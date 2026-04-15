Česká značka Navlasil sází na vědu. Vlasovou péči vyvíjí sama

Vlastní laboratoř, vlastní receptury a důraz na účinnost. Zakladatelé ostravské společnosti Primulus Group stojí za značkou Navlasil, kterou vyvíjejí od prvního nápadu až po finální balení. Proč nechtějí výrobu outsourcovat a nesází jen na přírodní složky?

Vlastní vývoj od prvního vzorku

Za značkou vlasové kosmetiky Navlasil stojí trojice podnikatelů z Ostravy – chemik Jan Klusák, ekonom Martin Lukáš a marketér David Buchta. Ve společnosti Primulus Group společně vyvíjejí doplňky stravy i kosmetiku a zakládají si na tom, že mají celý proces pod kontrolou – od prvního vzorku až po hotový výrobek.

„Kosmetiku si vyvíjíme sami, protože jen tak máme jistotu, že bude opravdu fungovat,“ říká Jan Klusák, který má ve firmě na starosti vývoj a výrobu. Vystudoval chemii a procesní inženýrství a absolvoval i specializované kurzy zaměřené na formulaci a bezpečnost kosmetiky. V Bruselu získal kvalifikaci, která ho opravňuje hodnotit bezpečnost kosmetických přípravků podle evropské legislativy.

Věda i příroda musí fungovat spolu

Podle Klusáka dnes zákaznice často hledají co nejpřírodnější složení, ale to nemusí být vždy nejlepší cesta. „Stoprocentně přírodní kosmetika není náš cíl. Důležité je, aby byla hlavně účinná. Nejlepší výsledky přináší kombinace vědeckých poznatků a přírodních látek,“ vysvětluje.

V recepturách proto používají aktivní látky, jako jsou peptidy, aminokyseliny nebo kyselina hyaluronová, které doplňují rostlinnými extrakty a oleji.

Od přípravku pro muže k celé vlasové řadě

Značka Navlasil vznikla původně kvůli produktu pro muže proti šedivění a vypadávání vlasů. Po dobrých zkušenostech zákazníků začali zakladatelé vyvíjet i přípravky pro ženy. „Museli jsme upravit vůni, konzistenci i složení, aby byl produkt příjemný pro každodenní použití,“ popisuje Klusák.
Dnes patří vlasové sérum pro ženy mezi nejprodávanější produkty značky.

Výroba pod jednou střechou je výhoda

Velkou výhodou firmy je, že vývoj i výroba probíhají na jednom místě v Ostravě. V laboratoři vznikají receptury, vedle se míchají a o pár metrů dál se plní do lahví. „Když si výrobu necháte dělat externě, trvá vývoj klidně rok. My zvládneme uvést nový produkt během několika měsíců,“ říká marketingový ředitel David Buchta.

Na podobě novinek se podílejí i samotné uživatelky. Produkty testují kolegyně, kamarádky i členové rodiny. „Řešíme všechno, od vůně až po to, jestli se lahev dobře drží v ruce. Právě detaily rozhodují, jestli budou lidé produkt používat dlouhodobě,“ doplňuje.

Zákaznice chtějí výsledky, ne sliby

Podle zakladatelů dnes ženy řeší nejen složení, ale i to, jak o vlasy správně pečovat. „Vlasy potřebují pravidelnou péči stejně jako pleť. Když používáte vhodné produkty, nevadí ani častější mytí,“ říká Klusák.

Firma portfolio dál rozšiřuje – vedle šamponů a sér přibývají masky, bezoplachové kondicionéry, ochranné spreje proti teplu nebo séra na řasy a obočí. „Chceme zůstat v přímém kontaktu se zákaznicemi. Díky vlastnímu e-shopu víme okamžitě, co potřebují, a podle toho vyvíjíme další produkty,“ uzavírá Buchta.

