Celiak.cz: Diagnóza Celiakie - když to musí jít bez lepku!

V České republice by mělo být přibližně 100 000 celiaků. O svém onemocnění ale ví jen každý čtvrtý pacient.

Diagnostika

Celiakie je onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu), tj. komplexní směsi bílkovin, obsažených v zrnech některých obilovin, především pšenice, ječmene a žita. Diagnostika je založena na vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze a endomysiu v krvi. V případě pozitivního výsledku protilátek se přistupuje k biopsii tenkého střeva. Pokud jsou ve střevě přítomné charakteristické zánětlivé změny nemoci, stanoví gastroenterolog diagnózu celiakie a indikuje jedinou možnou léčbu, celoživotní bezlepkovou dietu. U dětí se může od biopsie upustit v případě vysokých protilátek. Diagnóza musí být vždy stanovena před nasazením diety.

Kdy se nemoc projeví

Nemoc se může projevit v kterémkoliv věku, jak v dětství, tak v dospělosti. Nicméně není výjimkou, že jsou nově diagnostikovaní i jedinci v pozdním důchodovém věku. Pokud pacient dietu dodržuje, z jeho krve vymizí protilátky, potíže ustupují a onemocnění se přestane projevovat. To však neznamená, že se jedinec může vrátit k běžné stravě s obsahem lepku. Při nedodržování bezlepkové diety nemoc propukne znovu se všemi neblahými zdravotními důsledky.

Genetika a screening celiakie



Celiakie je geneticky podmíněné onemocnění. V současné době je možné genetické riziko celiakie vyšetřit s tím, že genetické vyšetření může celiakii vyloučit, ne však potvrdit.

Protože je pro rozvoj celiakie nutná genetická dispozice, mělo by docházet k vyhledávání celiaků zejména u příbuzných již diagnostikovaných pacientů. Pokud je v rodině nově diagnostikovaný celiak, měli by být vyšetřeni rodiče, sourozenci a děti, a to i v případě, že nemají žádné příznaky.

Webový portál pro pacienty na bezlepkové dietě

Začátky života na bezlepkové dietě bývají těžké. Jde o změnu životního stylu, kterou je třeba brát vážně. Je dobré spojit se s pacientskou organizací, která vám pomůže naučit se s tímto onemocněním žít.

Pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu provozuje webový portál www.celiak.cz, pokrývající celou problematiku života na bezlepkové dietě. Najdete zde vše od diagnostiky onemocnění po pravidla bezlepkové diety, povolené a zakázané potraviny, recepty, poradnu, sociální a zdravotní otázky.

Důležitý je také kontakt s ostatními pacienty. Pacient musí vědět, že v tom není sám, kde najde oporu a odpovědi na všechno, co ho zajímá. Je to důležitý krok k poznání, že „to jde i bez lepku“.

Fórum celiaků - Gluten Free Prague Expo 2021

I celiaci mají svůj Mezinárodní den celiakie a tím je 16. květen. K této příležitosti Společnost pro bezlepkovou dietu pravidelně v květnu pořádá Fórum celiaků spojené s představením výrobců a prodejců bezlepkových potravin Gluten Free Prague Expo. V letošním roce se kvůli současné epidemiologické situaci akce přesouvá na září 2021. Přesný termín bude uveřejněn na celiak.cz (Přehled akcí)

Edukační brožura Jde to i bez lepku

Společnost pro bezlepkovou dietu vydává edukační brožuru Bezlepková dieta. Pacienti ji získají v rámci edukace od svého gastroenterologa.

On-line semináře

V současné době, kdy se většina aktivit přesouvá do on-line prostoru, se spolek zaměřuje především na pořádání webinářů. Seminář Bezlepková dieta – Jde to i bez lepku je určen začátečníkům na bezlepkové dietě a je zaměřený na pravidla bezlepkové diety. Na něj pak navazuje seminář Bezlepkové stravování. Podrobné informace jsou k dispozici na www.celiak.cz. Správné informace pomohou k tomu, aby si pacienti z neznalosti nezpůsobovali problémy, ale na druhou stranu, aby si zbytečně nekomplikovali život víc, než je nezbytně nutné.

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s., www.celiak.cz