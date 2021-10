Češi sázejí na volby. A vyznají se

Co Čech, to politický expert

Volby mají mezi sázkaři Tipsportu tradičně mimořádný ohlas. „Zájem o politické sázky neuvěřitelně roste. Absolutně nejsázenější byly poslední prezidentské volby v USA. U voleb do české Poslanecké sněmovny ale teď očekáváme ještě vyšší zájem. Jde o téma, které ve společnosti rezonuje. Každý situaci nějak vidí, odhaduje ji. Proto jsou tyto sázky atraktivní i pro nové klienty, kteří by si třeba na sport nevsadili,“ říká hlavní bookmaker Tipsportu a specialista na politické sázky Pavol Boško. Pokud Tipsport na poslední volby do sněmovny přijal sázky za 56 milionů korun, naznačuje aktuální číslo náběrů 35 milionů korun, že tuhle hranici jednička českého kurzového sázení letos zcela jistě překoná.

Americký sen: Rekordní prezidentské volby

Skvělou reklamou pro politické sázky byl například legendární duel Clintonová – Trump, který skončil obrovským překvapením a za Trumpa Tipsport vyplácel klientům víc než 13 milionů korun. Na další prezidentské volby v USA duel Biden – Trump už lidé u Tipsportu vsadili 140 milionů, což je rekordní suma na politickou událost v třicetileté historii firmy. Volba prezidenta ČR 2018 znamenala celkové sázky za 130 milionů korun. Pro zajímavost, jak popularita politických sázek roste, na první přímou volbu prezidenta ČR Tipsport přijal jen šestinu částky z roku 2018, tedy něco přes 20 milionů korun.

Jak se staví kurz?

Při stanovení kurzů bookmaker vychází z mnoha zdrojů. Důležitým faktorem jsou samozřejmě předvolební průzkumy. „Pochopitelně se snažíme zachytit veškeré dostupné informace. Jedna velká kauza může úplně změnit situaci. To ze zkušeností dobře víme. Sledujeme televizní debaty s účastí lídrů politických stran, sociální sítě, vyjádření politiků, reakce lidí a vůbec náladu ve společnosti. A pak už přicházejí ke slovu sázkaři. Na volby si u Tipsportu vsadí desetitisíce lidí, i jejich pohledem se musíme řídit. Navíc neváhají svůj názor podpořit finančním vkladem,“ přibližuje práci tvůrců volebních kurzů hlavní bookmaker Tipsportu. Zajímavé jsou pro sázkaře i live sázky na volby, které bookmakeři nabízejí po uzavření volebních místností. Live sázky jsou k dispozici, dokud je možné vypisovat kurzy na základně průběžných výsledků. Velký zájem byl o live sázky při volbě prezidenta USA.

Sázkaře zajímají favorité, ale i extrémy

Sázky na volby do Poslanecké sněmovny má Tipsport v nabídce už od 15. října 2020. Začínalo se s příležitostí, jestli ANO zvítězí. To je u Tipsportu nejsázenější příležitost. S kurzem na favorizované ANO zamávalo covidové jaro, kdy ztratil vedení a kurz byl až 4,25:1. V současnosti ANO opět vede. Druhým největším favoritem na celkové vítězství ve volbách je koalice Spolu (kurz 8:1), před dalšími spojenci Piráti + STAN (11:1). Další strany už mají astronomické kurzy: SPD (250:1), KSČM (1200:1) nebo ČSSD (1300:1).

Nejvyšší sázka za 650 tisíc korun míří na tip, že se do 3. místa celkově umístí Spolu a Piráti+STAN v kurzu 1,02:1. „Jeden z našich sázkařů vsadil 38 tisíc na celkovou výhru SPD ve volbách v kurzu 200:1. Pokud by se Okamurova partaj skutečně stala vítězem voleb, vypláceli bychom téměř 8 milionů korun,“ vypichuje Pavol Boško. Oblíbené jsou v Tipsportu sázky na procentní zisky jednotlivých stran, volební účast nebo tipy, kdo bude premiérem. Bude to Babiš (kurz 4,5:1), Fiala (5,5:1) nebo Bartoš (12:1)?

