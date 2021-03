Ceny bytů v Praze na vrcholu. Prodat, nebo ne? Co radí Honza Ptáček?

O kolik procent vzrostly ceny bytů v Praze v roce 2020?

Řekněme někde kolem 15 procent, ale nesmíme to paušalizovat. Tento údaj je z mé praxe a čísla jiných realitních kanceláří a makléřů se můžou měnit podle lokality a typu bytů. Já se zaměřuji především na byty v hodnotě 3-12 milionů korun a jiné to může být u developerských prodejů anebo nadstandardních bytů.

Rostou ceny bytů v Praze i v roce 2021?

Na to je ještě brzo odpovědět, zda rostou ceny dál. Trh s nemovitostmi má jistou setrvačnost. Za prvních šest týdnů jsem letos prodal sedm nemovitostí a ceny odpovídají hladině z konce minulého roku. Zda porostou dál, se mě zeptejte za pár měsíců. I minulý rok bylo běžné, že ceny vyskočily za měsíc o 1 až 5 procent a pak třeba dva tři měsíce vydržely, než opět zamířily vzhůru. V každém případě, hlad po bytech stále je a nabídka ani poptávka výrazně neklesá, spíš odpovídá období před daněmi.

Nabídka i poptávka odpovídá období před daněmi? Co to znamená?

Téměř každý rok jsou prodeje první týdny vyšší, ale s blížícím se termínem daňového přiznání často mírně klesají a pak zase stoupají. Aspoň já mám takovou zkušenost.

A není to začátek poklesu poptávky?

Jak říkám, je to každoroční trend. Nyní je navíc „lockdown“ a to je potřeba také brát v potaz. Majitelé, kteří mi nyní volají a radí se o prodeji svých bytů, plánují i kvůli „lockdownu“ prodej až na duben-květen. Ale zájemců, kteří u mě poptávají koupi bytu v Praze, mám stále dost. Takže zatím nemám důvod to považovat za skutečný pokles poptávky a tedy následně i prodejů.

Takže realitní makléř se nenudí ani v době lockdownu?

Ne, to se opravdu nenudím. Jen jsem čas na prohlídkách vyměnil za online konzultace s majiteli bytů a zájemci o koupi.

Co nejčastěji majitele zajímá?

Cena, za kterou prodají svůj byt. Někteří své byty dlouhodobě pronajímali a kvůli covidu se dostali do problémů s nájemníky a placením nájemného. A tak začínají zvažovat, zda se nezbavit starostí. Často mi volají majitelé pražských bytů, kteří žijí v zahraničí, a chtějí, abych se jim tu postaral o prodej bytu a oni jen přijeli na podpis kupních smluv.

Jaká je nyní průměrná cena za metr čtvereční?

Průměr je 100 000Kč za metr čtvereční. Ale je potřeba rozlišovat starší panelákový byt s horší dostupností na metro anebo 15 let starou „novostavbu” v blízkosti metra. Rozdíl je pak znatelný, někde se drží ceny pod 90 000Kč a jinde atakují 110 000Kč za metr čtvereční.

Čekal jsi, že koronavirus způsobí takový růst cen?

Téměř před rokem jsem psal článek Koronavirus a ceny nemovitostí v Čechách. Co nás čeká? Na konci článku jsem psal, že z dlouhodobého hlediska ceny vždy porostou a prodej jsem doporučoval jen skupině, u které reálně kvůli covidu hrozila ztráta příjmů a nemožnost platit například úvěr.

Ale že porostou ceny téměř okamžitě dál stejným tempem, mě v danou chvíli nenapadlo. Dnes mi to přijde logické, obavy z budoucna nutí lidi uložit peníze do toho, co má hodnotu, a ne je nechat ležet ladem v bance.

Platí stále, že byty blíž k centru jsou žádanější?

To bych řekl, že platit přestává, naopak dnes lidé raději kupují byty na okraji Prahy, blízko lesoparků, samozřejmě ideálně v pěší dostupnosti na metro apod. Ale cenu ovlivňuje více faktorů.

A tvoje doporučení? Prodat, nebo čekat?

Lidé si často neuvědomují, že v době ekonomického růstu za vysokou cenu byt nejen prodám, ale i koupím. A když ceny klesají, tak levně prodám, ale také levně kupuji. Takže je to vlastně jedno, zda budu čekat nebo ne, protože výrazně neprodělám ani nevydělám. Pokud bych měl třeba byt pořízený jako investici, tak je vhodná doba tuto investici zúročit jedině, pokud budu mít pro peníze využití.

A co koupě? Bude příhodnější doba?

Zcela jistě se dřív či později ceny bytů zastaví a propadnou. Ale kdy a na jak dlouho, to nikdo neví. Opět platí, že pokud řeším svoji bytovou potřebu nebo nechci nechat peníze ladem v bance, tak prostě není důvod čekat. Pro jistou skupinu lidí jsou už ale ceny neúnosné a těm nezbude, než prostě počkat, až jednoho dne z nějakého důvodu opět ceny klesat začnou.

Takže realitní bublina tu je?

Tohle slovo nemám úplně v oblibě. Ceny nemovitostí prostě odpovídají poptávce. Pokud jsou lidé ochotni platit tyto ceny, tak cena odpovídá. Až hlad po bytech opadne, nebo nabídka značně převýší poptávku, tak si trh ceny upraví sám.

Jaké byty nejraději prodáváš?

Takové, kde si rozumím s majitelem. Považuji se za obyčejného kluka, co ho reality baví, a když jsem s majitelem na stejné vlně, tak je mi jedno, zda je to starý panelákový byt k rekonstrukci, nebo moderní byt. Důležité je, aby majitel neměl s prodejem starosti a byl spokojený s cenou.

Je to prostě směsice bytů, díky které mám široký přehled o realitním trhu v Praze. Pro představu, jaké byty prodávám, se může každý podívat zde: honzaptacek.cz/prodane-byty

Jak se s tebou můžou majitelé spojit?

Raději si volám, takže ideálně telefon 724 344 577. Roste také obliba video hovorů. Jsem k zastižení na WhatsApp, FaceTime, Zoom. Samozřejmě jsem také k zastižení na emailu. Další kontakty a informace mám na svém webu www.honzaptacek.cz