České kluby vstoupí do evropských pohárů. Jaké jsou jejich šance?

Na start pohárové sezony se pomalu připravují také Sparta a Slavia, kteří jsou však nasazení o kolo výše. Jak si povedou české kluby? Vsadit si na to můžete s bonusem u Fortuny.

Jako první z českých zástupců letos vstoupí do evropských bojů Bohemians. Klokani se do pohárové Evropy vrátí po dlouhých 36 letech. Los k nim ovšem byl hned na úvod poměrně nemilosrdný, v cestě jim totiž bude stát norský klub Bodö/Glimt, což byl v osudí zřejmě nejtěžší protivník, na kterého mohli Pražané narazit. Norové se v minulé sezoně dostali až do skupiny Evropské ligy a není to tak dávno, kdy dokázali vyřadit velkokluby typu AS Řím. Bohemians zahájí dvojutkání venku, duel ve městě za polárním kruhem začne ve čtvrtek od 18 hodin. Domácí odvetu pak budou svěřenci trenéra Jaroslava Veselého hrát na stadionu Sparty na Letné. Ďolíček je totiž podle regulí UEFA pro pohárová klání nezpůsobilý.

Dalším českým zástupcem, který už tento týden vstoupí do bojů v Evropě, je Plzeň. Třetí tým loňské Fortuna ligy narazí na kosovskou Dritu. Tým z města Gjilan se mistrem své země stal třikrát, loni skončil druhý. V evropských pohárech však Drita dosud nikdy nepostoupila do skupinové fáze, zatímco Plzeň loni startovala ve skupině Ligy Mistrů. Viktoriáni tak i přes nepovedený ligový start budou v této dvojici jasným favoritem. Dvojzápas rozehrají od 19 hodin doma ve Štruncových sadech.

Ještě chvíli si na naopak počkají mistrovská Sparta a vítěz domácího poháru Slavia. Letenští zasáhnou do třetího předkola Ligy Mistrů a mají tak jistou minimálně skupinu Konferenční ligy. Na svého soupeře si však Sparta ještě musí počkat, střetne se s lepším z dvojice Breidablik-Kodaň. Stejně je na tom i Slavia, která ve 3. předkole Evropské ligy narazí na poraženého z 2. předkola Champions League mezi ukrajinským Dniprem a Panathinaikosem Atény. Úspěch sešívaným zajistí přinejmenším Konferenční ligu.

První zápasy evropských pohárových soutěží jsou už ovšem za námi. Nejzajímavější z nich se hrály v rámci 1. předkola Ligy Mistrů. Slovan Bratislava jako slovenský mistr se hodně natrápil s lucemburským Hasperange, který vyřadil až díky dvěma proměněným penaltám v odvetě. Senzací skončil střet Ferencvárose s Klaksvíkem. Klub z Faerských ostrovů po domácí bezgolové remíze vyplenil Budapešť 3:0 a šokoval maďarského mistra. Postup do druhého předkola slavili také například Astana, Razgrad nebo Karabach.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.