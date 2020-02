Češi přeplácejí za nevýhodné pojištění. Poradíme, jak výrazně ušetřit

,,Zjistili jsme, že až 70 % lidí má pojištění špatně nastavené. U těch nejsmutnějších případů se pak stává, že pojišťovna škodu neproplatí. Je to kvůli tomu, že smlouva třeba není aktuální nebo nekryje všechno, co je třeba,“ říká o pojištění Čechů Aleš Žárský, ředitel on-line pojišťovací služby RIXO.cz. Právě RIXO.cz se zaměřuje na revizi všech pojistek a pomůže ušetřit až tisíce korun.

Na co si dát u pojištění pozor?

Stala se vám nehoda a vy jste nedostali od pojišťovny ani korunu. Pravděpodobně jste měli ve smlouvě tzv. výluku z pojištění, o které jste nevěděli. Anebo pro takovou situaci vůbec pojištění nejste. Víte dobře, na které situace jste pojištěni?

Nebo se mohlo stát, že jste prošvihli termín splatnosti a vaše ochrana již neběží. Hlídáte si pečlivě splatnost svého pojištění?

Také nízký limit pojistného krytí může být kámen úrazu.

,,Zjišťujeme, že lidé často chtějí na pojištění ušetřit. Například tak, že si u pojistky na blbost nastaví příliš nízký limit pojistného krytí. Sice ušetří pár stovek ročně, ale pojištění pak nestačí k zaplacení celkové škody. Například se může stát, že lyžař s pojistkou na blbost vrazí do skupiny lidí na sjezdovce a způsobí celkovou škodu přes 5 milionů. Jenže pojistné krytí má nastavené pouze do výše 2 milionů korun. Rozdíl pak musí vyrovnat z vlastní kapsy,“ komentuje Aleš Žárský. Máte dostatečně vysoké pojistné krytí?

Dnes už se těmto chybám můžete snadno vyvarovat. Existují bezplatné on-line kontrolní služby jako RIXO.cz, kam stačí nahrát své pojistné smlouvy a služba pojistky zkontroluje. Do týdne dostanete zhodnocení, jak si vaše pojistky stojí. ,,Dokáže to opravdu každý a díky pár minutám, které tomu věnujete, můžete ušetřit spoustu peněz a nepříjemností při řešení škodních událostí,“ radí Aleš Žárský.

Díky RIXO.cz se dozvíte, zda jsou vaše pojistné smlouvy správně nastavené, jestli kryjí vše, co je potřeba, nebo zda nejsou předražené. Služba kontroluje mnoho různých parametrů, kterým, když nejste pojišťovák nebo právník, je skoro nemožné porozumět. Jsou to výluky, spoluúčasti či odlišné územní platnosti a rizika. RIXO.cz sleduje více než 1 200 parametrů, například u aut je to více než 320 parametrů.

U každé pojistné smlouvy se srozumitelně dozvíte její klady a zápory, porovnání s jinými na trhu a získáte hodnocení RIXO index – ten hodnotí smlouvu na stupnici 1-10 (10 je nejlepší). Pokud lze smlouvu vylepšit, služba vám to řekne. Správnou smlouvu můžete pak uzavřít přímo ve službě. Nemusíte chodit do pojišťovny nebo za finančním poradcem. Často navíc nemusíte vypovídat smlouvu a složitě ji převádět jinam, pojistka se dá většinou vylepšit i u vaší stávající pojišťovny, a to je pak pro vás o mnoho jednodušší.

Výhodou služby také je, že budete mít konečně všechny smlouvy a jejich hodnocení přehledně na jednom místě. Už nebudete muset hledat v šanonech nebo volat svému finančnímu poradci. Navíc vám služba ohlídá důležité termíny, jako je výročí smlouvy nebo termín splatnosti, a včas upozorní na výhodnější pojištění na trhu.

Příběhy zákazníků

Eva ušetřila přes 1 000 Kč ročně a má lepší smlouvu s vyšším krytím

Eva L., Praha, pojištění majetku, byt v Praze

Výsledek kontroly: Původně platila paní Eva na pojištění majetku 3 061 Kč ročně.

Pokud by někomu způsobila škodu, původně by pojišťovna zaplatila nejvýše 2,5 mil. Kč. Jen pro představu – kdyby vznikl v bytě požár třeba od zapáleného adventního věnce, její současný limit by na to rozhodně nestačil.

RIXO index byl 7,2.

Po změně: Eva zvolila novou smlouvu za nižší cenu 2 073 Kč ročně.

U pojištění je navíc navýšená maximální výplata u pojištění odpovědnosti na 5 mil. Kč.

RIXO index je 9,3.

František má o tisíc korun levnější povinné ručení, vyšší limity pojistného krytí a navíc získal bonus

František H., Sušice, povinné ručení, Škoda Octavia

Výsledek kontroly: František si nechal zkontrolovat povinko na auto. Za své původní povinné ručení platil 3 300 Kč ročně.

Limit pojistného plnění měl 35 mil. Kč a asistenční služby základní.

Protože smlouva měla nízké limity a vysokou cenu, dosáhla RIXO indexu jen 3,5.

Po změně: RIXO Františkovi nabídlo novou smlouvu za 2 199 Kč ročně.

Nová smlouva má navýšený limit plnění u povinného ručení z 35 mil. Kč na 100 mil. Kč a zvýšené úhrady asistenčních služeb z původních 2 000 Kč na 3 000 Kč. Navíc jako bonus získal první škodu bez vlivu na bonusy.

RIXO index se zvýšil na 8,4.