Čeká vás výběr první aktovky? Zapojte děti a vyberte ji společně

Brzy půjde do první třídy, ale o školní aktovce mluví už nyní. Na první aktovce záleží, vaše děti na ni budou jednou vzpomínat se stejnou nostalgií jako vy. Zatímco pro děti je prioritní vzhled, rodiče chtějí hlavně kvalitu. Dítě by mělo být se svojí aktovkou spokojené, nosit ji s radostí. Nekupujte tedy takovou, která se líbí hlavně vám, vyberte ji společně. Na vás padá především volba kvalitního kousku. Jak ho ale poznat? Přinášíme vám 5 tipů, co je naprostou nutností při výběru školní aktovky.

Speciálně vyztužená záda nezatěžují dětskou páteř



Kosti a páteř dětí jsou zejména v takto nízkém věku ještě ve vývinu. Nejsou tak pevné a snadněji se deformují. Abychom předešli pozdějším problémům se zády, je důležité myslet na kvalitně zpracovanou zádovou část. Polstrovaná a ergonomicky tvarovaná záda aktovky, nastavení podle výšky dítěte díky přítažným popruhům a hrudní popruhy pomohou optimálně rozložit váhu celé aktovky. Proto během vývoje nových modelů aktovek značka Oxybag spolupracuje se zkušeným fyzioterapeutem, aby vašim dětem zajistili, že jejich záda budou i s aktovkou jako v bavlnce.

Ani moc dole, ani nahoře

Zdají se nám tak malincí a každá aktovka na jejich zádech působí obrovsky. Myslete však na to, že do září ještě vyrostou a růst budou i dál. Správně by výška aktovky měla být ve velikosti zad vašeho dítěte, posazená v prostoru mezi křížovou kostí a rameny. Určitě by aktovka neměla padat na zadek. Špatné nošení aktovky může v budoucnu vést ke zbytečným zdravotním problémům. Je taky jasné, že co dítě, to originál a že každý budoucí prvňáček má jiný typ postavy. I na to v Oxybag myslíme, a proto máme v nabídce dvě řady aktovek. Řadu PREMIUM LIGHT, která je primárně určená dětem menšího vzrůstu, a řadu PREMIUM, která je naopak pro děti větší.

Víte, co všechno může špatné nastavení školní tašky způsobit?

Nevhodné nastavení ramenních popruhů, ale i nošení aktovky na jednom rameni zvyšuje riziko špatného držení těla a deformace páteře. Aktovka příliš nízko vede k tendencím předsunutí hlavy i ramen a hrbení zad. Pokud má dítě aktovku moc vysoko, opírá se v oblasti beder a přetěžuje ji. Což může vést k deformacím této části těla. Pokud kvůli špatnému nastavení omezuje aktovka pohyblivost krční páteře, může docházet nejen k blokacím a bolestem, ale také se jedná o bezpečnostní riziko. Ramenní popruhy nesmí být v těsném kontaktu s oblastí krku, jinak mohou způsobovat bolestivé otlaky.

Pevná konstrukce

Aktovka by měla stabilně stát, a to ať je plná nebo prázdná. Lehká a pevná konstrukce je základem dobré aktovky. Pevné dno drží tvar a chrání její obsah. Pevný, nepromokavý materiál aktovky též oceníte. Snadno omyvatelný, dobrý na údržbu, zabrání, aby se do školní tašky dostala voda, sníh nebo jiné nečistoty.

Čím lehčí, tím lepší



Věděli jste, že dítě by na zádech mělo nosit maximálně 10 – 14 % své váhy? Zejména u prvňáčků je odborníky doporučována maximální váha samotné aktovky 1,2 kg. Většina malých školáků nosí v aktovce každý den převážnou část svých sešitů. K tomu svačina, láhev s vodou a školní taška rázem váží tolik, že to zaskočí i dospěláka. Se snížením počtu potřebných učebnic a sešitů pomoci neumíme. Co se nám ale snížit podařilo, byla váha aktovek Oxybag. Aktovky řady Premium light váží pouhých 900 g.

Tip! Těžší věci, které v aktovce děti nosí, by měly být umístěny co nejblíže k páteři. Dětská záda budete šetřit i tak, že dbáte na rovnoměrné rozmístění věcí v aktovce.

Ať je dobře vidět

Bezpečnost dětí je na prvním místě. Proto je neodmyslitelnou nutností, aby školní aktovka měla dostatek reflexních prvků ze všech stran, tedy z přední strany, po obvodu a na popruzích. Doporučuje se pokrytí alespoň 10 % plochy aktovky. Výrazné barvy aktovky též pomohou. Školní taška musí být zkrátka viditelná za každého počasí, ve tmě, v podzimním šeru, v zimě, kdy ráno ani odpoledne nebývá příliš světla. A samotný vzhled aktovky? Ten je pro malé děti určitě nejdůležitější. Proto v Oxybag každý rok přinášíme nové kolekce batohů a aktovek, jak designové, tak typové. Pečlivě sledujeme aktuální trendy, snažíme se reagovat tak, abychom naplnili požadavky všech zákazníků. Veškeré designy vymýšlíme u nás, máme vlastní designerské centrum a tým šikovných grafiků.

S Oxybag zazáříte



Oxybag je česká firma s tradicí, která je na trhu už více než 25 let. Cílem značky je provázet děti od školky až k maturitě, proto v nabídce najdete celou škálu produktů a školních potřeb, od batohů pro předškolní děti, aktovky, unikátní osmidílné sety pro prvňáčky, kreativní sety pro nejmenší i studentské batohy. Pokud tedy chcete podpořit českou značku, sáhněte po Oxybag. Přejeme si, aby vám naše produkty dělaly radost každým dnem, protože vaše spokojenost je naší největší prioritou.

Naši kompletní nabídku najdete na www.oxybag.cz