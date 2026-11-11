Češi se cítí jistěji, přestože jejich obavy rostou

Komerční sdělení   13:28
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Češi se cítí jistěji, přestože jejich obavy rostou | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Pro pocit finančního bezpečí potřebují rezervu 88 tisíc korun.

Pocit jistoty české populace se dále zvyšuje, přestože se více lidí obává zhoršení své finanční situace. BNP Paribas Cardif index jistoty dosáhl 45 bodů ze 100, o dva body více než při předchozím měření. Částka, kterou Češi potřebují mít okamžitě k dispozici, aby se cítili finančně komfortně, přitom vzrostla z 68 na 88 tisíc korun. Vyplývá to z páté vlny pravidelného výzkumu, který pro BNP Paribas Cardif Pojišťovnu realizuje agentura Ipsos.

BNP Paribas Cardif index jistoty sleduje, jak lidé vnímají rizika v jednotlivých oblastech svého života a nakolik očekávají, že se s nimi setkají, a jak jsou připraveni zvládnout jejich případné finanční dopady. V aktuální vlně BNP Paribas Cardif index jistoty vzrostl ze 43 na 45 bodů. Zlepšení zaznamenaly všechny sledované oblasti. Nejvyšší hodnoty dosahuje domov a rodina se 49 body. Shodně se 44 body následují finance a aktiva a práce a životní styl. Nejnižší zůstává index zdraví se 42 body.

Pocit jistoty roste, obavy o finance ale sílí

„Přestože celkový pocit jistoty roste, zhoršení v oblasti financí a aktiv se obává stále více lidí. Zatímco v předchozí vlně tyto obavy vyjadřovalo 55 procent dotázaných, nyní je to 60 procent. Současně se však zvýšil podíl lidí, kteří mají pokryté potenciální finanční dopady rizik v této oblasti, a to ze 73 na 77 procent. Lidé také celkově méně často očekávají, že se s jednotlivými riziky v následujících třech letech skutečně setkají,“ vysvětluje Michal Straka z agentury Ipsos.

Pocit finanční jistoty úzce souvisí s tím, jak dokážeme reagovat na nečekané životní situace. „Každá domácnost má jiné závazky a jiné možnosti, jak zvládnout výpadek příjmu nebo nečekaný výdaj. Proto je důležité vědět, na jak dlouho nám vystačí vlastní rezerva a jaká rizika potřebujeme mít finančně pokrytá,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel a místopředseda představenstva BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

foto: BNP Paribas Cardif index jistoty

Pro pocit finančního bezpečí potřebují Češi o 20 tisíc korun vyšší rezervu

Částka, kterou Češi potřebují mít okamžitě k dispozici, aby se cítili finančně komfortně, vzrostla z 68 na 88 tisíc korun. Žádnou finanční rezervu přitom nemá 11 % lidí a 27 % by ze svých úspor v případě výpadku příjmu dokázalo vyžít jeden až tři měsíce.

Úspory a finanční rezervu považuje za zdroj své finanční jistoty 40 % lidí. Stejný podíl uvádí pravidelný a dostatečný příjem. Výsledky tak ukazují, jak významnou roli hrají pro pocit finančního bezpečí dostupné úspory i stabilita příjmů.

foto: BNP Paribas Cardif index jistoty

Přestože většina Čechů má alespoň určitou představu, jak by postupovala při ztrátě hlavního zdroje příjmu, konkrétní plán má pouze 17 % z nich. „Pokud by lidé o hlavní příjem přišli, 59 procent by okamžitě začalo hledat nové zaměstnání. Omezení výdajů by zvolilo 42 procent, další zdroj příjmu nebo přivýdělek by hledalo 36 procent a téměř třetina (31 procent) by čerpala ze své finanční rezervy,“ popisuje Martin Steiner.

I v oblasti práce a životního stylu se pocit jistoty zvýšil

Dílčí index vzrostl oproti předchozí vlně ze 42 na 44 bodů. Vedlejší příjem má aktuálně 29 % zaměstnanců, oproti 34 % v předchozí vlně. Zároveň ale přibylo lidí, kteří přivýdělek zatím nemají, ale plánují si ho najít (z 18 % na 23 %).

Zdraví zůstává oblastí s nejnižším pocitem jistoty. Mladí se psychicky cítí hůře než starší generace

Nejnižší hodnotu ze sledovaných oblastí má nadále index zdraví, který dosáhl 42 bodů. Psychicky zdravými se cítí 71 % lidí a emocionálně stabilními 67 %. Výrazné rozdíly však výzkum odhaluje mezi generacemi. Zatímco ve věku 18 až 24 let se cítí psychicky zdravými 54 % Čechů, ve věku 55 až 65 let je to 79 %.

Mladí lidé také častěji pociťují syndrom vyhoření v osobním životě. Ve věkové skupině 18 až 24 let jej uvádí 41 % dotázaných oproti 29 % lidí ve věku 55 až 65 let. Se stresovými situacemi si podle vlastního hodnocení dokáže s klidem poradit 41 % mladých, zatímco v nejstarší sledované věkové skupině je to 56 %.

foto: BNP Paribas Cardif index jistoty

Domov jako nejsilnější zdroj jistoty

I v aktuální vlně dosahuje pilíř domov a rodina nejvyšších hodnot. Přestože se zhoršení v této oblasti obává 44 % lidí oproti předchozím 41 %, rizika zároveň považují za méně bezprostřední a potenciální náklady mají o něco více pokryta.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna výzkum realizovala ve spolupráci s agenturou Ipsos již popáté. Výzkum proběhl od 23. do 30. července 2026 metodou online dotazování (CAWI) a zúčastnilo se ho 1 514 respondentů starších 18 let. Výsledky jsou reprezentativní pro českou populaci v tomto věkovém rozmezí podle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 30 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2026 získala první místo v kategoriích Pojištění schopnosti splácet půjčku a Pojištění schopnosti splácet hypotéku a zároveň druhé místo v obou těchto kategoriích. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na www.cardif.cz.

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