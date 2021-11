Češi ovládli segment leasingu automobilů na Kypru

Segmentu leasingu automobilů na Kypru se daří. Ve financování vozidel vidí Roman Vavroň, výkonný ředitel a zakladatel Ta Meri Finance, velký potenciál. Už i kvůli tomu žádá společnost Kyperskou Centrální Banku o licenci pro finanční leasing. Stane se tak jedinou kyperskou nebankovní společností s touto licencí. O část zisků z byznysu se společnost dělí s kvalifikovanými investory, kteří jsou zainteresovaní ve fondu kvalifikovaných investorů r2p invest SICAV. Výnos v roce 2020 byl 8,39 % p.a.

O zákulisí automotive byznysu na Kypru se můžete dočíst v rozhovoru s Romanem Vavroněm.

Prodeje aut v Česku loni kvůli pandemii klesly o pětinu, naopak poptávka po operativním leasingu a jiných formách financování vozidel vzrostla. Pociťujete tento trend i na Kypru?

Výsledky společnosti poukazují na to, že zájem o financování vozidel určitě je. Naše portfolio roste a rostlo i v covidovém roce – na konci roku 2020 dosáhla velikost portfolia 4,9 milionu eur, za první dva kvartály letošního roku jsme se dostali na 8,3 milionů eur celkové hodnoty vozů. Na Kypru máme možnost obrovského růstu a pokud se nám povede získat financování pro expanzi, vidíme příležitost v působení na Maltě, Blízkém východě a v severní Africe.

V čem tkví ten potenciál, o kterém mluvíte? A proč zrovna Kypr?

Zaprvé, na Kypru jsme objevili díru na trhu, což je samozřejmě základem každého podnikání. V Česku je na poli financování vozidel obrovská konkurence a většinu toho spolkne koncern Volkswagen. My jsme na Kypru téměř jediní, kdo financování vozidel poskytuje. Do karet nám hraje i fakt, že získat úvěr od kyperských bank není vůbec snadné, jsou v tomto ohledu hodně striktní. Zároveň tu ale auto potřebujete. Doprava zde není tak dobře provázaná jako v Česku. Chcete do kanceláře? Potřebujete auto. Chcete na nákup? Musíte si vzít auto. Je to zkrátka nutnost. S nadsázkou mohu říct, že člověk zde raději koupí auto, než aby zaplatil jiné náklady.

Operativní leasing je stále na vzestupu. Vnímáte to tak i v Ta Meri Finance?

U nás vede komerční úvěr, a to z jednoho prostého důvodu – rozdílná registrace vozidel. Ve chvíli, kdy si člověk vezme operativní leasing, majitelem vozidla je ze 100 % společnost, v našem případě sesterská společnost ROVI RENT A CAR PVT. LTD., která se zaměřuje právě na full service leasing pro firmy. V tu chvíli dostane vozidlo červenou SPZ. Ne všichni ředitelé a manažeři ale chtějí dávat najevo, že auto není jejich. Proto si raději vezmou komerční úvěr. V tu chvíli vlastní auto z 50 % a registrované je na bílých značkách, což de facto indikuje koupi vozu v hotovosti.

Komerční úvěr musejí zajisté nabízet i kyperské banky.

To ano. Jenže banky v podstatě nebudou financovat nikoho, kdo není občan Kypru. I když zde máte trvalý pobyt, je pro vás úvěr z banky prakticky nedosažitelný. To je zkrátka realita. Banky považují pole financování vozidel za rizikové, a to nejen na Kypru, ale obecně. Navíc, úvěr poskytují většinou do maximální výše 50 000 eur, pro nás je luxusní klient ten, který si bere vozidlo nad 60 000 eur. A na to mu žádná banka peníze neposkytne. Získat úvěr od banky navíc trvá zhruba 3 až 6 týdnů, my jsme schopni ho schválit do 48 hodin.

Není takový zrychlený postup rizikový?

Máme nižší riziko na portfolio než většina bank na Kypru. Z dostupných dat je riziko 0,2 %.

Čím to je?

Věřím, že velkou roli v tom určitě hrají naše zkušenosti, které jsme v oblasti komerčních úvěrů a financování vozidel za více než 20 let nasbírali. K tomu jsme na začátku podnikání v Ta Meri investovali do IT automatizované platformy, která nás propojuje s dealery v salonech a klienty. Když zájemce o úvěr splní kritéria, dostane ho.

Co tato kritéria zahrnují?

Klasicky se prověřuje bonita klienta. Musíte prokázat, že jste rezident Kypru a složit v průměru 20 % ceny auta. Dokládáte informace o placení zdravotního a sociálního pojištění, potvrzení příjmu od zaměstnavatele, vaše měsíční výdaje, majetek a podobně. Na základě toho systém vygeneruje částku, kterou může klient platit. V případě, že na úvěr nedosáhne, navrhne systém alternativní řešení a my se můžeme se zájemcem dále bavit.

Jsou vašimi klienty převážně jednotlivci, nebo firmy?

Zaměření na bohatší klientelu je strategie, s kterou jsme na Kypr přišli. Ve chvíli, kdy se zájemcem uzavřeme financování jednoho Maserati za 100 tisíc euro, tak nám celková administrativa zabere zhruba jeden den. Ve chvíli, kdy budeme vyřizovat leasing pro 10 aut nižší střední třídy, čeká nás mnohem více exekutivy. Takže, byznys ve sférách VIP zákazníků nám umožňuje uspořit personální náklady, s čímž počítáme také v případě expanze.

Paradoxně ale vidím velký potenciál ve financování aut pro korporátní klientelu. Loňský rok jsme proto založili již zmíněnou společnost ROVI RENT A CAR. Cílem tedy je, dostat se k decision makerům, tedy vrcholným manažerům a ředitelům, kterým poskytneme komerční úvěr na auto s bílou SPZ. Ti si pak v ideálním případě vezmou auta pro zaměstnance, která už mohou mít i červenou SPZ.

Daří se tedy v současnosti Rovi Rent a Car lépe než luxusnímu brandu Ta Meri Finance?

Zatím nám Ta Meri Finance generuje větší zakázky, ale do budoucna se to určitě může změnit. Vše záleží na tom, zda se nám podaří získat finanční prostředky.

Jak to myslíte?

Jsme limitovaní sumou, kterou dostáváme od českých kvalifikovaných investorů. Ve chvíli, kdy bychom měli dostatek financování, mohli bychom dosáhnout až o 60 % lepších výsledků. Kyperská Ta Meri Finance je financována českou skupinou Ta Meri Group. Ta je majetkem fondu kvalifikovaných investorů r2p Invest SICAV. V současnosti pracujeme na vícezdrojovém financování a mluvíme s kyperskými bankami i dalšími investory. Do budoucna plánujeme emitovat dluhopisy. Ve chvíli, kdy dostaneme větší finanční zdroje, budeme moci naplno realizovat naše velké plány pro expanzi.