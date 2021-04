Česko je fenoménem rekreačních běžců

Cyklistika je v Česku nejoblíbenějším sportem, který Češi aktivně provozují. Průzkum Centra dopravního výzkumu v roce 2019 zjistil, že na českou domácnost průměrně připadá 1,23 jízdního kola. Cyklistika a běhání patří mezi nejoblíbenější rekreační sporty obyvatel v České republice. Důležitou roli hrají doplňky, které nám usnadňují běh a jízdu na kole.

Aplikace v chytrých telefonech je naprostou samozřejmostí jak u běhu, tak u cyklistiky. Ale občas vzniká otázka, kam s ním? Proto jsou stále ve větší oblibě různé praktické kapsičky a ledvinky nebo na kolo přesně umístěné držáky na telefon, peněženku, platební karty nebo klíče. Značka Yenkee nabízí všechny tyto vychytávky.

Běhání s chytrým parťákem

Přibývající sluneční paprsky i rostoucí teplota přímo vybízejí k venkovnímu protažení těla po dlouhé zimě. Běhání se aktuálně těší popularitě a nejde jen o rychlost či naběhané kilometry, ale především o radost z pohybu. Ideální je vyrazit s kamarádkou, ale mezi časté spoluběžce patří nepochybně telefon. Je to parťák, motivátor, dýdžej a trenér v jednom. V zimě ho hodíte jen do kapsy, jenže s nástupem teplejšího počasí kapes přirozeně ubývá.

Yenkee nabízí řešení v podobě funkčního pouzdra na paži nebo ledvinky. Pouzdro na paži nerozptyluje, nepřekáží a jen plní svoji funkci – dáte tam pohodlně nejen jakýkoliv smartphone, ale do speciální kapsičky i klíč nebo doklady. Sportovní pouzdro YBM A510 je vyrobeno z měkkého materiálu, který je příjemný na dotyk. Na těle armbandu jsou reflexní prvky, které značně zlepšují viditelnost za šera. Součástí je i průvlek na suchý zip pro jednoduché navlékání a pevné zajištění na paži.



Máte raději volné paže? Yenkee outdoorová běžecká ledvinka YBM W510BK nabízí více kapes a její pás si upravíte podle potřeby tak, abyste o ní vůbec nevěděli. Není ledvinka jako ledvinka. Ta od Yenkee je vyrobena z měkkého materiálu, který doslova splyne s vaším tělem. Ledvinka nabízí kapsu nejen na mobilní telefon, ale i na klíče, doklady, nebo tyčinku na dodání energie. Spojení měkkých materiálů gumy a sportovního textilu vytvářejí společně design jako stvořený pro běh. Černá a žlutá podtrhují sportovní styl, a zároveň fungují jako reflexní prvky. Průvleky na sluchátka jsou samozřejmostí u pouzdra i ledvinky, a telefon navíc není potřeba vyndávat. Průhledný obal u obou doplňků umožňuje přečíst otisk prstu, ale kapky deště nebo potu nepropustí.

„Kolem a kolem“ pojedu kamkoliv s telefonem

Popularita cyklistiky nadále strmě stoupá. Aby ne – je to příjemný způsob, jak nejen zlepšit svou kondici, ale také umožňuje navštívit místa, kam se auta nedostanou. Při objevování těchto krásných míst se často neobejdeme bez navigace. Komu se ale chce neustále lovit telefon z kapsy nebo batohu. Yenkee držák telefonu na řídítka YBM0150 na telefon vás doprovodí v jakémkoliv počasí nebo terénu. Spolehlivě ochrání váš telefon a vy ho budete díky umístění na řídítkách mít stále na očích. Potřebujete si za jízdy zkontrolovat směr? Žádný problém, obrazovka bude reagovat, jako by tam obal nebyl. Navíc každý cyklista už zažil, že když svítí sluníčko, tak na telefon moc dobře nevidí, ale Yenkee pouzdro nabízí vychytávku. Vyvýšená clona nad pouzdrem vám zajistí potřebnou ochranu proti přímým slunečním paprskům, které by jinak zhoršily čitelnost displeje. Pouzdro má i úložný prostor na malé posilnění nebo jiné drobnosti. Reflexní pruhy umístěné na stranách také zlepší vaši viditelnost. Zkrátka, funkčnost a jednoduchost zajistí Yenkee, abyste se mohli soustředit jen na potěšení z jízdy.