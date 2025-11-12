Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Cena Wernera von Siemense je ocenění, které společnost Siemens uděluje studentům a mladým vědcům z technických a přírodovědných oborů. Přihlašování do 28. ročníku soutěže končí už za několik dní.
Zároveň platí, že pro ty, kdo doporučí vítězné práce, je připravena odměna 10 tisíc korun. Podrobnosti a přihlášky na webu www.cenasiemens.cz.
Cena Wernera von Siemense je jedinečnou příležitostí pro studenty, kteří získávají ceny za své absolventské práce, i pro mladé vědce a vědecké týmy, které jsou oceňovány za úspěchy ve výzkumu. Vítězové si rozdělí odměny ve výši celkem jeden milion korun.
V soutěži se ceny udělují celkem v sedmi kategoriích, přičemž do některých kategorií nominují své zástupce samy univerzity, do kategorií absolventských prací se zájemci mohou hlásit sami. V případě, že doporučíte kandidáta, který se přihlásí a zvítězí, čeká finanční prémie 10 tisíc korun i na vás.
Přihlásit se nebo nominovat kandidáta je možné do těchto kategorií:
|Kategorie / odměna
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|Nejlepší diplomová práce
|55 000 Kč autor*ka / vedoucí
|35 000 Kč autor*ka / vedoucí
|25 000 Kč autor*ka / vedoucí
|Nejlepší disertační práce
|70 000 Kč autor*ka / školitel*ka
|40 000 Kč autor*ka / školitel*ka
|30 000 Kč autor*ka / školitel*ka
|Nejlepší absolventská práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
|30 000 Kč/20 000 Kč autor*ka disertační/diplomové práce
|Nejlepší absolventská práce zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou
|30 000 Kč/20 000 Kč autor*ka disertační/diplomové práce
Soutěž Cena Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Rozsahem, výší finančních odměn i historií je tato cena jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ svého druhu v České republice.
Přihlašování do soutěže probíhá na webu www.cenasiemens.cz už jen do 30. listopadu 2025, proto neváhejte. Pokud zvažujete svou účast nebo víte o někom, kdo by měl být nominován, nečekejte a vyplňte přihlášku ještě dnes.
Autor: Siemens