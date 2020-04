Čeká nás promoření koronavirem. Pomůže nám Chytrá houba?

V článku o desinfikování domovů jsme snižovali počet nežádoucích mikroorganismů v ovzduší našich domovů i na pracovištích, aby náš imunitní systém nebyl zaneprázdněn jejich potlačováním a mohl se věnovat závažnějším zdravotním problémům.

Vstupní branou pro každou infekci jsou dýchací cesty – hlavně nos a ústa. Orální mikrobiom obsahuje více než 700 druhů bakterií, plísní, kvasinek a i virů. Náš imunitní systém musí v dutině ústní udržovat mezi mikroorganismy rovnováhu, jinak by propukla infekce. Ta pak může podporovat systémová onemocnění, jako jsou cukrovka, onemocnění srdce, zápal plic, rakovinu a další, které již imunitní systém plně zaměstnají.

Významným bezpečným pomocníkem v udržování mikrobiální rovnováhy v dutině ústní je celosvětově patentovaný mikroorganismus Pythium oligandrum lidově nazývaný chytrá houba.

3D animace Pythium oligandrum

Chytrá houba Pythium oligandrum potlačuje bezpečným způsobem bez vedlejších účinků růst plísní, kvasinek a tlumí propagaci bakterií. K tomu rozbourává biofilm například na zubech, takže se mikroorganismy nemají kde schovat, a tím se omezuje tvorba zubního kamene,“ říká výzkumný pracovník Radim Klimeš a dodává: „Což máme patentováno například v USA.“

Přípravky s Pythium oligandrum prodávají lékárny pro orální použití pod názvy Bio Plus a Chytrá houba Pythie Bio Plus ve formě ústní vody. Jsou to přípravky v suchém stavu, které se rozdělávají do vody.

Na výzkumu firmy Bio Agens Research and Development – BARD spolupracují například AV ČR, UK a další vědecká pracoviště včetně výzkumných ústavů a akreditovaných laboratoří a nemocnic nejen z České republiky.

„V současnosti podrobujeme Pythium oligandrum řadou testů na ničení virů, proti významným původcům virových onemocnění. Výsledky laboratorních i externích testů z ČR, Itálie, Číny, Indonésie, Libanonu, Kypru či dalších států očekáváme v nejbližších dnech,“ říká výzkumný pracovník Radim Klimeš.

„Zapojili jsme se do pomoci v domovech pro seniory, kam zdarma posíláme formou daru přípravky ústní hygieny, abychom pomohli našim rodičům, prarodičům a pracovníkům, kteří se o ně starají, překonat dnešní vypjatou dobu,“ potvrzuje Radim Klimeš a vybízí: „Pokud vedete domov seniorů a ještě jsme vás neoslovili, oslovte vy nás. Budeme se snažit i vám darovat přípravky pro ústní hygienu.“

