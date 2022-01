Česká mincovna na EXPO zabodovala. V Emirátech chce mít kancelář

Česká mincovna se zapojila do rotační expozice s tématem České poklady. Pro odložené EXPO 2020 přichystala výběr toho nejlepšího z práce svých zaměstnanců a přivezla tým specialistů, kteří pomohli s přípravou exponátů a ujali se role průvodců po výstavě. Největší pozornosti se těšila bronzová pozlacená replika vůbec největší mince vyrobené technikou gravírování, jejíž originál nechala zhotovit v roce 2019 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné československé měny Česká národní banka. „Obr“ s nominální hodnotou 100 milionů korun zůstává v pavilonu Czech Spring i nadále, třebaže doba pro účast národní ražebny na dubajském výstavišti s koncem roku 2021 uplynula. Svou přítomnost a odvedenou práci ve Spojených arabských emirátech hodnotí Česká mincovna jako úspěch.

„Zájem byl velký. Když jsme návštěvníkům řekli, že vystavujeme pětikilovou zlatou minci nebo rovnou zlatou stotřicetikilovou, nikdo nám nevěřil, že by se dal takový kus zlata někde vyrobit, natož vystavit. Myslím si, že v očích a myslích návštěvníků zůstane Česká mincovna pevně uchována v pojetí, v jakém se tam představila. To znamená, že neexistují jen zlaté cihličky, ale také zlaté a stříbrné mince, do kterých se dá rýt historie,“ zdůrazňuje manažer marketingu a PR mincovny Jaroslav Černý.

Podnik zároveň ocenil příležitost představit se na arabském trhu, který byl pro jeho podnikání až dosud neznámou adresou. Tím spíše, že jde o silně růstový region, v němž se výrobky ze zlata a drahých kovů, stejně jako z českého skla, těší velké oblibě.

Prvotní odlitek ze zlata o ryzosti 999,9 vznikl ve Švýcarsku. Měl o něco větší průměr než výsledná podoba a vážil asi 270 kilogramů. | foto: Česká mincovna

„Získali jsme několik zajímavých kontaktů, ze kterých by se mohl odvinout zajímavý byznys do budoucna. Tímto směrem chceme jít, proto zde budeme etablovat svoji kancelář s člověkem, který se bude starat o zákazníky,“ říká Jaroslav Černý.

Česká mincovna, která vznikla v roce 1993 po rozpadu československé federace, razí pro Českou národní banku všechny platné mince tuzemské měny. Ročně vyrobí zhruba 100 milionů kusů oběživa. Předloni, v důsledku zvýšené poptávky po investicích do drahých kovů v důsledku dopadů pandemie covid-19, získala na tržbách více než 1,7 miliardy korun. Meziroční nárůst přesáhl v tomto ukazateli 50 procent.