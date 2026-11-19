Podle aktuálních údajů Hypoindexu dosáhla průměrná výše úroků u nabízených hypoték už 6 procent. Od března, kdy byla sazba na svém minimu 4,9 procenta, zdražily hypotéky už o více než jeden procentní bod. Sazby rychle rostou už osm měsíců v řadě a dostupnost pořízení bydlení se tím pro lidi zásadně zhoršuje.
„Bytový trh a hypoteční trh jsou zcela provázané. Když úroky rostou, prodeje bytů klesají. A naopak. Pokud jsou sazby hypoték příznivé, tak ve standardních bytových projektech čerpají úvěr někdy až dvě třetiny kupujících. Nyní jsou sazby vysoko, proto mnoho zájemců o byt na něj už finančně nedosáhne. A řada lidí své nákupní rozhodnutí odkládá na dobu, až hypotéky opět zlevní,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel Central Group.
Dotovaná hypotéka 2,99 % a možnost vrácení bytu
V reakci na současnou nepříznivou situaci na trhu přichází nyní Central Group se speciální nabídkou, která je časově omezena do konce ledna. Touto akční nabídkou je program Dotovaná hypotéka 2,99 % na všechny dokončené byty a rodinné domy. Těch firma nyní nabízí v osmi pražských lokalitách více než 250. A to všech velikostí od 1+kk až po 5+kk. Nový program kupujícím garantuje úrokovou sazbu 2,99 % s fixací na 2 roky. Rozdíl mezi 2,99 % a reálnou vyšší sazbou, kterou se podaří aktuálně s bankou sjednat, bude po dobu 2 let dotovat Central Group.
„Důvodem tohoto našeho kroku je podpora dostupnosti bytů v nynějším období vysokých úroků hypoték. Ty ale podle analýz výhledově na trhu zase zákonitě klesnou. Pokud by k výraznějšímu snížení úroků do 2 let nedošlo, nabízí Central Group všem kupujícím, že si od nich byt může vykoupit zpět a vrátit jim plnou kupní cenu. Kvalitě našich bytů i výhledovému snížení hypoték pevně věříme,“ doplňuje Kunovský.
Dotovaná hypotéka nebo bonus až 900.000 Kč na vybavení
Aby zvýhodněné podmínky byly vyvážené i vůči těm, kdo si kupují byt nebo dům z vlastních zdrojů a nevyužijí program Dotovaná hypotéka 2,99 %, přichází nyní Central Group se speciálním bonusem. Tím je poukázka na vybavení 300 až 900 tisíc korun podle zvolené dispozice bytu. Pro byty s dispozicí 1+kk činí bonus 300.000 Kč, pro 2+kk 450.000 Kč, pro 3+kk 600.000 Kč, pro 4+kk 750.000 Kč a pro byty a domy s dispozicí 5+kk je bonus 900.000 Kč.
„Hypotéky jsme se rozhodli dotovat na 2,99 %, protože při sazbách úvěrů kolem tří procent už měsíční splátka hypotéky zhruba odpovídá výši měsíčního nájemného. To vyplývá z dlouhodobých srovnávacích analýz pro většinu pražských lokalit. Naprostá většina lidí preferuje vlastní byt oproti nájmu. Odpovídá to zdravému selskému rozumu. Po letech je přeci lepší mít hypotékou splacený vlastní byt než mít jen krabici plnou účtů za nájemné,“ hodnotí situaci na trhu Kunovský.
Srovnání nabídek na trhu
V současné době vysokých sazeb úvěrů přichází s nabídkou dotace hypoték více developerů, a to zejména těch menších. Nabídka Central Group dotování na sazbu 2,99 % ročně je však nejvýhodnější na celém trhu. Na rozdíl od ostatních, které se vztahují většinou jen na jednotlivý projekt s příliš vysokými cenami, se nabídka Central Group vztahuje na všechny dokončené byty a domy. A to ve všech osmi pražských lokalitách, kde teď firma dokončila svou výstavbu. Žádná jiná společnost na trhu také nenabízí možnost zpětného vykoupení bytu za plnou cenu, pokud by do dvou let hypotéky na trhu výrazněji nezlevnily.
Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za více než 30 let svého působení prodal 20.000 nových bytů, domů a parcel ve 200 úspěšných rezidenčních projektech. Veškeré vydělané prostředky Central Group vždy investuje do dalšího rozvoje. Každoročně platí státu a Praze stovky milionů korun na daních a příspěvcích a mnoha desítkami milionů korun také přispívá na charitu a obecně prospěšné účely. Central Group v současnosti vlastní v Praze kolem 1,5 milionu m² pozemků a brownfieldů určených k výstavbě, na kterých plánuje více než 40.000 nových bytů. Připravuje celé nové městské čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty z ČR i ze zahraničí. V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze.