Česká šikovnost a švýcarské zázemí. To jsou výrobní komponenty BIBUS

Od skromných počátků k prosperitě

Příběh se začal psát na jaře 1992, kdy se BIBUS s.r.o. zrodila coby dceřiná firma renomované švýcarské obchodní firmy BIBUS AG. Začátky byly skromné a vedení se muselo potýkat s divokým podnikatelským prostředím 90. let. Zakladatel a ředitel Jiří Charvát po dvou dekádách vzpomínal: „Největší překážka spočívala v celkově nepřipraveném prostředí, malých zkušenostech s kapitalistickým způsobem podnikání i nedůvěře výrobních podniků k novým obchodním subjektům. Problémem bylo už třeba obstarat telefonní linku. Podařilo se mi získat jednu, s níž se přes den telefonovalo a v noci jsme odesílali faxové zprávy. Snahu o vybudování dobré pozice na trhu nám komplikovala i skutečnost, že se na tuzemském trhu začaly prosazovat zavedené firmy jako FESTO, LENZE nebo MANNESMANN.“

Prorazit v této konkurenci BIBUS dokázal díky schopnosti získat dobré zaměstnance, pilné práci a obezřetnému hospodaření. Svou roli sehrál také další faktor, kterým se neuměla prokázat zdaleka každá firma v oboru: slušnost a férovost i při složitějších jednáních. To vše pomohlo mladé společnosti získat stabilní postavení u středních i větších zákazníků v ČR a na Slovensku. Majitelé švýcarského holdingu spolehlivost a flexibilitu náležitě ocenili, když Felix Bibus v letech 1996–1997 zafinancoval stavbu moderní budovy ve Vídeňské ulici v Brně. Tento milník dodal týmu sebevědomí, které se projevilo v investicích do marketingu i zbrusu nových skladů a dílen.



Další významný okamžik nastal prvního dne roku 2000, kdy se zrodila dceřiná společnost BIBUS SK v Nitře. Její vznik umožnil značce lépe reagovat na specifické potřeby tamního trhu. Domácí kapacity podnik posílil o pět let později otevřením skladovací haly o rozměrech 1000 m2.



Ani tomuto sektoru trhu se kolem roku 2008 nevyhnula celosvětová recese, ovšem brněnský distributor se s ní vypořádal se ctí. Díky úsporným opatřením nepropustil ani jednoho zaměstnance a jeho tým se ještě více stmelil. Zároveň se prokázala správnost firemní politiky: nabízet co nejširší sortiment rozložený do různých průmyslových odvětví.



Stabilita i smysl pro inovace

Dnes se BIBUS s.r.o. může pochlubit ročním obratem pravidelně atakujícím třetinu miliardy korun a stabilním zázemím. Jeho jádro tvoří třicítka zaměstnanců, z nichž mnozí se značkou spojili své osudy dlouhodobě a pracují na Vídeňské více než patnáct let. Od roku 2016 stojí v jejich čele syn zakladatele Daniel Charvát.

Nejlepším dokladem úspěchu je reakce mateřské curyšské společnosti. Před rokem 1992 neměla v zahraničí žádné dceřiné podniky a investice do československé firmy byla pilotním projektem. Češi však prokázali takovou znalost lokálního trhu a schopnost dlouhodobého růstu, že BIBUS AG inspirovali k založení poboček po celé Evropě.



S modro-červeným logem se tak setkáte mimo jiné v Portugalsku, Francii, Maďarsku, Bulharsku, Dánsku či Nizozemí a dalších zemí. A nechybí ani podniky v exotičtějších destinacích včetně Indie, Thajska, Vietnamu nebo Číny. Slogan Supporting Your Success neboli Podporujeme váš úspěch tedy směřuje jak ke klientům, tak k samotným zakladatelům.



Hlavní obchodní artikl společnosti dnes tvoří strojírenské, pneumatické, elektrotechnické a filtrační elementy, vzduchovací a čerpací technika i nové technologie obecně. Hlavní kritérium pro volbu výrobků a jejich dodavatelů spočívá v kvalitě a poskytovaném servisu. Trvající kapitálové spojení se švýcarským partnerem umožňuje BIBUSu získávat pro Českou republiku výhradní zastoupení předních světových výrobců – jde kupříkladu o japonskou firmu CKD, německý Ringfeder, americký Deublin nebo brazilský WEG. Samozřejmostí je certifikovaný systém managementu jakosti ISO 9001.



Vše pod jednou střechou

Nabízené komponenty BIBUS dělí do čtyř základních kategorií. MECHATRONIKA obsahuje mimo jiné motory, senzory, manipulační či tlumicí techniku, komponenty pro obrábění a automatizační prvky. PNEUMATICKÁ sekce uspokojí klienty vyžadující ventily, chapadla, vzduchové motory nebo zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu. Zájemci o HYDRAULIKU v katalogu naleznou třeba čerpadla, hydromotory, chladicí jednotky a hydraulické akumulátory, agregáty i ventily. ENVIRONMENTÁLNÍ technologie pak zahrnují čerpací zařízení, nejrůznější dmychadla a řídicí jednotky.

Největší přidaná hodnota společnosti BIBUS s.r.o. však nespočívá v pouhé distribuci. Její tým má totiž detailní znalosti o parametrech všech nabízených komponent a umí je promyšleně propojovat do funkčních celků. Co to znamená v praxi? Pro montáž strojů, kolaborativních robotů a dalších řešení nepotřebujete oslovovat více dodavatelů – brněnská firma doveze vše potřebné.



Potřebujete výrobní nebo montážní linku? BIBUS pro ni na míru dodá plynové pružiny, otočné jednotky, stoly a pohony, dotyková tlačítka, pneumatické válce a deformační tlumiče, vřetenové převodovky, ventily, tlumiče rázů, kuličkové šrouby i chapadla.



Aplikace - výrobní a montážní složky.

Nebo plánujete uvést do provozu linku pro navíjení dlouhých rolí materiálů – třeba textilních či papírových? Moravská společnost nabídne díly a celky od rozháněcích válců a expanzních hřídelí přes řezací komponenty a tenzometry až po brzdy, spojky a systémy navádění materiálu.



Vše najdete pod jednou střechou, včetně servisu a poradenství. Perličku pak představují stále oblíbenější domácí čističky odpadních vod (DČOV), u kterých BIBUS pomáhá s provozem a servisem s tou nejlepší péčí. Základní komponentou je bezolejové membránové dmychadlo SECOH. Na českou šikovnost se švýcarským zázemím se zkrátka můžete spolehnout.



Aplikace - enviromentální technologie DCOV.

Se společenskou zodpovědností

Pracovníci společnosti BIBUS s.r.o. se pohybují ve světě sofistikovaných strojů. Dobře si tedy uvědomují, že každý detail může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu, bezpečí či riziku. Tento přístup firma přenáší do vnímání hodnoty zdraví a života, v němž i nepatrný okamžik dokáže ovlivnit celý další osud člověka. Proto brněnská společnost dlouhodobě finančně podporuje lidi se zdravotním postižením. Cílem takových partnerství je navracet štěstí, radost a naději.