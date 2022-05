České spodní prádlo z litoměřické textilky. Timo slaví 30 let

Rodinná firma třetí generace

Spodní prádlo i plavky šije Timo ve vlastní továrně v Litoměřicích už od roku 1973. Výrobu zde tenkrát zakládala vyučená krejčová Jitka Kalivodová, která se řemeslu věnovala od svých 16 let. Dnes je jí 81 let, užívá si zaslouženého důchodu a ve vedení firmy stojí její dcera, generální ředitelka Markéta Jiráčková, a její vnuk Šimon Jiráček, který řeší strategický rozvoj společnosti. Rodinná firma má aktuálně 23 prodejen po celé České republice a všechny produkty najdete také na e-shopu. Zajímavostí je, že do třetí generace se daří dorůst pouze v 10–15 % českých rodinných společností.

I když se Timo musí neustále potýkat s konkurencí levnějších produktů asijské výroby a značek, které chrlí podprsenky ve velikostech S, M a L, pevnou pozici firmy to nijak neohrožuje. Značka respektuje ženské křivky, neslevuje z nároků na kvalitu a drží se své vize: Aby na sebe každá žena sehnala padnoucí podprsenku.

„Není jednoduché najít dobře padnoucí podprsenku. Považujeme to za konkurenční výhodu. Naší ambicí je nabídnout bezchybnou podprsenku všem, a proto vyrábíme přes 50 velikostí v mnoha střizích,“ vysvětluje Markéta Jiráčková.

Díky výrobě v ČR si Timo drží kontrolu nad návrhem i kvalitou produktu. Rodinná firma, se kterou mnoho dětí vyrůstá, aby se pak staly její součástí, tak také podporuje lokální trh práce a řemeslnou tradici. Spodní prádlo totiž i dnes zůstává segmentem, kde se ruční práce a stroje obsluhované lidmi nedají nahradit automatizací.

Od roku 1992 Timo vyrobilo přes 13 milionů kusů spodního prádla

Mezi každoroční statisíce vyrobených produktů patří kalhotky, plavky, košilky nebo noční prádlo. Jsou to ale právě podprsenky, kterými si Timo získalo srdce (a hrudník) žen po celé zemi. Značka se totiž pod heslem „U nás svoji velikost najdete“ soustředí na padnoucí a funkční konstrukci podprsenek pro velikosti A až M (včetně nestandardních kombinací jako malý obvod a velký košíček). Především její střihy DreamBra a BeautyBra, speciálně vyvinuté pro větší prsa, má mnoho žen v lásce natolik, že už jinou podprsenku nenosí.

Co je na těchto podprsenkách tak výjimečného

Klíčem k úspěchu je již zmíněná řemeslná tradice a modelace na skutečných ženách. DreamBra i BeautyBra, slabě vyztužené podprsenky s kosticemi, udrží i velké poprsí, mají dostatečně široká a měkká ramínka, aby se nezařezávala do ramen, a pevný a zároveň pružný obvod, který zajišťuje pohodlí. Zatímco DreamBra má spolehlivý vyšší střed, otevřenější BeautyBra je navržena pro hluboké dekolty.

Kromě těchto bestsellerů Timo nabízí další populární střihy včetně modelu LadyM, který se šije až do velikosti M. A protože základem je svou správnou velikost znát, nabízí Timo svým zákaznicím možnosti bra fittingů po celé ČR, případně online TimoMetr, díky kterému každá žena najde svoji orientační velikost do dvou minut.

Plavky pro léto vašeho života

V perfektně padnoucích funkčních střizích se samozřejmě šijí také plavky, jak jednodílné, tak dvoudílné. Letošní kolekce plavek už je k dostání a obsahuje hlavně výrazné veselé barvy a hravé vzory. Trumfem kolekce jsou dvoudílné plavky s lambádovým svrškem. Bezešvé košíčky jsou pokryté síťovanou látkou a plavky skvěle drží větší prsa nejen při koupání, ale i při letních sportech. Tyto plavky vznikly v několika designech na základě úspěchu stejného modelu mezi podprsenkami.

Každá žena je krásná

Timo se svými podprsenkami nezapomíná ani na ženy, které musely podstoupit ablaci prsu. V Litoměřicích šije protetické prádlo a plavky a nadále vyvíjí technologii tak, aby byly i tyto modely na 100 % pohodlné i krásné.

Stále dopředu: od menstruačních kalhotek po šetrnost výrobního procesu

Timo by nemohlo slavit takové jubileum, pokud by firma stavěla pouze na své tradici. Využívá proto své technologické know-how i k tomu, aby přicházela s novinkami odrážejícími ekologičtější pohled na svět, který přináší současná mladá generace. V těchto dnech např. uvádí do prodeje menstruační kalhotky ve dvou střizích a v osmi velikostech. Mezi další plány patří širší využití lokálních materiálů, udržení výroby v ČR nebo vlastní fotovoltaická elektrárna pro šetrnější spotřebu energie ve výrobě.