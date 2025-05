Češi nejsou hloupí — když jim nabídnete dobré řešení, ocení to

Co má společného špičková baterie s německou kvalitou, autonomním hasicím systémem a myšlenkami Tomáše Bati? Víc, než byste čekali. Česká firma ze Zlínského kraje Resacs sází na precizní vývoj, bezpečnost a chytré řízení energetiky, které se samo „učí“ spotřební chování podle ročního období, svátků i spotových cen elektřiny. Více prozradí v rozhovoru Pavel Bursa.

Pavel Bursa, Resacs

Proč jste se rozhodl vstoupit do výrobce bateriových úložišť Resacs?

Tomáš Baťa říkal „Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.“ A přesně takhle to dělá Jirka Zámečník, který Resacs založil. Pokud vidíte, že to lidé dělají opravdu dobře a vy se toho můžete účastnit, tak není co řešit. Samozřejmě jsem si to pečlivě prověřil. Jeden známý z oboru mi řekl „vypadá to jako německá baterka, ale stojí třetinu“.

Bateriové úložiště Resacs pro rodinný dům

Po boomu v roce 2023 má teď hodně firem v oboru problémy. Jak jste na tom vy?

V roce 2023 na trhu působilo několik tisíc firem, zaměřených na fotovoltaiku. Převážně montážních, ale také různých dovozců, hlavně čínských značek. Spousta z nich už na trhu není, nebo brzy nebudou. I my jsme se samozřejmě museli se změnami na trhu vypořádat. Jsme ryze česká firma, což hodně zákazníků oceňuje, zejména kvůli poskytovanému servisu. Včas jsme také začali vyvíjet větší průmyslová řešení a kontejnerová úložiště. Dnes jsme na trhu jedni z mála, kteří mají nainstalovaná a plně zprovozněná úložiště o velikosti v řádech MWh.

Jak se vyrovnáváte s čínskou konkurencí?

Technicky pro nás většina čínských řešení není konkurence. Samozřejmě, že někteří zákazníci volí to, co jim doporučí montážní firmy. Nerad bych to nějak zobecňoval, ale na trhu stále ještě působí hodně firem, pro které je jediným prodejním argumentem cena. To se samozřejmě projeví v tom, jaký materiál na realizaci použijí. Otázkou ale je, jak dlouho tu takové firmy budou a co bude se zárukou na taková řešení, až tu nebudou. Naštěstí jsou Češi po technické stránce poměrně zdatný národ a umí si vyhodnotit, co je pro ně nejlepší z dlouhodobého hlediska.

Jak se v tom má tedy zákazník zorientovat?

Asi jako v každém oboru i zde působí mnoho výrobců velmi rozdílné kvality. Nerad bych se pouštěl do přirovnání k Trabantům a Mercedesům, ale obvykle to nejlevnější řešení nebývá to nejlepší. Je potřeba říci, že ani to nejdražší řešení nemusí být vždy ta zaručeně nejlepší volba. Solidní firma vám nabídne více variant použitých komponentů. Panelů, baterií, měničů, nebo třeba i nějaký servisní balíček apod. Ostatně právě firmy, které nabízejí to jedno nejlevnější řešení tu pravděpodobně už brzy nebudou. To si asi umí vyhodnotit každý sám.

Mluvíte o servisu. Jak si to mám představit? To někdo pravidelně chodí na střechu kontrolovat fotovoltaiku?

Týká se to především baterií. Baterie servis potřebuje, a kdo říká že ne, jednoduše nemluví pravdu. Baterie jsou specifické tím, že poměrně hodně záleží na tom, jak je používáte. Většina uživatelů se domnívá, že baterie prostě nabíjí a vybíjí. Co by se na tom asi tak mohlo pokazit. Ale baterie používané v kombinaci s FVE obvykle celou zimu nepracují. Může pak dojít k rozbalancování jednotlivých článků a podobně. Stane se to, že baterie pak nepracuje správně a uživatel to mnohdy ani netuší. Baterie RESACS máme pod dohledem 24 hodin denně a můžeme Vás například upozornit, že je v místnosti s baterií příliš vysoká teplota, která bateriím neprospívá. Hodně také pomáhá chytré řízení, které umí za určitých okolností používat baterii i v zimě. To je dobré jednak pro samotnou baterii, ale také to významně zlepšuje ekonomiku.

Chytré řízení? Co to je?

Baterie sama o sobě funguje jako zásobník elektřiny. Kdy se má nabíjet a kdy vybíjet obvykle záleží na střídači, který je nezbytnou součástí systému FVE. Svítí slunce FVE vyrábí elektřinu a co nespotřebuje domácnost, to se uloží do baterie. Pokud se baterie naplní, přeteče elektřina do sítě. V době, kdy FVE nevyrábí pak systém použije elektřinu z baterie pro Vaši spotřebu. Vypadá to hezky, ale není to ideální. Vyvinuli jsme proto software, který se sám učí, jak a kdy je elektřina spotřebovávána, predikuje výrobu FVE podle ročních období, počasí a dalších parametrů, a řídí toky elektřiny tak, aby byl Váš účet za elektřinu co nejmenší. Umí využít i spotových cen elektřiny, které se mění v průběhu dne. Baterie pak může šetřit náklady na elektřinu i v zimě, kdy FVE prakticky nevyrábí.

Někteří lidé hodně řeší bezpečnost. Jak je to tedy s bezpečností FVE a baterií?

Novinové titulky občas hlásí, že někde shořela fotovoltaika. Pokusme se to tedy uvést na pravou míru. Fotovoltaické panely nehoří. Hoří obvykle střešní konstrukce, a pokud je na vině fotovoltaika, tak proto, že někdo neodvedl dobrou práci. A samozřejmě to může souviset s použitím nekvalitního materiálu. O tom už jsme hovořili. Když budu chtít to nejlevnější, někde se to může projevit. V bateriových úložištích, alespoň v těch našich, se používají LiFePO články, které nehoří. Zkoušeli jsme to — kouří, ale nehoří. Přesto se na bezpečnost baterií zaměřujeme a dovolím si tvrdit, že jsme v tom možná nejlepší na trhu.

Bateriové úložiště Resacs

Jak to tedy funguje konkrétně?

Na každém jednotlivém článku je umístěné teplotní čidlo, které by baterii okamžitě odpojilo. Systém EMS navíc monitoruje prostorovou teplotu a baterku v případě potřeby odpojí. Třetím prvkem je autonomní hasicí systém Proteng, kterým je automaticky vybavena každá naše baterie. Tento systém ve svých zařízeních používá např. i NASA. Pokud by stoupla teplota nad nějakých 80°C, praskne v prostoru baterie trubice s hasicí látkou. Ta při změně skupenství odebere z baterie obrovské množství energie a články ochladí. Navíc vzniklý plyn vytlačí kyslík, takže nemá co hořet. Na přání také instalujeme do větších řešení systém čidel od firmy Honeywell, které detekují případný únik plynu z bateriových článků. Ale je to jen teorie, ještě se nám to nikdy nestalo.

Zmiňoval jste kontejnerová řešení. Co to je?

Kontejnerové řešení je vlastně téměř normální baterie, jenom je tak velká, že by se jinak vešla jedině do samostatné budovy. Vhodným obalem je proto speciálně upravený námořní kontejner, nebo dokonce více kontejnerů. Ale to je velice zjednodušený popis. S velikostí baterie se pojí i spousta dalších věcí. Takovou baterii totiž nepřipojujeme obvykle pouze k fotovoltaické elektrárně. Baterka má v takovém případě spoustu dalších úkolů a je takovým srdcem energetické soustavy. Mozkem je potom systém chytrého řízení. Ten se sám naučí, jak je v místě obvykle energie spotřebovávána a jak vyrábí fotovoltaika. To vše v závislosti na dni v týdnu, svátcích, ročním období nebo třeba počasí.

Prozradíte podrobněji, jak funguje?

Systém pak velmi přesně spotřebu i výrobu predikuje a s ohledem na aktuální spotovou cenu elektřiny řídí energetické toky. Prostřednictvím baterie se poté například může ovládat třeba tepelné čerpadlo nebo další spotřebiče. Výsledkem chytrého řízení je významná úspora nákladů na elektřinu. Kromě toho všeho pak může být baterie záložním zdrojem elektřiny v případě výpadků, nebo může sloužit na ořezávání odběrových špiček, tzv. Peak shaving. Podle konkrétního použití je třeba baterii vhodně zapojit do elektrické sítě a také správně naprogramovat. Tady se ukazuje naše obrovská výhoda řešení na míru, které má Resacs v DNA.

Zmínil jste funkci zálohy v případě výpadků dodávek elektřiny. To je asi po blackoutu ve Španělsku velké téma..

Velké téma to samozřejmě je. Baterie však může fungovat jako záloha pouze omezenou dobu. Řádově několik hodin. Spíše jsem chtěl upozornit na funkci vykrývání mikro výpadků, které běžný člověk ani moc nevnímá. Maximálně zabliká žárovka. Ale v průmyslu je to velký problém, protože většina procesů je dnes řízena počítači. Takový mikro výpadek pak způsobí velké škody. Přerušení výroby, znehodnocení materiálu, nebo i poškození nástrojů u CNC strojů. Vyvinuli jsme proto řešení, které tyto výpadky eliminuje v řádu milisekund. Tím se celý problém vyřeší. Úspora nákladů je tak významná, že použití baterie a FVE je už jen příjemný bonus.

Pavel Bursa, www.resacs.cz