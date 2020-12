Česká spořitelna: Ani koronavirus neodradil Čechy od investování

Peníze na spořicích účtech ale v současných podmínkách nízkých úrokových sazeb výrazné zhodnocení nepřinášejí. „Peníze na spořicích účtech by měly sloužit pouze jako rezerva na nenadálé výdaje, protože jejich zhodnocení neporazí inflaci a reálně tak ztrácejí svou hodnotu,“ říká Roman Choc.

Investování proto v současnosti představuje optimální způsob, jak prostředky zhodnocovat. Volatilita na finančních trzích vyvolávaná nejistotou kvůli šíření koronaviru „testuje nervy“ zejména začínajících a méně zkušených investorů. Je totiž přirozené, že strach ze ztráty bývá často větší než vidina zisku.

Jak se s takovými výkyvy vyrovnat?

„Optimální je pravidelně investovat a neohlížet se na krátkodobé výkyvy,“ zdůrazňuje Roman Choc. Více než třetinu veškerých retailových investic spravovaných Českou spořitelnou tvoří právě pravidelné investice.

„To dokazuje, že se nám daří nejen zhodnocovat peníze investorů, ale že funguje i naše poradenství a že získáváme důvěru drobných investorů,“ říká Roman Choc.

Ani v období koronavirové krize retailoví investoři nepanikařili. Dokládá to objem 6,8 mld korun pravidelných investic v letošním roce. Počet lidí, kteří v současnosti pravidelně investují v některém z podílových fondů nabízených Českou spořitelnou, již překročil 200 tisíc. Objem jejich investic dosahuje zhruba 77 miliard korun.

Zhodnocení nabízejí akcie i nemovitosti

Zhodnocení v současnosti nabízejí otevřené podílové fondy, ve kterých je Česká spořitelna s tržním podílem 27,3 % lídrem trhu. Například fond Top Stocks k 3. prosinci vykazuje od počátku letošního roku výkonnost 17,14 %, zatímco fond Stock Small Caps zhodnotil ke stejnému datu prostředky investorů o 13,17 %. Za posledních pět let zhodnotil fond Top Stocks podílníkům peníze o 6,93 % ročně. Fond Stock Small Caps od svého založení v květnu 2017 zhodnotil o 13,43 % ročně.

Zejména akciové tituly se začaly rychle vzpamatovávat a mnohé dosahují již předkrizových úrovní, nebo jsou dokonce ještě nad nimi.

Dlouhodobě velmi atraktivního zhodnocení vykazují i investice do nemovitostí. I zde Spořitelna vévodí trhu díky největšímu podílovému fondu v České republice a to ČS nemovitostnímu fondu spravovanému Investiční společností REICO. Pro zajímavost – byla to právě milionová investice do ČS nemovitostního fondu, která v listopadu navýšila objem spravovaných investic v podílových fondech České spořitelny nad 200 miliard korun.

Nové trendy? Digitalizace a ESG

Rok 2021 by mohl být pro investory v porovnání s letoškem klidnější. Postupnou stabilizaci by mohla přinést zejména vakcína proti koronaviru. Základní doporučení, které budou bankéři a investiční poradci dávat investorům, ale zůstane neměnné – investujte pravidelně.

Posílit chce Česká spořitelna digitální nabídku investičních produktů. V letošním roce například zpřístupnila investování do podílových fondů v internetovém bankovnictví George.

Důraz bude klást Spořitelna i na udržitelné investice (ESG investování), tedy investování, které zohledňuje šetrný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji společnosti i firem.

„I v této oblasti chceme udávat směr a stát se lídry trhu,“ potvrzuje Roman Choc.