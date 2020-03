Češi jako černé ovce. Sázíme na jádro, svět ho opouští

Pokrytí tuzemské spotřeby elektřiny si ale vyžádá dostavbu nových jaderných bloků, což znamená stovky miliard Kč investic, které nakonec zaplatí koncový spotřebitel v ceně elektřiny nebo na daních.

Obnovitelné zdroje jsou u nás až třetí liga

Obnovitelné zdroje v České republice stále hrají až třetí housle s podílem necelých 13 procent. Již do konce příští dekády by přitom právě z těchto ekologických zdrojů mohla pocházet až čtvrtina tuzemské spotřeby elektřiny.

„Jaderná skupina v rámci EU se rozpadá. Kromě Německa od jádra už odstoupila Itálie, Španělsko nebo Belgie. Náklady na nový jaderný blok z Dukovan se zcela určitě vyšplhají na 800 až 1000 miliard Kč včetně nákladů na doprovodné investice zejména do distribuční sítě a do úložiště jaderného odpadu,“ říká investor a energetický expert Zdeněk Zemek.

„Nový reaktor s výkonem tisíc megawatt s enormní dobou výstavby nahradí kapacitně za zlomek ceny fotovoltaické elektrárny rozptýlené po celém území ČR,“ dodává Zemek. Vyjdou podle něj až 15krát levněji a mohou dosáhnout výkonu 3500 až 4000 megawatt.

Obnovitelné zdroje přinesou pracovní místa

„Navíc s minimálním bezpečnostním rizikem a velmi krátkou dobou výstavby. A hlavně bez dotací. O nich politici mluví, aby taktně pomlčeli o pětkrát dražších distribučních poplatcích. Zde a v nesmyslně rostoucí ceně silové elektřiny je potřeba hledat nové zdroje úspor. Dalším benefitem jsou desetitisíce nových pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů. Ve stavbě předraženého jaderného bloku se moc nových pracovních míst nevytvoří,“ popisuje Zemek.

Jádro je také největší korupční příležitostí. „Chuť ke korupčnímu jednání roste s velikostí projektu. A málokterý projekt je větší než jaderná elektrárna,“ říká expert na energetiku Mycle Schneider, který vidí budoucnost ve využití slunce a větru.

Například podle výpočtů Wuppertalského institutu může Země v roce 2050 pokrýt z obnovitelných zdrojů až 95 procent své budoucí spotřeby. Účinná a systematická podpora ale chybí. A například podnikání ve fotovoltaice získalo nádech čehosi nekalého.

Nižší dotace než jádro nebo uhlí

Jedním z často zmiňovaných omylů je, že obnovitelné zdroje energie musí stát dotovat a platí to všichni občané. Přitom výrobu z jádra, ale i uhlí nebo ropy stát dotuje mnohem výrazněji, jen se o tom nemluví, respektive není to tolik vidět.

Bez státní účasti nebo jiné finanční podpory se v ČR ani jinde nepostaví jediná jaderná elektrárna. Kdyby se měly reaktory pojišťovat do výše škody, kterou mohou způsobit, jejich provozovatele by to zruinovalo. Tak nějak se počítá s tím, že jádro je bezpečné a nic se nestane.

„V roce 2050 by v Česku už nemusela být ani jedna uhelná elektrárna, výrobu elektřiny by mohly nahradit obnovitelné zdroje s fotovoltaikou v čele. Navíc je otázka, jak dlouho je možné prodlužovat životnost našich dvou jaderných elektráren. Výrobu elektřiny pro celou republiku bez problémů pokryjí obnovitelné zdroje, plynové kogenerační jednotky, k tomu inteligentní řídicí jednotky pro domácnosti a k tomu dožívající jaderné elektrárny. Cestou do budoucna je obrovská decentralizace výroby energie,“ říká Zdeněk Zemek.

Svět jde opačnou cestou

Do obnovitelných zdrojů přitom masivně investuje celý svět. Podporují je USA i asijské státy v čele s energetickým gigantem Čínou. Již nyní je v některých částech světa energie z obnovitelných zdrojů levnější než elektřina vyrobená spalováním uhlí. Podle analytiků bude elektřina ze slunce do roku 2025 nejlevnější.

„V roce 2010 stála výstavba jedné megawatty FVE do sto milionů korun, v roce 2019, pouhých devět let poté, se dá jedna megawatta postavit za částku mezi 15 až 18 miliony korun. Již dnes je to absolutně nejlevnější zdroj elektrické energie, kterému se zuby nehty český establishment brání,“ dodává Zemek.