Češi věří e-shopům, třetina utratí za jeden online nákup přes 5000 Kč

Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Barion, kterého se od 26. do 30. října 2022 zúčastnilo 505 respondentů z internetové populace ve věku 18 až 64 let.

Suma, kterou jsou Češi ochotni zaplatit za jeden online nákup, neustále roste. Nejvíce respondentů (55 %) nakupuje za částku od 1000 do 5000 Kč, což odpovídá i loňským údajům, kdy se k této sumě hlásilo 53 % respondentů. Významně ale vzrostl podíl zákazníků, kteří nakupují za částku vyšší než 5000 Kč. Meziročně jde o nárůst o sedm procentních bodů. Činí tak především muži (38,6 %), vysokoškolsky vzdělaní zákazníci (42 %) z velkých měst, zejména z Prahy (44,9 %) a s měsíčním příjmem domácnosti nad 60 000 Kč (46,2 %).

Zároveň se o 10 procentních bodů snížil podíl uživatelů, kteří jsou za jednotlivý nákup online ochotni utratit částku do 1000 Kč. Zatímco loni takto odpověděla celá čtvrtina dotazovaných (25 %), letos to bylo již jen 15 %.

Důvěra v online platby zvyšuje také zájem o digitální peněženky

„Růst důvěry v online platby je výrazný a znamená to, že uživatelé preferují bezpečnější způsob placení za zboží a služby. Je to také jeden z důvodů, proč narůstá zájem o používání modernějších platebních metod, jako jsou digitální peněženky. Počet jejich uživatelů v České republice se meziročně téměř zdvojnásobil,“ konstatuje Balázs Judik, marketingový ředitel společnosti Barion, která se specializuje na vývoj a nasazování platebních bran a online platebních systémů v internetových obchodech. Zatímco loni používalo digitální peněženky pouze 7 % Čechů, letos to je již 12,3 %.

Společnost Barion vyvinula vlastní digitální peněženku Barion, která je osobním finančním asistentem zákazníka internetových obchodů. Jejím prostřednictvím se dá platit už ve 13 000 e-shopů po celé Evropě, včetně velkých hráčů v Česku, jako je O 2 . Uživatel nemusí zbytečně znovu a znovu vypisovat údaje o platební kartě, může si jednoduše zkontrolovat útratu, kterou provedl, poslat peníze a uložit si bezpečně své bankovní karty. Podporuje platbu v českých korunách, maďarských forintech, eurech a amerických dolarech. Více informací o peněžence Barion naleznete na webu www.barion.cz.

O společnosti Barion

Společnost Barion Payment Inc. vznikla v roce 2015 v Maďarsku, kde si také vybudovala dominantní postavení v oblasti online plateb. Dnes spravuje data víc než 8 milionů platebních karet a jejích služeb využívá víc než 13 000 internetových obchodů v pěti evropských zemích včetně České republiky. Barion Smart Gateway nabízí rychlou, bezpečnou platební bránu, která funguje při nejoblíbenějších typech plateb. Podporuje osm jazyků (maďarština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, slovenština, slovinština, čeština) a čtyři měny (eura, dolary, maďarské forinty a české koruny).