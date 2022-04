Central Group financuje největší centrum pro uprchlíky z Ukrajiny

Na nové adrese přímo u stanice metra Vysočanská začalo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) fungovat 14. dubna. Do nových prostor se přestěhovalo z Kongresového centra Praha. Za pomoci Hasičského záchranného sboru centrum provozuje hlavní město Praha společně se Středočeským krajem. Centrem denně procházejí stovky válečných uprchlíků, kteří si na jednom místě vyřizují potřebné doklady, zdravotní pojištění, ubytování a jsou také zařazováni do systému vyhledávání pracovních míst. Asistence se v něm dočkalo už mnoho desítek tisíc běženců.

Pomoc uprchlíkům je nyní důležitější než zisky z pronájmu budov

Rozsáhlý komplex tří budov v Praze 9 o rozloze 12 tisíc metrů čtverečních Central Group čerstvě koupil se záměrem ho na dobu minimálně pěti let pronajímat a pak přebudovat na bytový areál. „Důležitější než zisky z pronájmu je nyní pomoci lidem na útěku před barbarskou válkou na Ukrajině. Proto jsem moc rád, že zde vzniká nové největší asistenční centrum v celé České republice. Jako naši pomoc v současné krizové situaci celý areál poskytujeme zcela zdarma a mnohamilionovými částkami budeme navíc financovat jeho provoz,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Z Ukrajiny k nám dorazila obrovská uprchlická vlna. Central Group bohužel nemá v současné době k dispozici dokončené volné byty, které by pro dočasné ubytování uprchlíků mohl nabídnout. Všech zhruba 600 bytů v sedmi lokalitách po celé Praze, které má nyní v nabídce, je teprve ve stádiu výstavby. Dokončené byty jsou vyprodány a nové se kvůli extrémně složitému povolování do nabídky dostávají jen velmi pomalu. Svůj administrativní komplex v Praze 9 však byl Central Group pro potřeby největšího asistenčního centra v ČR pro uprchlíky schopen poskytnout ihned, a navíc bude financovat jeho provoz.

Nové největší asistenční centrum pro uprchlíky v budovách CENTRAL GROUP

Prostory Central Group poslouží i jako vzdělávací centra

Válka na Ukrajině snad v dohledné době skončí a tím by mohl do budoucna ustat i proud uprchlíků mířících do Česka. Mnoho z běženců, kteří už přišli a ještě k nám přijdou, se však nebude mít kam do zničené země vrátit nebo bude chtít z obavy o svou bezpečnost zůstat u nás. V současnosti je nejdůležitější akutní pomoc lidem v nouzi, kterou zajištují krajská asistenční centra. Klíčovým se ale postupně stává i vzdělávání uprchlíků a jejich integrace do společnosti. Bez toho mohou časem nastat velké problémy a současné většinové sympatie veřejnosti vůči uprchlíkům se postupně mohou otočit.

„Jsem moc rád, že v současnosti budou naše budovy v Praze 9 využity k akutní pomoci uprchlíkům jako největší asistenční centrum v ČR. Až jeho akutní potřeba pomine, jsme dohodnuti s Městskou částí Praha 9, že jí poskytneme tyto budovy pro potřeby školského zařízení. Vzdělávání a integraci uprchlíků vnímáme do budoucna jako zcela klíčové,“ dodává Kunovský.

Central Group také bezplatně zapůjčil další své prostory, tentokrát v Praze 3, neziskové organizaci Post Bellum. Ta v objektu, jehož provoz Central Group dále hradí, zřídila Adaptační centrum Paměti národa pro ukrajinské studenty. Celkem 40 středoškoláků rozdělených do 4 tříd zde bude mít každý pracovní den dopoledne výuku s ukrajinskými učiteli a odpoledne bude moci využít volnočasové aktivity. Fungovat už začaly dvě třídy a kapacita programu se bude dále navyšovat. Cílem programu je příprava žáků a studentů z Ukrajiny na vstup do českého prostředí a kultury.

Milion na zdravotní program pro rodičky a děti z Ukrajiny

Dva programy směřované na zajištění chodu asistenčního centra a vzdělávání uprchlíků doplnil Central Group programem zaměřeným na jejich zdravotní péči. Společnost letos jako každoročně přispěla částkou jeden milion korun Nadačnímu fondu pro zdraví dětí, jehož prostřednictvím podporuje Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí už 15 let.

Symbolický šek předal Dušan Kunovský primáři Ladislavu Kroftovi z podolské porodnice na charitativním večeru

Příspěvek tento rok zdravotníci využijí především na speciální program péče o ukrajinské rodičky a novorozence. Společnost Central Group Nadační fond pro zdraví dětí založila a je jeho hlavním sponzorem. Jeho prostřednictvím přispěla na vzdělávání lékařů, moderní přístroje, lékařské a humanitární programy podolského pracoviště již více než 20 milionů korun.