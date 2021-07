Červené léto s víny Jižní Afriky

Pokud si chcete letošní léto obohatit o skvělý zážitek, červená vína z Jižní Afriky jsou to, co hledáte.

Jako všude se i milovníci vín v České republice se dělí na dvě skupiny – jedni pijí raději bílé či růžové, druzí dávají přednost vínům červeným s bohatým obsahem tříslovin. Ale zatímco ve světě celkově převažuje spotřeba červeného vína nad bílým, v České republice se naopak odhaduje, že poměr spotřeby mezi bílými a červenými značkami je 73 % ku 27 %.

Není těžké uhodnout, proč je tomu tak. Podnebí v našich krajinách a především na Moravě bývalo vždy vstřícnější k bílým odrůdám, ze kterých se vyrábějí kvalitní suchá vína. Český spotřebitel je pak tradičně zvyklý na to, co je vypěstováno v jeho zeměpisných šířkách.

Jiná situace ale nastává, pokud zatoužíte po plném, jižanském červeném víně, a proto řada milovníků vín sahá po vínech Starého i Nového světa.

Nespornou výhodou jihoafrických vín je jejich vysoká kvalita dosahovaná ruční sklizní a příjemný poměr mezi cenou kvalitou – láhev skutečně kvalitního vína s dlouhou dobou skladování můžete dnes mít za pouhých 349 Kč. Má to jeden háček: je návykové a návrat k vínům ze supermarketů o cenové hladině do 200 Kč je velmi obtížný. Pokud se ale do tohoto dobrodružství přesto chcete pustit, určitě navštivte www.zebrawines.cz.