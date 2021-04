Central Group roste, nakupuje nové pozemky a nabírá další lidi

Central Group za 27 let působení na trhu dokončil přes 180 rezidenčních projektů a prodal více než 17 000 nových bytů, domů a parcel. V Praze aktuálně vlastní kolem 1,5 milionu metrů čtverečních pozemků a brownfieldů. Na nákup nových pozemků a komerčních areálů vyčleňuje každoročně z vlastních zdrojů miliardové částky, na letošní rok je to více než 2,5 miliardy korun.

Výkup pozemků s platbou hned nebo možnost směny za byty

„V Praze nakupujeme nejvíce pozemků a komerčních areálů, které pak s předními architekty měníme na nové městské čtvrti. A další investiční příležitosti hledáme i v této nejisté době, kdy se řada ostatních investorů stahuje a banky zastavují financování nových projektů. Naší velkou výhodou je to, že nečerpáme žádné bankovní úvěry a všechny akvizice financujeme z vlastních zdrojů. Díky tomu jsme schopni pozemky a komerční areály vykoupit rychle a s okamžitou platbou ceny hned při podpisu kupní smlouvy,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Někteří majitelé využívají také možnost směny svých pozemků nebo komerčních areálů za byty anebo nebytové prostory v již realizovaných, rozestavěných nebo připravovaných projektech Central Group. Může se jednat o směnu za vybrané byty, nebytové prostory nebo i celé bytové domy v mnoha lokalitách Prahy. Pro převáděné byty a nebytové prostory je pak firma schopna zajistit i nájemce, a tím i jasný roční výnos z pronájmu. Všechny informace a kontakty jsou na www.central-group.cz.

Nové stavby pro Central Group navrhují ti nejlepší architekti jako Eva Jiřičná nebo Josef Pleskot

Celé nové městské čtvrti na brownfieldech

Central Group v Praze připravuje několik celých nových městských čtvrtí. Zaměřuje se hlavně na transformaci velkých zanedbaných brownfieldů na příjemná místa pro život, která jsou přínosem i pro své okolí. Je to komplikovaný proces trvající často i 10 až 15 let, kdy investor nese veškeré náklady na drahou dekontaminaci území a demolici starých staveb. A hradí i veškeré další výdaje s rozvojem spojené v řádech mnoha desítek i několika stovek milionů korun. Jedná se o náklady typu výstavby mateřských školek, vyčlenění a přípravy pozemků pro základní školy, realizace velkých sportovišť, parků a náměstí a výstavby všech inženýrských sítí a dopravní infrastruktury.

„Za více než čtvrt století, co na trhu působíme, díky nám nově bydlí již přes 40 tisíc lidí. To je více, než je počet obyvatel řady velkých okresních měst. Chceme stavět nejen zajímavé a kvalitní domy, ale vytvářet celé fungující a živé městské čtvrti. Sám v jedné z našich lokalit žiji a jsem rád, když vidím, že jsou lidé s bydlením od nás spokojeni. A když někteří z nich po letech byt od nás pak prodávají, tak je to za podstatně více peněz, než za kolik byt koupili od Central Group,“ dodává Kunovský.

Parková čtvrť v Praze 3 vznikne unikátní proměnou opuštěného Nákladového nádraží Žižkov

Central Group má v nabídce jak větší projekty s cenově dostupnými byty, tak i menší exkluzívní rezidenční projekty v mnoha lokalitách Prahy. Poskytuje největší výběr nových bytů v hlavním městě a nabídku stále rozšiřuje. Firma nabízí také nejširší možnosti financování na trhu včetně zvýhodněné hypotéky až na 90 procent kupní ceny. Po uzavření smlouvy na vybraný byt stačí uhradit jen 10 % ceny a zbytek až rok po dokončení a nastěhování. Kromě prodloužené záruky na kvalitu Central Group garantuje na všechny byty nejlepší cenu. Tato garance znamená, že pokud zákazník najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti jeho nabídce, Central Group cenu dorovná, a navíc přidá bonus ve výši 100 000 Kč.



Firma všechny vydělané peníze vždy investuje do dalšího rozvoje a nemá proto potřebu čerpat bankovní úvěry. Neúčastní se žádných veřejných zakázek, není příjemcem žádných veřejných dotací a na daních odvádí státu každoročně stamilionové částky. Mnoha desítkami milionů korun také každý rok přispívá na veřejně prospěšné účely a na veřejné stavby a výsadbu zeleně.

Tesla Hloubětín v Praze 9 nabídne dostupné bydlení a v přízemí domů obchody, služby, restaurace a kavárny

Central Group je generálním partnerem prestižní soutěže Česká cena za architekturu a již mnoho let podporuje studenty českých vysokých škol, pro které každoročně pořádá studentské architektonické soutěže se zajímavými cenami a pracovními stážemi pro vítěze. Je také generálním partnerem Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a jím pořádaných pololetních Summitů architektury a rozvoje, které podporují pozitivní stavební rozvoj a zájem o moderní architekturu. Firma je také zakladatelem a hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí, který pomáhá Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Za 14 let své činnosti fond podpořil již 175 konkrétních lékařských projektů.



Dušan Kunovský vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a na Cambridge University v Anglii, kde získal prestižní stipendium prince Charlese a právní titul Master of Laws. Po studiu se věnoval právní praxi se zaměřením na nemovitosti a následně vstoupil do oblasti developmentu. V posledních letech se zaměřuje na rozvoj velkých rezidenčních čtvrtí na brownfieldech v Praze ve spolupráci s předními architekty. Hodně svého času věnuje snaze o rozvoj Prahy a efektivnější fungování veřejné správy. Jeho firma Central Group je dlouhodobě největším rezidenčním stavitelem v ČR.

Central Group spolupracuje s těmi nejlepšími architekty

Central Group má vlastní 70členný tým velmi zkušených architektů a projektantů a pro návrhy všech větších projektů vždy pořádá architektonické soutěže nebo workshopy. Na vybraných projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty z Česka i ze zahraničí a společně s nimi rozvíjí celé nové pražské čtvrti.

Například velké mezinárodní architektonické soutěže na návrh připravovaného projektu Centrum Nového Žižkova v Praze 3 se účastnilo 98 architektonických ateliérů z 30 zemí celého světa. A to včetně světoznámých architektů, jako je Sou Fujimoto z Japonska, Richard Meier ze Spojených států nebo Ian Ritchie z Velké Británie. Jako nejlepší odborná porota vybrala návrh slavné česko-britské architektky Evy Jiřičné. Firma spolupracuje i s dalšími špičkami ve svém oboru. Při revitalizaci brownfieldů a rozvoji velkých pozemkových celků je jejím odborným poradcem známý německý urbanista Peter Gero, který vedl rozvoj velmi oceňované nové čtvrti HafenCity v Hamburku.

Central Group spolupracuje s nejlepšími českými i světovými architekty

Central Group roste a obsazuje desítky nových pracovních pozic



Firma v současnosti výrazně rozšiřuje svou činnost. Pro příští roky plánuje více než ztrojnásobit své prodeje a zařadit na pražský trh velké množství nových rezidenčních projektů. „Pro tento rok počítáme se získáním stavebních povolení pro zhruba 2 000 nových bytů. A na přípravu, prodej a výstavbu výrazně většího počtů bytů nastavujeme firmu i do budoucna. Naším cílem je dále posílit naši pozici lídra rezidenčního trhu,“ říká Kunovský.

Navzdory koronakrizi proto Central Group významně rozšiřuje počet zaměstnanců zejména na technických a obchodních pozicích. A to řadových i manažerských. Jedná se hlavně o projektanty, architekty, ale i analytiky, rozpočtáře, pracovníky inženýringu nebo obchodu a marketingu. Seznam všech aktuálně obsazovaných pozic a informace o mnoha výhodách práce u největšího českého rezidenčního stavitele je k dispozici na webu www.central-group.cz/kariera.