Červené kontejnery zabraňují emisím do životního prostředí hned 2x

Dnes čítá globální populace člověka asi 8 miliard lidí, z nichž více než 5 miliard používá mobilní telefon a další nové technologie.

V odpadovém hospodářství obecně platí, že čím je odpad rozměrově menší, tím je větší pravděpodobnost, že daný odpad neskončí v recyklaci. Lidé mohou přemýšlet možná tako: „Pokud tady pohodím drobný kus odpadu, nic se přece nestane“. Nicméně pokud to samé udělá dalších milión či miliarda lidí, může nastat problém. V nejhorším případě tak odpady končí ve volné přírodě či ve veřejném prostranství, v méně horším případě ve směsném komunálním odpadu, tedy nevyužité na skládce či ve spalovně. Toto pravidlo platí samozřejmě i v případě elektrozařízení či elektroodpadu. Čím je elektroodpad rozměrově menší, tím pravděpodobněji skončí ve směsném odpadu.

Obecně odpad z elektrických a elektronických zařízení (elektroodpad) je velmi specifický druh odpadu a asi nejlépe definuje dnešní digitální a všemožnými technologiemi prostoupenou dobu. Tak například elektroodpad vzniká asi 3x rychleji než běžný komunální odpad a lze ho považovat za nejrychleji rostoucí druh odpadu. Jde také o velmi komplexní druh odpadu, který obsahuje velké množství jak recyklovatelných materiálů, tak toxických látek.

ASEKOL jakožto systém sběru a recyklace elektroodpadu přišel už před mnoha lety s myšlenkou sběru drobných elektroodpadů přímo na ulicích ve veřejném prostranství. Od té doby nám v rámci třídění plastů do žlutých kontejnerů, papíru do modrých kontejnerů, skla do zelených či bílých kontejnerů přibyla další barva – červená na drobný elektroodpad. Zavedením červených kontejnerů se ASEKOL snaží reagovat na situaci, kdy velké množství drobných elektroodpadů končí netříděné na skládkách komunálního odpadu. Podle vědeckých studií až 40 % nebezpečného olova na skládkách odpadu pochází z elektrického a elektronického odpadu. A pokud se olovo ze skládek uvolní do životního prostředí, může poté díky své toxicitě negativně působit na ekosytémy a zdraví člověka.

Červené kontejnery v podstatě navazují na systém sběru tříděného komunálního odpadu, jako je papír, sklo, plasty, kovy či nápojové kartony. Spotřebitelé tak mají v současné době k dispozici více než 4 000 kontejnerů, kde se mohou snadno a ekologicky zbavit drobného elektroodpadu. Mapu všech lokací červených kontejnerů lze velmi snadno dohledat na www.cervenekontejnery.cz.

Pro zajímavost, každý z nás vyprodukuje ročně asi 10 až 15 kusů drobného elektroodpadu, jako je rychlovarná konvice, elektrická hračka, mobil, tablet, klávesnice, toustovač nebo elektrický kartáček. V průzkumech veřejného mínění, které jsou zaměřeny na postoje veřejnosti či spotřebitelů k třídění a recyklaci odpadu, se opakovaně ukazuje, že dostupnost a celková vstřícnost nastavení systému sběru a recyklace tříděného odpadu (resp. elektroodpadu) je pro efektivitu a úspěšnost takového systému zcela zásadní. Dostupnost červených kontejnerů na sběr a následnou recyklaci elektroodpadu každým rokem roste. Jen za minulý rok 2022 bylo v rámci kolektivního systému ASEKOL v ČR sebráno a předáno k recyklaci 55,5 tisíc tun elektroodpadu!

Pro někoho může být překvapivé, že červené kontejnery brání emisím hned 2x. Nejenom že sběrem a recyklací zabráníme emisím například olova do životního prostředí. Zároveň díky recyklaci materiálů, jako je železo, hliník, měď, plast, sklo atd. je uvolňováno do atmosféry méně emisí skleníkových plynů, jako je například oxid uhličitý (CO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) nebo methan (CH 4 ). Jak už víme, emise těchto a dalších mnoha látek způsobily zvýšení průměrné globální teploty o 1℃ v porovnání s předindustriální érou. Díky detailnímu vědeckému zkoumání víme, že koncentrace CO 2 v atmosféře je nejvyšší za posledních 800 tisíc let.