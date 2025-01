Česká firma HotelTime Solutions usnadňuje správu hotelů po celém světě

Jak to celé funguje?

Pokud jste někdy přemýšleli, jak velké hotelové řetězce zvládají bezchybně obsluhovat stovky hostů každý den, odpovědí jsou systémy jako ty naše. Naše technologie jsou páteří např. pro sítě 17 resortů a hotelů OREA Hotels & Resorts nebo pro 19 hotelů v řetězci Czech Inn Hotels, což jsou jedny z největších hráčů na trhu v České republice. Kromě České republiky působí HotelTime Solutions i v dalších 20 zemích světa. Ať už se jedná o butikový hotel nebo velký resort, naše řešení přináší efektivitu, automatizaci a především klid — vše zvládnete odkudkoliv a kdykoliv.

Náš tým se skládá z lidí s mnohaletými zkušenostmi z oboru.

Inovace zrozená v cloudu

Už od svého vzniku v roce 2002 jsme vsadili na budoucnost – cloudové technologie. Zatímco mnohé hotely tehdy ještě řešily problémy se servery a zastaralými systémy, my jsme se rozhodli přinést řešení, které zjednoduší život nejen hoteliérům, ale i jejich zaměstnancům a hostům. Díky cloudu nepotřebujete drahou IT infrastrukturu. Všechno běží automaticky a bez nutnosti manuální práce.

A s čím vším můžeme pomoci?

S HotelTime PMS, Vento POS, Libero SPA nebo Confero MICE zvládnete automatizovat každodenní operace, což výrazně šetří čas a minimalizuje chyby. Mimo to nabízíme i další užitečné nástroje, které vám umožní vše řídit z jednoho místa, bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Naše aplikace pro housekeeping a údržbu zjednodušuje komunikaci mezi pokojskými a recepcí. Stav pokojů se aktualizuje v reálném čase přímo v PMS systému, což recepčním šetří čas a zvyšuje efektivitu. Pro zlepšení zážitku hostů nabízíme také modul automatických e-mailů a online check-in, který zefektivňuje a zlepšuje kontakt s hosty před, během a po pobytu.

Jak může vypadat digitální cesta vašeho hosta s HotelTime Solutions?

Dalším užitečným nástrojem je naše automatizované platební řešení, které přináší naprosté pohodlí jak pro hosty, tak pro personál. Díky integraci s platebními terminály a online platebními bránami mohou hosté provádět platby bezpečně a rychle, a to buď online, nebo přímo na místě. Všechny transakce jsou automaticky synchronizovány s PMS, což znamená méně ruční práce a přesné účetnictví.

Pro ty, kdo chtějí posunout služby na ještě vyšší úroveň, je zde Vento QR – modul, který hostům umožňuje objednávat a platit přímo z jejich mobilních zařízení pomocí QR kódu. Díky tomu se zvyšují příjmy i flexibilita obsluhy a personál může přijímat objednávky rychle a odkudkoli.

HotelTime Solutions systémy jsou také napojeny na celou řadu systémů třetích stran včetně CRM a věrnostních systémů, channel managerů a rezervačních systémů, RMS systémů, účetních softwarů a dalších, což umožňuje hoteliérům zvolit si takovou technologickou výbavu, kterou k efektivnímu provozu potřebují.

Rychlá implementace, snadné ovládání, naše podpora

Nemusíte být IT expert, abyste mohli využívat všechny výhody, které nabízíme. Zaškolení trvá jen pár hodin a váš personál se velmi rychle naučí, jak náš software ovládat. Naše podpora je vám k dispozici každý den v týdnu, a to jak po telefonu, e-mailu, tak i přes WhatsApp. A co je nejlepší – nepotřebujete žádné servery, žádné složité instalace.

Personalizované demo šité na míru vašim potřebám

Chcete zjistit, jak může HotelTime Solutions posunout i váš hotel nebo restauraci? Navštivte náš web nebo LinkedIn, kde pravidelně sdílíme novinky a inspirace z hotelového světa. Nebo si rovnou domluvte schůzku nebo rovnou i pesonalizované demo s naším obchodním ředitelem Janem Zavřelem přes Calendly a objevte, jak vám naše řešení mohou pomoci dosáhnout maximální efektivity a spokojenosti hostů.