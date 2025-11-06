Češi se nedobrovolně smiřují s realitou menších bytů s vyšším nájmem

Mít vlastní byt už není samozřejmost, ale pro mnohé spíše luxus. Podle průzkumu Generali Investments CEE se 84 % Čechů obává, že kvůli rostoucím cenám energií, inflaci a vysokým úrokovým sazbám bude cesta k vlastnímu bytu nebo domu čím dál složitější. Více než dvě třetiny Čechů navíc očekávají, že ceny do konce roku ještě porostou.
„Kombinace nepříznivých ekonomických faktorů vytváří ve společnosti napětí a obavy. Naše data ukazují, že pětina Čechů má strach, zda bude schopna v budoucnu platit nájem. Není proto divu, že své vyhlídky v oblasti nemovitostního trhu vidí veřejnost spíše pesimisticky,“ komentuje Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE.
Rostoucí nájmy prohlubují nejistotu
Za posledních pět let se průměrná velikost bytu, který si lze v Praze pronajmout za 20 000 korun měsíčně, zmenšila o celou jednu místnost. Zatímco v roce 2020 si nájemníci za tuto částku mohli dovolit prostorný zhruba 65 m² velký 3+kk byt, dnes jim stejný rozpočet v hlavním městě vystačí jen na 45 m² s dispozicí 2+kk. Kdo chce bydlet ve stejném standardu, musí si dnes významně připlatit, nebo se spokojit s menším prostorem.
Rostoucí náklady na bydlení se odrážejí ve veřejné náladě, přičemž Češi vidí budoucnost bydlení spíše černě. Podle aktuálního průzkumu Generali Investments CEE je dnes míra pesimismu ohledně dostupnosti bydlení ještě vyšší než v době pandemie, kdy panovala nejistota ohledně celé ekonomiky.
„Mnoho lidí dnes přehodnocuje své představy o komfortním bydlení. Tento trend se odráží i v ochotě Čechů platit za bydlení částky, které pro ně byly ještě před pěti lety nepředstavitelné. Na druhou stranu však stále více lidí vyjadřuje obavy, že v budoucnu budou mít problém s placením takto vysokého nájemného,“ dodává Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE.
Jakou roli hrají investiční fondy?
Na stav trhu reagují i investiční fondy, které do rezidenčních projektů přinášejí kapitál. Díky nim mohou vznikat nové byty určené k pronájmu, z jejichž výnosů těží nejen investoři, ale nepřímo i samotný trh s bydlením.
Proč vsadit na Generali Fond realit?
Na stejném principu funguje i Generali Fond realit. Zaměřuje se na rezidenční segment a projekty nájemního bydlení a umožňuje investorům podílet se na růstu hodnoty nemovitostí i s menšími částkami. Díky tomu mohou rozložit riziko a pravidelně investovat, aniž by museli sáhnout po milionové hypotéce.
Přínos fondů má dvě roviny, pro investory představují stabilní dlouhodobé výnosy, pro společnost zvyšují nabídku a dostupnost nájemního bydlení. „S rostoucí poptávkou po kvalitních a dostupných bytech se do výstavby nájemného bydlení stále více zapojují developeři i investiční fondy. Investoři tak mohou profitovat z růstu trhu a zároveň přispět k rozšiřování nabídky nájemního bydlení,“ vysvětluje Marek Bečička, ředitel Real Assets Generali Investments CEE.