Central Group zahájil největší novou rezidenční čtvrť v Česku

„Žižkov je a stále více bude skvělé místo pro život. Této městské části velmi věříme, proto je zde Central Group největším investorem rozvoje. Celkem zde připravujeme tři velké rezidenční projekty – Parkovou čtvrť, Centrum Nového Žižkova a zcela nově i bytovou čtvrť na Jarově,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Byty jsou již v prodeji s dokončením v létě 2024

Kromě nových bytů vznikne v Parkové čtvrti velká mateřská škola, 1,5hektarový park, pěší zóna s vodními prvky a řada nových drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren. Celkové investiční náklady nové čtvrti, která poskytne tolik potřebné nové bydlení pro více než 5 000 lidí, jsou aktuálně vyčísleny na 20 miliard korun. Z prodeje nových bytů by stát při dnešních cenách jen na DPH získal přes 3 miliardy Kč.

Výstavba Parkové čtvrti začíná novým městským blokem, který bude dotvářet dlouhodobě nedokončené Basilejské náměstí. V této první etapě vznikne celkem 390 bytů a řada drobných komerčních prostorů v přízemí. Nové byty v první etapě jsou již v prodeji. Zájem o ně je rekordní a téměř polovina z této úvodní etapy je již prodána. První městský blok bude hotový už v polovině roku 2024 a výstavba všech sedmi bloků celé Parkové čtvrti by mohla být dokončena do deseti let.

V přízemí nových domů vznikne mnoho drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren

Nová živá a zelená čtvrť s velkým parkem a mateřskou školou

Cílem Central Group po dohodě s městskou částí bylo vytvořit novou živoucí rezidenční čtvrť s aktivním parterem s mnoha drobnými obchody, službami, restauracemi a kavárnami. A také s kvalitním veřejným prostorem a velkým rozsahem zelených parkových ploch. Zeleň je to, co novou čtvrť charakterizuje. A odtud také pochází název celého nového projektu - Parková čtvrť.

Vytvořením urbanistické a architektonické koncepce nové Parkové čtvrti pověřil Central Group prestižní a zkušený ateliér architekta Jakuba Ciglera. Ten po konzultacích s Institutem plánování a rozvoje a řadou dalších odborníků vytvořil unikátní koncept sedmi polouzavřených městských bloků s velkou mateřskou školou, 1,5hektarovým parkem a zelenou pěší zónou s vodními plochami. Tento urbanistický koncept vychází z tradiční městské zástavby Žižkova a sousedních Vinohrad. Většina nových budov v Parkové čtvrti má šest podlaží a jen ojediněle se vyskytují lokální dominanty - 12patrové věže.

21 architektonických konceptů od 9 různých ateliérů

Na základě urbanistické koncepce hlavního architekta lokality Jakuba Ciglera pak Central Group vyhlásil velký architektonický workshop. Výsledkem je 21 architektonických konceptů od devíti různých ateliérů, které se v lokalitě kombinují. Kromě architektonických návrhů ateliérů Jakuba Ciglera a Central Group jsou v lokalitě zastoupeny návrhy ateliérů Bogle, ADNS, Šafer Hájek, Chybik + Kristof, Loxia, Aulík Fišer a CMC.

Nový koncept řešení lokality je zcela v souladu se stávajícím územním plánem a plně ho podpořily IPR, magistrát a městská část. Mezi investorem a městskou částí byla uzavřena smlouva o spolupráci. V té se investor mimo jiné zavázal vystavět a převést do vlastnictví městské části velkou spádovou 6třídní mateřskou školu s vývařovnou a zahradou a také velký veřejný park a zelenou pěší zónu s vodními plochami.

Architektonické řešení navrhlo 9 předních ateliérů, které vytvořily 21 různých konceptů

Luxusní byty s klimatizací a skvělou dopravní dostupností

Parková čtvrť nabídne k prodeji menší byty, které jsou ideální pro investici, ale i množství velkých rodinných bytů s luxusním vnitřním provedením, ve kterém nechybějí dřevěné podlahy s vytápěním, hliníková nebo dřevěná okna, luxusní designové koupelny či klimatizace a rekuperace pro komfortní a zdravé prostředí uvnitř bytu. Většina bytů má podzemní parkovací stání, sklep a také balkon, terasu, lodžii nebo předzahrádku. Ceny nových bytů zde začínají na 5,1 milionu Kč. V přepočtu na podlahovou plochu se pohybují už od 122 tisíc Kč za metr čtvereční, a to včetně DPH.

Domy zde mají luxusní provedení fasád, například u stavby dotvářející Basilejské náměstí je použitý kamenný obklad. Při výstavbě se používá také mnoho ekologických prvků, například zelené střechy, velkokapacitní retenční nádrže na dešťovou vodu, které slouží na zalévání zeleně či refugium pro zvířata. Počítá se i s přípravou pro napojení nabíjení elektromobilů.

Velkou výhodou projektu je stávající docházková vzdálenost ke stanici metra Želivského, kam je možné se pěšky dostat za zhruba 5 minut nebo tam dojet jednu zastávku tramvají. Přímo od lokality je také možné se tramvají dostat na Václavské náměstí za zhruba 10 minut. Stávající zastávka tramvaje je přímo u lokality, a navíc se počítá se zcela novou tramvajovou tratí, která povede mezi Parkovou čtvrtí a historickou budovou žižkovského nádraží směrem na Jarov. Existují také koncepční plány na rozšíření metra až do prostoru lokality Nákladového nádraží Žižkov.

Tabulka dispozic a cen

Dispozice Cena s DPH 1+kk od 5,1 milionu Kč 2+kk od 7,6 milionu Kč 3+kk od 11,7 milionu Kč 4+kk od 17,3 milionu Kč

Nejširší možnost financování s garancí vrácení peněz

Central Group nabízí nejširší možnosti financování na českém trhu nového bydlení. Po podpisu smlouvy stačí zaplatit jen 10 % kupní ceny s doplatkem až do jednoho roku od nastěhování nebo je možné využít Zvýhodněnou hypotéku s garancí vrácení peněz. Central Group jako jediný rezidenční stavitel na trhu umožňuje klientům užívání dokončených bytů již před úhradou celé kupní ceny.

Při uzavření smlouvy do 31. března je nyní také možné na všechny nabízené byty společnosti využít akční nabídku Garance vrácení peněz. Uzavřenou smlouvu je možné ukončit kdykoliv až do termínu dokončení bytu. V případě ukončení smlouvy Central Group vrátí všechny uhrazené peníze. Nabídka platí pro všechny typy financování.

Projekt Parková čtvrť – důležité údaje: Rozloha: 128 000 m2

Počet bytů: zhruba 2 500

Kapacita čtvrti: více než 5 000 lidí

více než Dokončení prvních bytů: červenec 2024

Dokončení celé čtvrti: 2032

Nově vzniklá veřejná zeleň: velký veřejný park o rozloze 1,5 hektaru a pěší zóna se vzrostlými stromy a vodními plochami pro relaxaci

a pěší zóna se vzrostlými stromy a vodními plochami pro relaxaci Občanská vybavenost: více než 4 500 m 2 prostor pro drobné obchody, služby, restaurace a další využití, šestitřídní mateřská škola se zahradou (pro 150 dětí)

(pro 150 dětí) Celková urbanisticko-architektonická koncepce: Jakub Cigler Architekti

Celkové odhadované investiční náklady: 20 mld. Kč

Nové byty místo již povoleného obřího komerčního komplexu

Pozemky Parkové čtvrti Central Group o velikosti 13 hektarů v severní části Nákladového nádraží Žižkov na rozdíl od pozemků ostatních developerů v území nepotřebují pro výstavbu nových bytů změnu územního plánu. Platný územní plán pro tuto plochu určuje funkci SMJ – tedy smíšenou výstavbu. Central Group pozemky koupil od původního developera i s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením na velký obchodně-administrativní komplex, hotel a dva bytové domy.

Městská část Praha 3 však měla vůči tomuto původnímu, megalomanskému projektu velké výhrady. Proto se Central Group rozhodl tento projekt kompletně zrušit a začít zcela znovu. „Nový rezidenční projekt Parkové čtvrti je výrazně menší a nižší a zcela zásadně menší je také jeho dopravní zátěž oproti již schválenému obřímu komerčnímu projektu původního developera. Nově je dopravní zátěž i v součtu se sousedním připravovaným projektem Centrum Nového Žižkova nižší až o třetinu,“ upozorňuje Kunovský.

V projektu vznikne velká šestitřídní mateřská škola se zahradou pro 150 dětí

Příspěvek přes 1,5 miliardy Praze na veřejnou infrastrukturu

Nákladové nádraží Žižkov je prvním velkým brownfieldem, kde magistrát využije novou metodiku příspěvků investorů na veřejnou infrastrukturu, kterou letos schválilo pražské zastupitelstvo. Na základě této metodiky vybere pražský magistrát od investorů v transformačním území širší oblasti Nákladového nádraží Žižkov více než 1,5 miliardy korun v penězích nebo investicích do staveb veřejné infrastruktury.

„Za tři lokality, které Central Group v Praze 3 připravuje, činí náš příspěvek 651 milionů korun. To je jednoznačně nejvíce ze všech investorů v této městské části. Central Group zde postaví a bezplatně převede do vlastnictví městské části tři velké mateřské školy s celkem 16 třídami pro 400 dětí. Vytvoří zde také velké parky a kvalitní veřejný prostor pro relaxaci lidí z nových domů i ze širokého okolí,“ dodává Kunovský. V přízemí nových staveb také vznikne mnoho drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren, které z nových čtvrtí vytvoří příjemná místa pro život.

Central Group také v lokalitě buduje velké technické a dopravní stavby pro širší okolí, které by jinak byly veřejnou investicí hlavního města. Jedná se zejména o kompletní rekonstrukci a dostavbu Basilejského náměstí a ulic Jana Želivského a Malešická, a to včetně výstavby nových křižovatek. A kromě těchto všech svých investic do veřejných staveb pak bude ještě za své tři připravované lokality přispívat městu finanční částkou 194 milionů korun na veřejné základní školy a další veřejné investice.

