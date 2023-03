Central Group pomáhá desítkami milionů mnoha charitám

Nejrozsáhlejší část charitativních aktivit Central Group aktuálně tvoří podpora lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. V rámci svého hlavního programu pomoci společnost loni na jaře pražskému magistrátu dala k dispozici komplex svých komerčních budov ve Vysočanech. Praha do nich přesunula Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), které je největším a nejvytíženějším v celé České republice.

„Jako naši pomoc v krizové situaci jsme městu celý areál poskytli zcela zdarma a financovali jsme i jeho provoz. Vnímáme velmi intenzivně, že pomoc lidem na útěku před barbarskou válkou na Ukrajině je mnohem důležitější než zisky z pronájmu,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

V komplexu budov otevřelo už druhé centrum pomoci

Na přelomu roku v komerčních budovách Central Group v Praze 9 začalo působit i takzvané „druhé centrum pomoci“ - Centrum následné podpory uprchlíkům. To funguje ve spolupráci s UNICEF (Dětský fond OSN) a lidem poskytuje podporu v oblasti ubytování, sociálního a právního poradenství nebo zdravotních služeb.

Protože potřeba pomoci a zájem města o podporu se zvládnutím krize trvá, Central Group od dubna prodlužuje bezplatný pronájem komplexu o další rok. Celkem pomáhá třemi způsoby a výše jeho pomoci již přesáhla 40 milionů Kč.

Central Group dal Praze zdarma k dispozici na dva roky komplex svých komerčních budov u metra Vysočanská v Praze 9

Vzdělávací centrum pro uprchlíky v Praze 3 pomáhá studentům

Kromě komplexu budov v Praze 9 Central Group poskytl pro charitativní účely také své prostory v Olšanské ulici v Praze 3, kde nezisková organizace Post Bellum zřídila Adaptační centrum Paměti národa pro ukrajinské studenty. Cílem Adaptačního centra je především příprava mladých lidí z Ukrajiny na vstup do českého prostředí a kultury a jejich vzdělávání.

Pomoc Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí

Dva programy směřované na zajištění chodu asistenčního centra a vzdělávání uprchlíků doplňuje Central Group také programem zaměřeným na jejich zdraví. Letos jako každoročně přispěl částkou jeden milion korun Nadačnímu fondu pro zdraví dětí, jehož prostřednictvím podporuje Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. V posledním roce zdravotníci příspěvek fondu využili především na speciální program péče o ukrajinské rodičky a novorozence.

Central Group je zakladatelem a dlouhodobým hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí. Jeho posláním je podpora výzkumu, vzdělávání a také nákup potřebného speciálního lékařského vybavení. „Za 16 let spolupráce jsme prostřednictvím fondu přispěli na tyto účely již více než 21 milionů korun. Peníze pomohly financovat přes 200 různých lékařských programů včetně řady nových moderních přístrojů,“ dodává Kunovský.

Zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský na charitativním galavečeru v Obecním domě předává šek na jeden milion korun řediteli ÚPMD Jaroslavu Feyereislovi a jeho zástupci Ladislavu Kroftovi

Stovky milionů na veřejné stavby pro Prahu

Kromě svých charitativních aktivit Central Group také přispívá i na další obecně prospěšné účely a realizaci veřejných staveb pro Prahu. V rámci výstavby svých bytových projektů v hlavním městě buduje za stovky milionů korun novou veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, financuje výstavbu mateřských škol i výsadbu zeleně. Pokud by tyto veřejné záležitosti sloužící Pražanům nefinancoval Central Group, byl by to náklad města z veřejného rozpočtu. Další stovky milionů pak firma vynakládá na ekologické demolice a dekontaminace brownfieldů.

Největší český rezidenční stavitel podporuje také řadu kulturních a vzdělávacích akcí a projektů. Je například dlouhodobým generálním partnerem prestižní soutěže Česká cena za architekturu a také Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR).

