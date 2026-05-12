České firmy přechází od experimentů k výsledkům: AI a data mění byznys

Vyplývá to z analýzy téměř padesáti projektů přihlášených do letošního ročníku Digital Future Awards, kterou připravila technologická společnost MoroSystems. Mezi hlavní trendy patří nasazování umělé inteligence v produkčním provozu, práce s daty a cloudem, automatizace rutinních procesů a větší odpovědnost byznysu za přínosy IT řešení.
Soutěž Digital Future Awards, kterou pořádá Česká inovační platforma, oceňuje firmy, veřejné instituce a osobnosti, které digitální technologie využívají jako klíč k růstu, efektivitě, odolnosti a lepším službám. Jejím cílem je podpořit tempo digitalizace českých firem a institucí a inspirovat vznik dalších úspěšných projektů s byznysovým i společenským dopadem.
Podle MoroSystems se česká digitalizace dostává do zralejší fáze. Firmy a instituce už nehledají technologie samy o sobě, ale řešení konkrétních byznysových problémů. Typicky jde o zrychlení interních procesů, lepší využití dat, automatizaci opakujících se činností nebo zlepšení služeb pro zákazníky a občany. Například virtuální asistentka EVA Ministerstva práce a sociálních věcí, které zvítězilo v kategorii Excellent Experience, zvýšila dovolatelnost na 98 % a zároveň snížila zátěž operátorů o 40 %. Uvolnila tak specialisty na řešení komplexních případů.
„Z našich zkušeností vidíme, že firmy už nechtějí izolovaná krabicová řešení. Potřebují propojit svá historická datová a procesní sila, modernizovat architekturu a připravit ji na další rozvoj. Umělá inteligence sama o sobě nestačí. Klíčové je mít pod ní kvalitní data, rozšiřitelné softwarové řešení, bezpečnou infrastrukturu a dobře navržené procesy,“ říká Tomáš Páral, CEO společnosti MoroSystems.
Analýza ukazuje tři výrazné technologické směry. Prvním je nástup umělé inteligence a strojového učení v ostrém provozu. Generativní AI, znalostní asistenti nebo řešení založená na RAG architektuře (Retrieval-Augmented Generation – přístup v AI, který kombinuje generativní modely s vyhledáváním relevantních informací z externích zdrojů, aby poskytoval přesnější a kontextově podložené odpověď) se začínají využívat jako běžná součást zákaznických i interních procesů. Příklady z přihlášených projektů zahrnují znalostní chatboty v bankovnictví, virtuální asistenty ve veřejné správě nebo AI nástroje podporující výpočty a rozhodování ve výrobě.
Druhým trendem je důraz na data a cloudovou infrastrukturu. Organizace si uvědomují, že bez kvalitních, dostupných a standardizovaných dat nelze stavět smysluplné AI nástroje ani nové digitální služby. V praxi se to projevuje migrací datových skladů do cloudu, budováním datových portálů a snahou o sjednocení dat napříč organizacemi. Třetím směrem je automatizace a integrace systémů. Firmy se snaží omezovat rutinní manuální práci, zkracovat dobu zpracování požadavků a propojovat systémy, které dříve fungovaly odděleně.
IT se posouvá do role strategického partnera
Vedle technologií se mění také role IT uvnitř organizací. Z analýzy přihlášených soutěžících vyplývá, že IT už není vnímáno pouze jako podpůrná funkce, ale stále častěji jako strategický partner vedení firem a institucí. Úspěšné projekty spojuje schopnost propojovat technologii s provozem, zákaznickou zkušeností a obchodními cíli. Reálné dopady na byznys mluví za vše – například Muzeu hlavního města Prahy, jehož šéf Ivo Macek si odnesl titul Digitálního lídra roku 2025, šetří automatizace procesů 2,5 milionu korun ročně.
Z přihlášených projektů zároveň vyplývá, že na průběh a výsledky digitalizace mají zásadní vliv lidé a firemní kultura. Schopnost lídrů řídit změnu uvnitř organizace patří mezi klíčové faktory úspěchu. Podle MoroSystems nejde u digitalizace pouze o zavádění nových technologií, ale také o změnu pracovních postupů, návyků a způsobu spolupráce.
Rozhodující bude role managementu
Digitalizace tak mění podobu pracovních rolí, nároky na kompetence zaměstnanců i způsob, jakým lidé přemýšlí o své práci.
„V praxi vidíme, že digitalizace musí mít plnou pozornost vedení společnosti. Nemůže být vnímána jen jako jeden z mnoha projektů IT oddělení. Pokud má přinést skutečný dopad, musí být propojená s byznysovými cíli, mít jasného byznysového vlastníka na úrovni managementu a podporu napříč organizací,“ vysvětluje Páral.
Z budoucích plánů a záměrů soutěžících plyne posun od současných AI nástrojů pro vyhledávání informací a automatické odpovědi k pokročilejším řešením, která budou aktivně podporovat rozhodování, radit zaměstnancům v reálném čase nebo vstupovat do řízení provozních a výrobních procesů. Současně poroste význam kyberbezpečnosti, kvality dat a regulatorní připravenosti. Požadavky NIS2, DORA či AI Actu budou firmy nutit digitalizovat agendu auditu, řízení rizik, bezpečnostních procesů a compliance.
„Budoucnost bude patřit organizacím, které mají svá data a digitální platformy pod kontrolou, umí je rozvíjet a integrovat s dalšími aplikacemi včetně AI. Zásadní roli budou hrát regulatorika a kyberbezpečnost řešené už v návrhu nových IT systémů, nikoli jako drahý přílepek na konci vývojového cyklu. Firmám to přinese schopnost inovovat rychleji a lépe reagovat na změny trhu,“ uzavírá Tomáš Páral.
Více o MoroSystems
MoroSystems je brněnská technologicko-konzultační společnost, která pomáhá českým i světovým značkám digitalizovat složité procesy a zavádět technologické inovace. Konzultuje, navrhuje a vyvíjí digitální produkty, platební řešení, věrnostní programy a finanční aplikace. Pod značkou MoroSystems Orchestra provází firmy změnou způsobu práce a implementací nástrojů Atlassian. Disponuje nejvyšším počtem certifikovaných Atlassian expertů v Česku a na Slovensku a více než 12 let drží certifikaci Platinum Atlassian Partner. Mezi klienty MoroSystems patří CYRRUS, Benefit Plus, UNIQA, Orbian, Global Payments či eBay.