Česko v číslech - netradiční investice jsou na vzestupu

K vyššímu riziku s vyšším výnosem jsou shovívavější lidé s vysokoškolským (25 %) a středoškolským (24 %) vzděláním než lidé se základním vzděláním (16 %) a vyučením (18 %).



Z proběhlých průzkumů vyplynulo, že Češi investují vyšší částky do nemovitostí a půdy. Naopak do rizikovějších možností investují méně. Částku do 10 tisíc investuje cca 30 % Čechů, částku od 10 do 50 tisíc dalších 27 % a 50 tisíc a více investuje přibližně 22 % Čechů.

Mince a medaile = jistota a exkluzivita

Nejvíce roste zájem lidí o investiční a pamětní mince. Dokazují to statistiky České národní banky. Ta v roce 2018 vydala 2,7 milionu pamětních mincí. Větší zájem o investice do drahých kovů potvrzuje i Česká mincovna, stejně tak i řada aukčních domů. „Z hlediska investora je zajímavá výnosnost případné investice do nákupu medailí. Dá se přirovnat nejlépe k investici do uměleckých předmětů, jako jsou obrazy a podobné. Jejich pořizovací cena je vyšší, ale výnos z prodeje bývá po několika letech mnohonásobný,“ říká Vladimír Pikora, hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance.

Zhodnocení zlatých nebo stříbrných mincí se odvíjí od ceny drahých kovů. Například zlatu se v poslední době daří. O budoucí ceně rozhoduje jedinečnost, a tedy i limitované množství vydané v dané sérii. Z investičního hlediska představují lepší zúročení mince jubilejní, ty jsou navíc vydávány v omezených sériích, a jakmile jsou vyprodány, vstupuje do hry poptávka, která žene jejich ceny nahoru,“doplňuje Pikora.

Kniha Muži 28. října - netradiční investiční možnost

Kromě běžných investic se nabízí i netradiční cesta. Skloubením numismatických, bibliografických a filatelistických unikátů vznikla například ojedinělá sběratelská edice knihy „Muži 28. října“, která byla vytvořena ke 100. výročí samostatnosti České republiky.

Kniha obsahuje poutavý příběh mužů, kteří stáli u zrodu republiky, z pera Pavla Černého, předsedy Spolku Antonína Švehly. Ten vzdává hold především významným osobnostem domácího odboje: Františku Soukupovi, Vavro Šrobárovi, Antonínu Švehlovi, Jiřímu Stříbrnému nebo Aloisi Rašínovi.

„Listy knihy jsou ručně vyrobeny v manufaktuře ve Velkých Losinách, použité tiskové technologie sahají od nejstaršího knihtisku až k nejmodernějšímu digitálnímu tisku. Obálka je vyrobena z dubového dřeva a hřbet je potažen kůží z marockých koz. Dle přání konkrétního zákazníka je dozdobena ryzím zlatem a drahými kameny – vltavíny nebo českými granáty. Kniha je dále doplněna raritním poštovním známkovým aršíkem a medailemi s portréty mužů 28. října z 24karátového zlata ražené tzv. hlubokým reliéfem,“osvětluje duchovní otec projektu, medailér a zlatník Slavomír Primák.

Na tvorbě sběratelské kolekce pracovaly desítky českých umělců a řemeslníků. Při výrobě knihy byl kladen velký důraz na specifické detaily, byly použity tradiční postupy a dnes již mnohdy nepoužívané výrobní technologie.

„Celá sběratelská edice Muži 28. října obsahuje knihu, certifikáty, medaile, lupu a speciální kožené rukavice. To vše je uloženo v ručně vyrobeném kufru potaženým jemnou teletinou,“ doplňuje Primák.