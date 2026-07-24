Červenožlutá kola se ujala. CBkolo už má 6 000 jízd

Sdílená kola CBkolo pro krajské město zajišťuje Dopravní podnik města České Budějovice. „Po necelém měsíci už na kolech zákazníci běžně jezdí 350krát za den. Ke konci roku pro ně budeme mít nachystaný dvojnásobný počet kol, poptávka je totiž skutečně veliká,“ prozrazuje rozvojové plány ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš. Prvních 200 kol přibližně navázalo na dosavadní rozsah služby ve městě. Dopravní podnik však už od začátku počítal s dalším rozšiřováním na minimálně 400 kol. „Službu vnímáme jako součást veřejného dopravního systému, který se má dynamicky vyvíjet s potřebami uživatelů,“ říká Dolejš.
Že zejména propojení sdílených kol a MHD dává obyvatelům Českých Budějovic smysl, ukazují i statistiky po necelém měsíci provozu. „Volné jízdy z předplatného MHD využili zákazníci při 40 procentech cest na CBkolech. V červenci současně vzrostl zájem o elektronické předplatné MHD. Oproti stejnému období minulého roku si ho pořídilo o 1 300 cestujících více,“ doplňuje Barbora Fišer, mluvčí podniku. Volnou jízdu si předplatitelé MHD můžou užít 4× denně, bezplatně se svezou vždy půl hodiny.
„Kola pravidelně rozmisťujeme, aby byla dostupná ve všech částech města, stejně tak přijímáme od zákazníků podněty na vybudování nových stanovišť, které budeme pravidelně konzultovat s vedením města,“ uvádí ředitel Dolejš. Aby totiž sdílená kola byla snadno k nalezení, lze je půjčovat a vracet pouze na určených stanovištích. Zájem o připojení ke službě hlásí i obyvatelé přilehlých obcí. Pro dvě z nich, Včelnou a Roudné, vedení obcí zajistila zapojení už před spuštěním služby.
Další kola i nová stanoviště bude podnik přidávat postupně podle využití služby a podnětů obyvatel. Červenožlutá kola se tak mají stát běžnou součástí cestování po městě podobně jako autobusy a trolejbusy.