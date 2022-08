Češi vyrábějí unikátní harmonizér. Slaví úspěchy v Japonsku i Americe.

Somavedic dokáže vytvořit prostředí jako byste byli v lese. Zní to neuvěřitelně, ale po 11 letech jeho výroby a bezmála 100 tisíc prodaných kusů po celém světě na tom něco bude. Čechům se opět podařilo vytvořit něco skutečně originálního, a zároveň užitečného.

Jak Somavedic funguje?

Asi vás napadá, jak něco takového může vlastně fungovat. Na webu Somavedicu zjistíte, že celý přístroj pracuje na principu pulzního elektromagnetického vyzařování a jako energetické medium jsou použity polodrahokamy, drahokamy a vzácné kovy. Vzniká nízkoenergetické záření, které má pozitivní vliv na organismus, případně na prostředí, ve kterém se organismus nachází. Vývojový tým mimo jiné čerpá poznatky z východních medicín a následně vše balí do ručně foukaného českého skla.

Co je pro výrobce Somavedicu, zdá se, klíčové, jsou pozitivní zpětné vazby klientů, kterých mají opravdu hodně. Svědčí o tom recenze na jejich webu, hodnocení na Seznamu i Google. Nejoblíbenější model Vedic navíc dokáže upravit vodu tak, že chutná jako ze studánky, pochvalují si majitelé Somavedicu. Stačí karafu s vodou přiložit k harmonizéru na 20 minut. První známky zlepšení pociťují klienti individuálně, někteří dokonce ihned po zapnutí. K citelnému zlepšení dochází zpravidla v prvních týdnech po jeho zapnutí.

To musí mít nějaký háček…

Hledali jsme slabá místa, která bychom mohli Somavedicu vytknout. Po pečlivějším prozkoumání musíme říct, že si výrobce za 11 let fungování dal skutečně záležet a moc slabin jsme nenašli. Trochu nás mrzí, že Somavedic musí být neustále zapojen v zásuvce nebo USB, ale na druhou stranu je jeho spotřeba naprosto zanedbatelná. Jedna kWh za měsíc odpovídá maximálně 10 korunám, což je prakticky kapka v moři. Výrobci také nelze vytknout, že by chtěl prodávat, jak se říká, zajíce v pytli, protože v případě, že by vám Somavedic nevyhovoval, můžete ho do 60 dnů bez udání důvodu vrátit. Záruka 5 let na bezproblémový chod je v dnešní době také dost nadstandardní.

Překvapilo nás, že je Somavedic historicky v Česku spojován s alternativní scénou. Ale na to nám výrobce odpověděl, že jiná cesta v Česku na začátku snad ani nebyla možná. A zároveň dodává, že každá země má svá kulturní specifika. Při uvedení Somavedicu na japonský trh bylo zapotřebí na prvních veřejných vystoupeních zodpovídat nečekané otázky týkající se rodových kleteb, minulých životů a karmických zátěží. Na druhé straně v Americe Somavedic zaujal biohackerskou scénu a influencery na Instagramu v oblasti osobního rozvoje a zdravého životního stylu, a to včetně hollywoodských hvězd. Pro výrobce je klíčové, že Somavedic lidem funguje napříč celým světem bez rozdílu.

Somavedic si objednáte, rozbalíte a připojíte k elektrické síti. V závislosti na modelu přiložíte karafu s vodou pro její harmonizaci. Výrobce klade důraz na dodržování pitného režimu během dne. V jednoduchosti je krása.

Vice o Somavedicu naleznete na webu: www.somavedic.cz