Česká sportovní značka dobývá svět. Základem je odolnost a funkčnost

Dragonfly v sobě snoubí lásku ke sportu a kvalitní oblečení

Cvičíte jógu, baví vás pole dance nebo milujete fitness a potřebujete skutečně pohodlné a kvalitní sportovní oblečení? Česká značka sportovního oblečení Dragonfly přes 10 let poctivě vyrábí jedinečné a originální sportovní kousky. Zahrnují podprsenky, legíny i kraťásky pro vaše cvičení. Již při prvním pohledu je vidět, čím se firma odlišuje od ostatních značek. Kolekce je jednoduchá, ale zároveň vyladěná do posledního detailu a zaměřuje se primárně na oblečení pro indoor aktivity.

Původním záměrem zakladatelů (dnes manželů Líbenkových) bylo dopřát jejich cvičencům Bikram jógy v Českých Budějovicích pohodlné a odolné oblečení. Přece jen, když cvičíte ve 42°C rozmanité jógové polohy, nemůžete si obléci jen tak něco. Během let se česká značka nejen uchytila, ale také rozrostla a dnes dodává oblečení do více než 80 zemí po celém světě.

Lokální výroba a udržitelnost jsou základem kvality

Proč je Dragonfly sportovní oblečení tak úspěšné? Za vším stojí jednoduchá myšlenka. Udržitelnost. Veškerá produkce se vyrábí v České republice, konkrétně v Jihočeském kraji. Materiály a komponenty, ze kterých se oblečení šije, pocházejí výhradně z Evropské unie. Švadleny v dílnách musejí být velmi zkušené, jelikož se jedná o jemnou práci s velmi elastickými materiály.

Oblečky od Dragonfly s vámi zůstávají roky a vy se nemusíte obávat, že za pár měsíců budou legíny nebo kraťásky obnošené či na vyhození. Důvodem je nejen samotná látka, ale i pečlivé provedení. Při cvičení na sobě cítíte tenký italský materiál, který je zároveň pevný, přiléhavý a neprůsvitný.

Ideální oblečení na hot jógu, pole dance a fitness

Během cvičení vás oblečení nikde neškrtí a neomezuje v pohybu. Dokonale padne na jakoukoliv postavu. Při propocení nestudí na pokožce a velmi rychle schne. Při častém používání i praní si oblečení zachovává svou barvu i tvar, což oceňují především sportovci, kteří se sportu věnují každý den. Co více si přát?

Oblečení Dragonfly je zaměřeno především pro dámy, ale značka nezapomíná ani na pány nebo děti.

Kraťásky - vhodné pro pole dance, jelikož padnou jako ulité, zakrývají co mají, nehrnou se a nikterak neomezují v pohybu.

Legíny - perfektní na jógu či fitness lze mít s vysokým pasem, jako ¾ legíny, sametové, s lycrou i potiskem.

Sportovní podprsenky - nadchne vás velký výběr střihů a barev, hodí se jak na silový trénink, tak pro jakékoliv jiné cvičení.

Crop topy - elastické topy mají pohodlný střih, měkký materiál se hodí na každodenní nošení.

Back warmer - oblečení, které vaše cvičení zpříjemní i za chladnějšího počasí.

Spolupráce se sportovci a ladění oblečení do posledního detailu

Zakladatelé značky jsou sami vášnivými sportovci, a proto moc dobře ze své vlastní zkušenosti vědí, co od sportovního oblečení chtějí a jak by mělo vypadat. Každý kousek testují nejen na sobě, ale také spolupracují s profesionálními sportovci. Díky tomu je oblečení vyladěno do posledního detailu a upravuje se tak dlouho, dokud není perfektní.

Oblečky od Dragonfly nemají zbytečné švy ani gumy v pase či nohavičkách. Jsou tak dokonale zpracované, jako kdybyste na sobě měli další kůži. Dragonfly znamená v překladu vážka a doprovází vás na každém kousku oblečení. Nejen v podobě výšivky, ale především v podobě elegance, lehkosti, křehkosti i odolnosti. Jakmile jednou vyzkoušíte legíny nebo třeba kraťásky od Dragonfly, nebudete při cvičení chtít už nic jiného. Vaše výkony se posunou o úroveň dále.

Dragonfly v číslech

2012 - rok vzniku firmy

87 - počet zemí, kam firma dodává oblečení

40 milionů - obrat za rok 2022

60 000 - počet prodaných kusů oblečení za rok 2022