aktivity rozšířili do jiných evropských zemí, tak nás stále více různých ekonomických omezení v Evropě vede k tomu, že hledáme příležitosti i v zámoří. V každém případě chceme mít portfolio diverzifikované i teritoriálně, což je výhoda v případě nějakého neočekávaného konfliktu nebo poklesu trhu. Válka na Ukrajině nás v tom jen utvrdila. Již rok funguje náš tým v Latinské Americe, která nám velmi vhodně zapadla do byznysového modelu. Opíráme se tam, stejně jako na dalších našich trzích, o velmi kvalitní lidi s mnohaletými zkušenostmi, ať již přímo o místní, tak o Čechy, kteří v lokalitě mnoho let působí.

Liší se prodej bytů nějak v cizině oproti Česku?

V Polsku se téměř neprodávají dokončené byty. Lidé si povrchy, jako jsou podlahy či koupelny, dokončují sami. To je ve srovnání s Českem, ale i dalšími zeměmi v našem portfoliu, poměrně velmi odlišné. V Srbsku je běžný daleko vyšší standard nového bydlení. Maďarsko je oproti jiným zemím dál v požadavcích na environmentální opatření.

Jak se vaše skupina UDI Group staví k udržitelnosti?

Volíme střední cestu. Určitě nechceme být průkopníky Green Dealu. Jsme realisté. Počítáme s opatřeními, jež mají návratnost. Každé takové opatření totiž musí někdo zaplatit a většinou je to ten konečný zákazník. Snažíme se tedy hledat řešení, která pomohou přírodě, zároveň ale neúměrně nezatíží peněženky těch, kdo budou v domech bydlet. U průmyslového developmentu či kanceláří hraje pro šetrná řešení fakt, že nájemci těchto prostor jsou obvykle nadnárodní koncerny, které mají vlastní enviromentální politiky a vyhledávají šetrné budovy. Obecně vzhledem k rostoucím cenám energií očekáváme, že poroste zájem o opatření, jež snižují spotřebu energií, jako je zateplení nebo i solární panely na střechách.

Zvažujete podobně jako jiní developeři i nájemní bydlení?

Připravujeme vlastní mezinárodní portfolio nájemních bytů. V řadě projektů vyčleníme vždy po několika stovkách bytů a tím nám naráz vznikne poměrně silné realitní mezinárodní portfolio. Ten mezinárodní rozměr je velkou výhodou oproti lokálním developerům. Takové mezinárodní portfolio je totiž velmi zajímavé pro případné investory, kdybychom se ho v budoucnu chtěli zbavit. Potenciál vidíme také u dočasného ubytování pro zaměstnance velkých firem, připravujeme projekty pro některé průmyslové regiony.

Pro jaké firmy?

Setkali jsme se s tím, že velcí zaměstnavatelé poptávají ubytování pro své zaměstnance, a přitom na trhu nejsou schopni něco podobného najít. To je velká příležitost. Vytipovali jsme si proto lokality v několika evropských zemích, kam chceme umístit naše modulové ubytování. V první fázi jde o 10 tisíc lůžek v různých zemích kontinentu pro různé nadnárodní firmy.

