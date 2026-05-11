Češi přicházejí o tisíce za energie. Problém je i tam, kde ho nečekají

Při hledání úspor energií se většina domácností zaměřuje na zateplení fasády nebo výměnu oken. Právě zde může firma Trido pomoci se snížením nákladů za energie a nabídnout sekční vrata TRIDO Termo, která splňují nejvyšší požadavky na energetickou účinnost. Jsou tak vhodným řešením zejména pro obytné domy spojené s garáží. Garážová vrata s izolovanými panely i v provedení Termo jsou vhodná i pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Silnější izolace výrazně omezí únik tepla
Konstrukce vratových panelů TRIDO Termo zaručuje vyšší tepelný komfort a minimalizuje úniky tepla. U standardního panelu o tloušťce 40 mm dosahují vrata koeficientu tepelného prostupu od 0,9 U (W/m2K). Pokud chcete ještě lepší izolaci, lze zvolit panely TRIDO Termo o tloušťce 60 mm s koeficientem od 0,58 U (W/m2K). Ty přináší o 50 % vyšší vrstvu izolace, která dále snižuje tepelné ztráty, zvyšuje komfort bydlení a pomáhá šetřit náklady na vytápění.
Termo vrata se vyrábí se sendvičovými panely se zdokonalenou PUR pěnou a dvojitou izolací u zámku, kde dochází ke spojení panelů. Teplo neuniká ani do stran přes kolejnice. Celoobvodové těsnění pomáhá omezit pronikání studeného vzduchu kolem vrat i v místě napojení na stavební otvor.
TRIDO Evo - výměna vrat bez bourání – řešení pro starší domy, ale i novostavby
Nemáte sílu na výměnu starých vrat spojenou s nutností bourání a stavebních úprav pro výměnu starých vrat za nová? Trido má jedinečné komplexní řešení. Sekční garážová vrata TRIDO Evo. Tato předem smontovaná konstrukce umožnuje rychlou, snadnou a jednoduchou instalaci nových vrat do původních zárubní bez stavebních úprav. Tohle snadné řešení má velkou výhodu v tom, že lze objednat i v provedení TRIDO EVO termo, které pomůže snížit tepelné ztráty. O taková řešení, která lze instalovat bez bourání stále roste zájem.
Vysadit stará křídla, odřezat panty a do původní zárubně našroubovat nový rám. Pak už jen do rámu namotovat nová sekční vrata.
Rozdíl poznáte při každodenním používání
Kromě úspor přinášejí nová vrata i vyšší komfort při každodenním používání. Moderní vrata obvykle nabízejí tišší chod, plynulejší ovládání a spolehlivější provoz než starší řešení. Garáž navíc není v zimě tak chladná a v létě se nepřehřívá.
Malá změna, která může snížit náklady na vytápění domu s vraty TRIDO Termo.
Požadované úspory energií dnes nemusí znamenat rozsáhlé rekonstrukce. Výměna garážových vrat, navíc bez bourání, tak může být jedním z nejjednodušších a základních kroků, jak snížit náklady a zároveň zvýšit komfort bydlení.
Nezáleží, zda stavíte nový dům nebo renovujete starší objekt. Na výběr je široká nabídka zateplených sekčních vrat, vhodných pro téměř všechny typy stavebních otvorů.
Neplaťte zbytečně za vytápění prostoru, kde to není potřeba. Výměna garážových vrat může být jedním z kroků, jak snížit tepelné ztráty ještě před příští zimou.
