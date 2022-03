Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2022: kdo je českým vítězem?

Do soutěže o cenu Karla Velikého se mohou přihlásit mladí lidé ve věku od 16 do 30 let, kteří pracují na projektu s evropským rozměrem. Vyhrát mohou až 7 500 eur a výlet do Cách k tomu.