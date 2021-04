Češi digitalizují svět výroby a údržby

Na pohled mladá firma se již v tendrech utkává se světově uznávanými technologickými giganty jako ABB nebo Microsoft a v některých případech je již i poráží. Jako partnera si společnost vybraly i světové značky jako Siemens či Škoda Auto. MAINWARE pevně věří, že Česká republika a střední Evropa jsou ideálním místem pro budování budoucnosti průmyslu.

Tyto ambice však nekončí u našich hranic. Firma otevírá novou pobočku v Rakousku, která bude mít za úkol zastřešovat DACH region, tedy země Rakouska, Německa a Švýcarska. Zároveň již MAINWARE se svou paletou produktů zaujal řadu tuzemských i zahraničních investorů, kteří si jsou jasně vědomi potenciálu v rámci průmyslu 4.0.

„Jsme na investici připraveni, máme produkty, strategii a jasnou vizi. Své řešení automatizujeme, takže jeho nasazení se stává extrémně rychlé a jednoduché pro jakéhokoli klienta. Nyní hledáme takového investičního partnera, který s námi bude na jedné vlně,“ komentuje nezvykle pozitivní vývoj výkonný ředitel společnosti Martin Nepovím.

Mezi dosavadní úspěchy firmy MAINWARE se zařadilo například zprovoznění automatické montážní linky vzdáleně pomocí rozšířené reality za použití produktu Vzdálené podpory. Byla to jedna z prvních montáží linky na dálku na světě lidmi, kteří nikdy předtím tuto prototypovou technologii neviděli. Dalším mimořádným úspěchem bylo úspěšné porovnávání sil s firmou Microsoft ve výběrovém řízení pro mezinárodní firmu v Dánsku, jež hledala inovativní servisní řešení v průmyslu.



Inovativnosti by se neměly klást meze. Firma díky svým strojírenským kořenům v JHV má blízko k potřebám svých klientů a na základě těchto potřeb vytváří řešení, která pomáhají tam, kde je jich opravdu třeba, a zároveň využívají nejnovějších technologií dostupných v průmyslu. Například před vypuknutím pandemie český výrobce tepelných výměníků Recutech, příklad malého podniku, zavedl MAINWARE produkt Digitální údržby, který usnadňuje řízení, plánování a provádění všech údržbářských procesů s pomocí digitální knihovny 3D a 2D modelů všech strojů propojených skrze rozšířenou realitu do reálného světa, do svých servisních procesů.

„MAINWARE nám pomohl vyřešit hlavně plánování údržby a úkolů na směnách. Zajistil nám lepší přehled o strojních zařízeních pomocí 3D modelů, elektronické dokumentace a návodů v terénu pomocí tabletu. Také nám pomohl lépe uchovávat informace o provedených opravách, které jdou v aplikaci podle potřeby snadno filtrovat,“ říká Lukáš Kovář, zástupce vedoucího údržby společnosti Recutech.

Jelikož MAINWARE pochází z dílny největšího systémového integrátora průmyslové automatizace v České republice, nevnímá oblast údržby jako oddělenou od výroby a vývoje, ale naopak tyto oblasti propojuje. Pojímá cyklus výroby produktu od A do Z.

Spojuje všechna data z vývoje, výroby a zpětnou vazbu od zákazníka. Tato data umožňují výrobcům lepší přehled o slabých místech produktů, při designu a vývoji nových, a zároveň poskytují zákazníkovi lepší informovanost o produktu, který nakupuje.