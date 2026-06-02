Češi s Portu investují na důchod i na budoucnost dětí

S myšlenkou první investiční platformy v České republice přišel v roce 2017 Radim Krejčí. Nyní Portu spravuje přes 45 miliard korun a klienti zde už vydělali přes 8 miliard korun.
V čem vidíte hlavní přínos Portu pro běžného člověka?
V tom, že se nám podařilo otevřít u nás dříve málo dostupný svět investic široké veřejnosti. Nemusíte mít miliony ani titul z financí. Začít můžete i s pětistovkou měsíčně. Nabízíme profesionálně složená portfolia na míru, ale i individualizované nástroje pro zkušenější investory. Vše je digitální, srozumitelné a cenově férové, bez skrytých poplatků. Investovat s námi může každý, kdo chce, aby jeho peníze pracovaly chytře a bez starostí. Ať už na důchod, bydlení nebo na budoucnost dětí.
Jaký je podle vás přístup Čechů k investování? Mění se?
Určitě. Stále víc lidí chápe, že spoření nestačí, že je v dlouhodobém horizontu vhodné peníze investovat. Investování je čím dál dostupnější i díky moderním platformám jako Portu. Nicméně je škoda, že stále mnoho Čechů nechává své úspory ležet ladem. Například podle dat ČNB z loňska měli spořiví Češi v bankách uloženo 3,6 bilionu korun (na běžných, spořicích a termínovaných účtech). Tyto peníze pak bohužel ztrácejí na hodnotě vlivem inflace nebo se zhodnocují minimálně, místo aby pracovaly v investicích.
Co byste poradil někomu, kdo o investování přemýšlí a plánuje začít?
Důležité je vůbec začít, a to klidně i s pětistovkou měsíčně. Zbytečně nečekat, až budu mít k dispozici víc peněz nebo detailně znát, jak fungují trhy. Z každé výplaty odložit pár stovek nebo tisíců bokem a částku postupně navyšovat s tím, jak poroste můj příjem. Tyto peníze pak investovat do dlouhodobých investičních nástrojů, jako jsou například ETF (fondy obchodované na burze).
S těmi člověk nakupuje hned stovky nebo i tisíce společností naráz a minimalizuje riziko, že vybere špatnou akcii nebo třeba podílový fond, kterému se přestane dařit.
Do čeho lze na Portu investovat?
Vedle klasických portfolií na míru si lze vytvořit vlastní portfolio zaměřené například na ESG nebo technologický sektor. Dostanete se zde ale i k regulovanému investování do kryptoměn, investicím do realit prostřednictvím nemovitostního fondu nebo můžete do svého portfolia zařadit investice do umění a sběratelských předmětů s Portu Gallery. Samozřejmostí je pak velmi úspěšný dětský investiční účet, nedávno jsme spustili i výhodný účet pro mladé a studenty (Portu<26). Oblíbená je také loňská novinka v podobě investování na penzi v režimu dlouhodobého investičního produktu (DIP).
V čem spočívá odkládání peněz na důchod s DIP?
Jedná se o režim investování na důchod (např. do akcií, dluhopisů, ETF), jehož hlavní výhodou je daňové zvýhodnění. V rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) si může každý sám zvolit, jak bude investovat a příspěvky v DIPu si lze až do výše 48 tisíc za rok odečíst od daňového základu. Na daních tak můžete ušetřit až 7 200 korun ročně. Zhodnocené prostředky se pak vybírají nejdříve v 60 letech věku a po investování po dobu alespoň 10 let. S námi takto na důchod investuje již téměř 30 000 lidí, což nás řadí mezi top tři poskytovatele DIPu na trhu.
Co přináší DIP oproti klasickému „penzijku“?
Z našeho pohledu je DIP skvělou alternativou k tradičnímu penzijnímu spoření, jelikož umožňuje lidem investovat na důchod efektivněji a nastavit si investice zcela podle sebe. Ty tak mohou být i dynamičtější a více vydělat. Penzijní spoření navíc bývá relativně drahé, většina poskytovatelů si totiž účtuje poplatky v maximální výši, kterou povoluje zákon. DIP u Portu může být výrazně levnější.